Les nourrissons de « big pharma  » portent plainte contre Raoult

Les dix dernières études scientifiques observationnelles (pour certaines randomisées) sur le covid 19 sont unanimes, bousculent les idées reçues et valident le protocole Raoult

Au moment où une plainte est déposée contre Raoult devant le Conseil de l’ordre des médecins toutes ces études, j’ai bien dit toutes lui donnent raison.

Des médecins portent plainte, ils ne peuvent ignorer ces études. Seules explications : leurs liens avec Big Pharma ou (et) un règlement de compte. Au moins quatre des dirigeants de la Société plaignante figureraient dans le top 10 des nourrissons de Big Pharma

Silence de la presse sur les conflits d’intérêt, silence sur les dix dernières études….

A ne pas écouter Raoult et Perronne nous avons déjà eu 25 000 morts de trop et le massacre continue…

Ces études mettent fin au débat, refuser de les lire et d’en tirer les conclusions qui s’imposent c’est porter la responsabilité d’un massacre inutile. Mais revenir sur des mesures criminelles c’est aussi prendre le risque de s’exposer à des poursuites de la part des familles des victimes. Alors ils persistent dans l’absurdie.

Que le Conseil de l’Ordre ait pu hésiter, on peut le comprendre mais plus maintenant avec les avancées récentes de la science. Une commission d’enquête devra le déterminer. Le Conseil de l’Ordre joue sa survie, s’il donne raison à la bande d’obscurantistes il faudra se poser la question de son existence

À quoi sert l’Ordre des médecins ? Qui se cache derrière cette institution, née sous le régime de Vichy ? Pour la première fois, une enquête journalistique s’intéresse à la caste très fermée qui règne sur un secteur vital pour les Français : la santé. Elle révèle son incroyable pouvoir sur le quotidien des praticiens (un véritable droit « de vie ou de mort » pour l’exercice de leur métier), comme sur les plaintes des citoyens visant le corps médical, traitées par une justice à deux vitesses.

René Chiche dans « Enquête sur les mandarins de la médecine » relate aussi les scandales qui compromettent l’Ordre des médecins. Il dévoile ses méthodes et ses ressources financières, brisant enfin l’omerta sur une institution que le grand public connaît très peu. Et, pour le Conseil de l’Ordre, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire

Et pour les historiens américains Michael Marrus et Robert Paxton, spécialistes renommés du régime de Vichy et de la collaboration en France, le Conseil de l’Ordre des médecins d’alors aide à « légitimer le principe de l’épuration. » Rien que cela ! Très vite, la volonté d’exclure les médecins étrangers et juifs s’affiche ouvertement, comme le fait le juriste André Oudin dans son livre L’Ordre des médecins, justifiant l’attitude du Conseil de l’Ordre par le fait que « ces éléments israélites accroissaient la tendance à la commercialisation de la profession et que l’augmentation constatée avant la guerre du nombre des médecins étrangers ne relève pas de la moralité médicale ».

Une commission d’enquête devrait s’interroger sur les conflits d’intérêt entre les dirigeants de la société savante qui porte plainte contre Raoult et Big Pharma.

le top 10 des « nourrissons » de big pharma, au moins 4 sont dans l’organigramme de la SPILF

. Le Pr Jean Michel Molina de Paris – Saint Louis. 184.034 €, dont 26.950 € de Gilead et 22.864 € d’Abbvie. Or Jean-Michel Molina est co-auteur d’un article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, pour dire que l’hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de Pathologie infectieuse de Langue Française

Le Pr Pierre Tattevin de Rennes a reçu de Big Pharma 79.956 €, dont 15.028 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est président de la SPILF. Cette Société savante a attaqué l’hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres études par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études randomisées).

Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. A noter que cette somme n’a pas été déclarée sur sa DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C’est lui qui a comparé le Plaquénil* au papier toilette.

. . Le Pr Vincent Le Moing de Montpellier. 68.435 €, dont 4.776 € de Gilead et 9.642 € d’Abbvie. Or Vincent Le Moing pilote, avec son patron Jacques Reynes cité ci-dessus, l’essai clinique de Montpellier.

Qui donc aura le courage de reconnaitre qu’il s’est trompé ? Ni Macron, ni Veran, ni la classe médiatique.

Espérons qu’il y aura un journaliste alphabétisé et honnête pour informer mais je n’y crois guère.

La France progressiste c’est « la ferme des animaux » d’Orwell avec Macron dans le rôle du cochon Napoléon….

S’il reste un zeste de lucidité pour ceux qu’intoxique une presse aux ordres je renvoie à ces études

