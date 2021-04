Les nouvelles Cassiopées

Ah ! ces femmes au potentiel inexploité ! .. J'ai eu vent de leur projet : je vais vous le révéler. Une grande majorité des femmes avançant en âge présentent ce syndrome du "potentiel inexploité". Normal, général, banal. Elles ont fait des tas de choses dans leur vie, elles se sont révélées exceptionnelles, elles ont, comme on dit, "réussi". Mais, les années s'accumulant, elles se désoeuvrent, elles commencent à ne plus exister suffisamment. Les sept que j'ai rencontrées sont - ont été"- des créatrices, des battantes, des "femmes remarquables", des meneuses, des dirigeantes. Avant de vous décrire le projet original dans lequel elles se sont engagées, je vais vous les présenter ..

Josiane. Elle avoisine octante. Petites questions de santé inhérentes à l'âge, bien maîtrisées, jusqu'à présent, elle avait réussi à conserver de belles activités, et toute son intelligence, toute l'étendue de ses connaissances : un jumelage France-Italie, un club d'apprentissage de l'italien, de nombreux voyages à Rome, à Naples, au Molize, à Cassino sont à porter à son crédit. Mais voilà.. avec l'âge la solitude guette. Parties de cartes et télévisie ne suffisent plus, même si l'argent ne manque pas, même si les voyages se succèdent. Lecteur, lectrice, vous en connaissez des Josianes .. ! Josiane : Éminente membre de nos sodalités intellectuelles.

Marinette. A peine plus jeune - moins vieille dira-t-on - que Josiane. Elle a fait carrière dans l'univers "Big Pharma", comme cadre, aux affaires commerciales. C'est dire si elle en a vu des gens... et de l'argent ! De son lieu de naissance, elle a gardé l'accent typique, gouailleur .. Elle vous dit : "je t'ai acheté des flars" .. Elle a voyagé dans le monde entier, un peu comme on emmène July - "Libération" hein... Serge, pas Julie la Rousse - aux états-unis, avec Lemoine, Bavastro et une dizaine de patrons de presse pour rencontrer UPI .. Elle a passé moult temps à Singapour, Hawaï, Rhodos, Corfou, les bahamas, Miami .. pour prix de ses performances en matière de commerce. Lecteur, lectrice, vous en connaissez des Marinettes ! Commerciales hors-pair.

Florence. Belle femme, belle personnalité, beaucoup de talent en tout *, formée aux Arts. Florence est d'origine sicilienne : cela en dit déjà suffisamment sur sa personnalité .. Elle a démarré fort dans la vie : à moins de 18 ans, un enfant, et déjà toute son autonomie. Après l'école des "Beaux Arts" : imprimerie, reprographie, arts numériques, Internet, composition graphique, journalisme .. ont constitué son univers professionnel, ponctué de quelques opérations extérieures, tel le reclassement d'une centaine de laissés-pour-compte à la fermeture des Mines. Puis elle a rencontré mon oncle Bébert.. Un visionnaire ! Bébert, c'est celui qui avait eu l'idée d'acheter 4000 noms de domaine en 92 .. SNCF.fr / EDF.com.. AIR-FRANCE .. Mais c'est une autre histoire, je vous égare. Bébert, c'était une sorte de Jeff Bezos .. Mais en France n'est-ce-pas ?.. Passé sous le nez la fortune, pour Bébert et Florence !

Sylvana. Belle femme aussi, comme les autres, mais personnalité plus étrange .. Il faut la voir ! .. au restaurant par exemple, claquer des doigts et d'un ton d'empereur romain demander : "pain ! s'il vous plaît ! " Le serveur a pas intérêt à trop tarder ..

Sylvana a été "scout". Elle a appris à allumer du feu dans la forêt, à dormir à la belle étoile .. Mais maintenant, il lui faut des palaces, dans les îles, des restaurants prestigieux, de New-York à Pékin en passant par Paris, Monténougat ou Saint-Bathélémy - Saint Bart. pour les nantis .. N'allez pas lui dire que " le voyage est le paradis des fous et des ignorants " ! Elle vous fusille. Elle est pas commode Sylvana. Contre elle, la vie se met souvent tout de travers. Mais au demeurant, elle est bonne fille, riche, généreuse, aimante.. Cependant ..

Patricia. Quel caractère enjoué ! quelle intelligence ! quel sens de l'amitié ! .. Patricia ne semble jamais contrariée. Faut dire qu'elle n'en fait, sans se répartir de ses sourires, qu'à sa tête. ..

Toutes les cinq, depuis des années, elles vivent principalement de souvenirs. Leur potentiel reste pourtant presque intact, au niveau de l’esprit s’entend ..

Elles l’ont cependant réalisé leur projet ! Cassiopée où la Nouvelle Abbaye de Thélème pour Dames

L'abbaye de Thélème serait la première utopie de la littérature française, mais l’Abbaye de Thélème new style que je vais vous décrire ici n'est pas du tout, elle, une utopie. Elle existe bel et bien quelque part aux confins des Hautes-Alpes et de la Drôme. Les 5 femmes l’ayant réalisée y sont déjà installées.

A la droite de l’entrée, sur un long mur de pierres sèches, s’impose le nom de la résidence, en grande lettres : “Cassiopée”, référence au nombre..

Deux autres femmes les ont rejoints depuis. Il faut dire que le domaine est vaste - presque 40 acres - et pourra donc encore en accueillir.

Pourquoi et comment passer d’un potentiel en sommeil à une telle réalisation ?

En tout premier lieu, les 5 fondatrices se connaissaient bien depuis longtemps. Leurs réflexions sur leur âge, leur condition, les nécessités d’anticiper et d’éviter de finir en EHPAV - euh ! non … EHPAD .. ont été déterminantes dans la conception du projet. De plus, et avant presque tout le monde, les 5 femmes ont anticipé avec intelligence la situation que nous connaissons maintenant : pleine de risques, pleine de difficultés, pleine de nuisances. La “crise sanitaire” est venue renforcer la pertinence de leur projet, désormais abouti.

L’environnement qu’elles ont choisi, c’est l’espace de collines à l’Est de Nyonos. Nyonos, la petite ville charmante, pleine de vieux et de belles automobiles, authentique en son cœur, mais ceinturée d’une vaste zone pavillonnaire où s’entassent les “villas” style Banlieue.

Là où elles se sont installées maintenant, c’est la nature, au-delà de Tarendol, patrie de Barjavel. Excellent choix ! Lorsqu’on est plus seule, la nécessité d’avoir le “supermarché” à côté, et le docteur, et le pharmacien est moins impérative.

Le nom « Thélème » tout droit dérivé du grec θέλημα (« thélêma ») dit Wikipedia, qui ne se trompe pas, désigne, dans le Nouveau Testament, la volonté divine, celle qui se manifeste en l'homme sans que la raison de celui-ci n'intervienne.

Remplacez-ici le mot “homme” par “femme” .. et notez qu’à leur âge, le mot “ raison “ fait place à autre chose.

..ça nous va .. ça nous va très-bien ta définition me confiait Marinette.

Josiane ajoutait : La raison pourra nous faire défaut, privilège auquel nous commençons à nous habituer, mais nous préfèrerons toujours et de loin nous en remettre à la volonté divine, à Thélèmie, plutôt qu'aux élucubrations et aux extravagances sucrées d'un staff d'EHPAD roulant en Porsche et tout dévoué aux stupidités et aux frivolités de l'époque..

Dès le portique passé, vous sentez que là, tout est bienfaisant, dans cette Abbaye de Thélème-fais-ce-que-voudras :

Les jardins se succèdent tout autour des demeures, des parcs, des forêts, des fontaines, où aller travailler, où aller nous reposer. Regardez les fleurs, les allées en travers ... C'est l'épanouissement partout, les marguerites, les roses, jaunes, rouges... vraiment c'est la profusion... clématites, jacinthes... des beautés de couleurs fraîches comme ça n'existe qu'au cœur d'été, en plein moment où tout palpite, où la joie des plantes exhubère, tourne folle, entête, que les papillons, les piafs virent voguent à portée, ivres, posent, butinent, titubent en l'air d'odeur... Ah ! puis les lilas, y en a déjà en avril, des géraniums incarnat à pas croire ses yeux de violence... En pente tout ceci de l'inclinaison des allées vers les Maisons... vous voyez ce que je veux dire...

L’une des femmes m’a confié, vous devinerez laquelle :

“ N'imaginez pas du tout, pour notre Maison, des immeubles dit modernes ressemblant à des HLM atrophiées dans lesquels nous nous contenterions d'un réduit, d'une cage à poussins, d'un rond à Hamster, d'un sordide placard à balais, d'un bocal à poisson. Nos façons de vivre auparavant nous avaient déjà - Dieu merci - épargné tout cela.

Et puis, nous avons des animaux, des vrais, des chats, des chiens, des oiseaux, des chevaux, des chèvres et des moutons, des pintades, des pigeons, des perruches, des oies, des abeilles, des paons et des petits éperviers de muraille.

Les vieux des maisons de retraite, eux, n’ont ni le droit ni le plaisir de s'occuper d'animaux, de côtoyer des animaux.

Les vieux des maisons de retraite, eux, jusqu'à la fin de leur vie, n’ont plus le droit et le plaisir de lire n’importe-quoi, de boire, de rire, de médire, de maudire, de prédire, de râler en toute liberté, de faire de l'Internet, du Java Script, des Google Apps ..

Nous, là ! .. à plus puis, quand nous voulons comme nous voulons, le jour, la nuit, .. écouter Pat Kelly, L.P.ou Simone Kermes ou Take me to church.

Je pourrais ajouter des pages et des pages sur la façon dont elles exploitent désormais leur potentiel, ces Dames. Cela constituerait incitation à faire comme elles ..