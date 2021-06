Les Nouvelles Cassiopées & leur Villa Médicis

Le projet est pratiquement bouclé. la “Nouvelle Villa”, annexe de leur Abbaye de Thélème dont nous avons déjà parlé, ouvrira ses portes au prochain équinoxe. Notons que, pour l’instant, cette nouvelle académie n’est pas encore dotée des milliards dont dispose l’industrie de l’art au pays de Macron ( Emmanuel et Brigitte), Riester et Vuitton, j’en passe et des meilleurs .. tous personnages ayant compris - et c’est l’une de leur plus précieuse qualité - que la seule question de l’art, à l’ère de la Kehre, c’est le pognon.

Pour mieux éclairer le vaste champ de notre étude, pour en faciliter la compréhension, pour une vue synthétique, en quelques clics, n’hésitons pas à recommander nos modernes moyens d’investigation :

Le modèle des nouvelles Cassiopées n’est très clairement - pour l’instant - pas de financer les “pensionnaires” de leur villa avec vos sous, de payer l’immobilier - et le mobilier - de luxe - avec vos sous, de payer les visiteurs et les visites avec vous sous.

Nous parlons ici en connaissance de cause, pour avoir, par exemple, croisé tout un groupe d’invités dans les splendides jardins de la Medici lors d’une visite que j’avais organisée en Italie. Tous frais payés, y compris les hébergements, le couvert et les amusements.

Je veux dire, pas les nôtres, de frais.. les leurs..

Présentateurs vedettes, sénateurs, présidents de ci-de-ça.. ils étaient tous gais, ces visiteurs, emplis du bonheur de n’être pas dans l’embarras, tous ces brebis nourris au lait de l’inépuisable Mamelle de l’Etat : Patrick, Michel, Sophie .. Tous frais payés en Italie .. Voyages en première.

France, mère des arts, des armes et des lois,

Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle

C’est pas d’hier .. c’est la France Eternelle, c’est l’esprit des lois.

Pour ceux-du-dessus seulement, n’est-ce pas !

les “Lumières” et la “Révolution” ayant remplacé les “ci-devant” par les ceux-du-dessus, c’est évident.

Les nouvelles Cassiopées, quant à elles, si elles ne sont pas démunies, n’ont pas à leur disposition les moyens infinis de la République démocratique des partis.

Elles seront, elles, plutôt obligées de trouver le moyen de remplir le tonneau de leur mythique ancêtres.

Mais elles sont intelligentes, elles y sont prêtes. Elles savent que les exemples ne manquent pas, qui permettent de mobiliser des quantités d’argent infini si l’on y met le prix.

Rappelons-nous que ce sont les petits ruisseaux qui font les plus grandes rivières, rappelons-nous que toute situation, même difficile, même désastreuse, donne à l’intelligence l’opportunité de se hisser au plus haut niveau..

C’est dans cet esprit que nos Cassiopées, après l’approfondissement de trois opportunités, ont retenu la meilleure à mon sens :

L’Art dans la Kehre, sans abandonner l’art de la prostitution - toujours possible - à la finance, peut s’inspirer du modèle international des grands “clubs services”, ou du populaire modèle du sport business.

Expliquons leurs premières réussites et leur modèle de développement

La Villa Cassiopée qui ouvrira ses portes en septembre se veut à la fois :

un centre d’accueil qui fonctionnera comme tous les autres centres d’accueil du réseau que les nouvelles Cassiopées entendent créer de par le monde

un modèle pour toutes les autres “Villa Cassiopée” créés

Le lieu d’administration du réseau en devenir

A l’inverse de la Medici de Rome, organisme d’état, largement doté, payée par vos sous, la Villa cassiopée s'auto-finance.

Réalisation N° 1 du nouveau réseau mondial de “Clubs Service” dédiés aux Arts dans la Kehre, elle vivra des produits de sa propre activité :

Revenus de l’exploitation de sa salle des ventes (on ne parle plus ici “d’expositions” à l'ancienne, concept désuet)

Montant des cotisations des membres du Cercle (club) Service des Arts - CSA Provence pour le leur

Produits des services dispensés : Formations, conférences, publications, Mise en oeuvre de mécénats

Financement style Qatari, comme pour le sport business

Actuellement, plusieurs CSA (Cercles Service pour les Arts) seraient en création de par le monde :

CSA Emily Carr au Canada ( British Columbia)

CSA Hong-Kong

CSA Fra Angelico en Italie

CSA James Ensor pour la Belgique

CSA Vassily Kandinsky pour le Russie

Quant au fonctionnement d’un CSA, quel qu’il soit, mis à part sa vocation, il ne diffère pas de celui des Lion’s et autres Rotary, ou Club 51 ..

Tout un chacun peut demander la charte - en préparation - et postuler via un document d’adhésion accompagné d’un texte de motivation attestant de la faisabilité et de la création d’un nouveau CSA - Club Service des Arts

A ! ! A rappeler, à souligner : Le nouveau réseau créé par les Cassiopée, dans sa vision des Arts en la Kehre, privilégie aussi les Arts musicaux - Martha Argeriche serait partante - et en tout premier lieu les Arts de vivre ..

C’est dire si, en la Kehre, le réseau Cassiopée pour les Arts est promis à un bel avenir.