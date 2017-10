Les nouvelles courtisanes, c'est le titre du livre de Nadia Le Brun qui a enquêté sur un nouveau phénomène, les étudiantes qui pour payer leurs études ou avoir un confort de vie plus grand se servent de leurs charmes qu'elles vendent à des « Papas gâteaux », qui achètent leur compagnie et plus si affinité. Des adolescentes étudiantes escort girls à la Française.

Ces jours ci à Paris devant les facs un bus incite à la prostitution.

"Escort girl", le terme est volontairement différent de celui de prostituée.

"Vous n'attendez pas le client dans la rue ou chez vous, vous ne racolez pas, mais vous finissez la plupart du temps par coucher avec lui", explicite une étudiante. "C'est un peu moins dégradant. "Le seul intérêt est que je choisis mes clients, je demande des photos et une description."

Qui sont ces sugar daddy ?

Des sites de rencontres facilitent la mise en contact de ces papas Gâteaux avec des jeunes filles et aussi des jeunes gens.

Le site dit vouloir mettre en relation des "sugardaddies" (littéralement "papas gâteaux", des hommes âgés et riches, qui se prétendent beaux et intelligents) avec des "sugarbabies", dont les principales caractéristiques demandées, semblent d'être jeunes, jolies et de préférence étudiantes.

Créé en 2010, le site sugardaddy.fr revendique 150.000 inscrits. Il n'est pas le seul à proposer des rencontres entre « papas gâteau » et jeunes femmes (parfois jeunes hommes).

Le site américain seekingarrangement.com existe depuis quelques mois en France et met en contact des gens qui « recherchent des relations mutuellement avantageuses ».

Quelles sont les motivations et les explications de ces étudiantes qui ont recours à cette pratique.

Deux discours

pour certaines,

la précarité des étudiants est souvent évoquée. Il est certain que le budget nécessaire aux étudiants est inconsidérablement élevé. Si vous voulez faire des études dans une école de commerce international, par exemple, l'inscription annuelle pour cette école est entre 7.000 et 10.000 euros .

Plus le loyer, plus les frais de bouche et tous les frais annexes. Il faut aux environs de 2000 euros mensuels minimum.

Un travail chez Carrefour ou McDonald's ne permet pas d'accéder à ces études réservées à l'élite financière.

Dérèglement sociétal qui ne permet pas aux étudiants méritants et motivés de faire les études qu'ils souhaitent.

Alors toute une partie de la population est écarté de ces études. On tombe dans le système du premier de cordée de monseigneur Macron, les uns qui grimpent les autres qui restent au pieds de la montagne.

La discrimination par l'argent.

Bien sur il existe des bourses sur critères sociaux en moyenne de 300 euros mensuels.

Des bourses au mérite, rares environ 900 euros par an. Ou en dernier ressort les prêts bancaires.

On a maintenant inventé pour cette société du "FRIC ROI " la solution''Sugar Daddy''

Pour d'autres ,

les études peuvent être payées par les parents, mais elles veulent avoir le luxe, les bons restaurants, les beaux atours, alors on fréquente les vieux à pognon.

Ce phénomène nouveau qui touche les étudiantes friquées est dans le prolongement d'un comportement consumériste qui atteint un paroxysme.

On veut tout tout de suite, peu importent les moyens. On vit en égoïstes, et moi et moi et moi chantait Dutronc.

Les garçons seraient aussi sollicités, des vieux messieurs ou des vielles dames vont acheter leur jeunesse. Ils construiront leur avenir comme les castors construisent leurs maison.

Plus de barrières, plus de morale, plus de règles, ni de principes.

« Fais ce que voudras » comme disait Rabelais

« il est interdit d'interdire » comme on scandait en 1968.

Mon corps m'appartient comme crient les féministes, libre à moi d'en faire le commerce.

Ce type de comportement est un des nombreux signes de dérèglement de notre société.

Ce phénomène n'est pas réservé à la France, l'Europe, et l'occident sont dans la même mouvance.

Devons-nous nous étonner de ce nouveau phénomène ?

Non, il s'inscrit dans une suite logique.

Une société où la quête essentielle est la possession du dernier iphone

Une société où l'on institue le mariage pour tous alors que le nombre des divorces dépasse les 50% et est en progression exponentielle.

Une société où de plus en plus de femmes veulent faire des bébés toutes seules, sans en avoir appréhendé, en premier le problème crucial pour l'enfant, celui de l'absence du père, ni les difficultés à assumer cette situation qui fait que nombreuses sont celles qui s'en déchargent sur la société.

Une société où l'hécatombe des divorces fait des familles monoparentales par centaines de milliers, qui s'ajoutent à la monoparentalité choisie.

Une société ou des jeunes hommes mettent une femme enceinte, et n'assument pas leur responsabilité, se barrent lâchement comme des voleurs.

Une société où l'avortement a remplacé en partie la contraception, par inconséquence et irresponsabilité.

Une société ou la PMA va donner naissance à des enfants sans père, sans passé et à l'avenir perturbé. Où la GPA est à nos portes et va faire du commerce des ventres une autre alternative cruelle à la misère où un moyen de satisfaire le consumérisme.

Une société où le mal être est si grand, qu'affolée, elle a remplacé l'amitié, la famille, l'éducation, les valeurs directrices qui rassurent, par la prise de tranquillisants et la psychiatrisation à outrance.

Il n'y a pas de meilleur psychologue qu'un véritable ami, mais le chacun pour soi a éloigné ce véritables ami.

Les sociétés en abandonnant toutes les valeurs qui ont contribué à leur mise en place, ne risquent pas le collapsus ?

Les civilisations naissent, croissent, atteignent leur apogée puis elles entament un chute irrémédiable et meurent. Comme les hommes , le cycle est identique.

Sommes-nous dans cette phase mortelle de nos civilisations occidentales, comme l'écrit Michel Onfray

« L'Occident, estime le philosophe, ne vit désormais que dans le consumérisme.

Arnold Toynbee, au siècle dernier, était catégorique : « Les civilisations meurent par suicide et non par meurtre.

Comme le chante Souchon, on avance, on avance , mais vers où ?