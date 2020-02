Les « nouvelles droites » : de vrais faux-amis

Si la volonté d’enfumage des médias dominants n’est plus à démontrer, leurs moyens d’y parvenir peuvent être délibérés ou inconscients. L’emploi de termes fourre-tout comme « nouvelle droite » et « populisme » ne contribue pas à clarifier les stratégies et enjeux des groupes politiques, au contraire. En se servant de ce genre de tartes à la crème, la confusion devient un art martial dans lequel excellent les embrouilleurs professionnels. Le but, c’est que le gogo se trompe de camp !

Les leviers de la manipulation ont été mis en évidence par des psychologues, des sociologues et des linguistes, et il serait présomptueux de prétendre compléter leurs analyses. Par contre, il peut être amusant de faire un inventaire géographique de la variation des « signifiés » du terme « nouvelle droite » en fonction de la latitude, la longitude, l’histoire récente et la langue utilisée.

Comme c’est souvent le cas en matière de mode journalistique, le terme "New Right" est né aux Etats-Unis et il a servi de matrice pour désigner partout dans le monde des courants d’idées ou des mouvements politiques qui n’ont rien ou peu à voir les uns avec les autres, les notions mêmes de « droite » et de « gauche » ne recouvrant pas les mêmes réalités selon que l’on se réfère à un positionnement social ou sociétal, et le curseur n’étant pas étalonné de la même façon selon le point de départ des histoires nationales.

La formule est apparue en 1964, lors de la campagne présidentielle de Goldwater, pour désigner l'émergence, en réponse au libéralisme (au sens américain du terme, c’est à dire tolérance sociale), d'une idéologie ultraconservatrice, imprégnée de valeurs religieuses, ouvertement anti-égalitaires et hostile à la lutte contre la ségrégation raciale. Par la suite, « new-right » a pris un sens plus large dans le monde anglophone pour désigner les partisans conservateurs de leaders tels que Reagan, Margaret Thatcher ou le mouvement « New Zealand First » qui n’avait pas attendu Trump pour inventer le slogan. Or, déjà, ces courants hétérogènes, plus ou moins protectionnistes, plus ou moins nationalistes et plus ou moins pour les privatisations, n’avaient pas grand-chose à voir avec Goldwater, ni avec la " nouvelle droite européenne " qui émergeait depuis les années 60, et trouvait davantage son inspiration chez le chantre du « conservatisme » Moeller van den Bruck que chez Adam Smith, l’économiste écossais théoricien de « la main invisible », ce régulateur quasi-divin de la providentielle économie de marché.

Toujours sur le continent américain, au Brésil, une « nouvelle droite » s'est développée dans l'intelligentsia et le monde universitaire. Ce mouvement se positionne en contrepoint de ce qui est connu au Brésil sous le nom d '« ancienne droite » (qui était idéologiquement associée au gouvernement militaire brésilien et à l' « intégralisme ») en affichant des points de vue favorables sur la démocratie, la liberté individuelle, l’économie de marché, la réduction de la bureaucratie, la privatisation des entreprises publiques, les réductions d'impôts , les réformes parlementaires et politiques.

Les deux structures liées à la montée en puissance de la « nouvelle droite brésilienne » sont le « Free Brazil Movement » et le Nouveau Parti (Partido Novo) qui milite pour une réduction du rôle de l'État dans l'économie et a porté Bolsonaro à l’élection présidentielle en 2018 avec 55% des voix. Son bras droit daans le domaine de l’économie qui lui échappe est Paulo Guedes , un « Chicago Boy » connu pour ses orientations très libérales et pour son climatoscepticisme.

Pas très loin de là, au Chili, le terme Nouvelle droite (en espagnol « Nueva derecha » ) est entré dans le vocabulaire du discours politique depuis l'élection de Sebastián Piñera en 2010, lorsque le ministre de l'Intérieur Rodrigo Hinzpeter l'a utilisé pour définir l’orientation politique de son gouvernement. La « nouvelle droite » chilienne serait différente de l'ancienne droite dictatoriale d' Augusto Pinochet, en ce sens qu'elle intégrerait la démocratie. Elle se distingue aussi du parti religieux conservateur Unión Demócrata Independiente, dans la mesure où elle est plus ouverte au débat sur des questions comme le divorce.

Aux antipodes géographiques, en Australie, on parle d’autre chose. Le terme "Nouvelle Droite" fait référence à un mouvement, apparu dans les des années 80 par opposition à l’ »ancienne droite » considérée comme paternaliste. Le parti travailliste australien s’est engagé dans une « troisième voie » caractérisée par la déréglementation du marché du travail, l'introduction d'une taxe sur les produits et services, la privatisation du monopole des télécommunications et une « réforme » (comprendre détricotage) de la protection sociale. Le think-tank HR Nicholls qui préconise une déréglementation totale du monde du travail a en son sein des députés libéraux et est considéré comme appartenant à la nouvelle droite. Il faut dire qu’en Australie, le mot « libéralisme » est remplacé par le terme « rationalisme économique », inauguré par le parti travailliste pour définir une forme de social-démocratie orientée vers le marché. Mais sa signification a évolué par la suite. C'est une philosophie qui tend à prôner une économie de marché libre, une déréglementation accrue, la privatisation à tout crin, une fiscalité directe et des impôts indirects moins élevés, ainsi qu’une cure d’amaigrissement de l' « état providence ».

En Nouvelle-Zélande, la voisine, c'est aussi le parti travailliste qui a été le premier à mettre en œuvre sous l’intitulé de " Rogernomics " les politiques économiques de la « nouvelle droite » qui préconisaient des approches monétaristes pour contrôler l'inflation, le transfert des services publics à des entrepreneurs privés et la suppression des taxes et des subventions , en même temps que la dépénalisation de l'homosexualité (masculine !), l'équité salariale pour les femmes et l'adoption d'une politique non-nucléaire.

De l’autre côté du Pacifique, en Corée du Sud, le mouvement de la Nouvelle Droite désigne une tentative de politique néoconservatrice. Le gouvernement dirigé par le président Lee Myung-bak et le « Grand National Party » conservateur est connu pour être un bienfaiteur du mouvement national de cette Nouvelle Droite.

Au Moyen-Orient, en Iran, les termes New Right et « Modern Right » ( راست مدرن ) sont associés au Le Parti des cadres de la construction ou Parti des bâtisseurs (traduction littérale de Hezb-e Kaargozaaraan-e Saazandegi), un parti politique fondé par plusieurs membres du gouvernement lors de la présidence de Akbar Hashemi Rafsanjani., qui s'est séparé de la « droite traditionnelle ».

En Israël, la « nouvelle droite » est un parti politique fondé en 2018 et dirigé par Ayelet Shaked et Naftali Bennett, qui vise à être ouvert aux personnes laïques ou religieuses et plaide pour la préservation d'une droite forte et rigoureuse dans le pays.

En Europe, le terme « New Right » importé des Etats-Unis a d’abord été repris par la presse britannique pour désigner la politique conservatrice de Margaret Thatcher, fortement influencée par les travaux de Friedrich Hayek, le pape de l’ »ultra-libéralisme « pour qui la démocratie est un moyen et non une fin en soi et dont les leviers sont la déréglementation des entreprises, le démantèlement de l' « état providence » (comprendre « protections sociales », la privatisation des services publiques et la restructuration de la main-d'œuvre afin d'accroître la flexibilité industrielle et économique dans un marché mondialisé.

Cette idéologie a fait tache d’huile en Allemagne où la « Neue Rechte » se caractérise par un bicéphalisme : le Jungkonservative (littéralement, les jeunes conservateurs), qui recherchent des partisans dans la partie « modérée » de la population, d’un côté et les "Nationalrevolutionäre" (révolutionnaires nationaux), qui recherchent des partisans dans la population allemandede sensibilité d'extrême droite.

En Pologne , un parti politique libertaire conservateur et eurosceptique baptisé « Congrès de la Nouvelle Droite » a été fondée en 2011. Il est soutenu par des courants aussi hétéroclites que certains conservateurs ou des gens qui veulent légaliser la marijuana et des citoyens qui soutiennent l’économie de marché sans contrôle de l’état.

Aux Pays-Bas, la Nouvelle Droite (NR) était le nom d'un parti politique d'extrême droite nationaliste de 2003 à 2007. Depuis mars 2017, le Forum voor Democratie est un nouveau parti de droite au Parlement néerlandais qui semblereprendre le flambeau.

En Grèce, Failos Kranidiotis a fondé le « Parti de la Nouvelle Droite » basé sur le libéralisme national proche de l’intégrisme orthodoxe en 2016.

En France, enfin, le terme de « Nouvelle Droite » a été utilisé pour identifier des groupes de réflexion animés par Alain de Benoist et Guillaume Faye. Bien que certains critiques les accusent d'être "d’extrême droite ", ils affirment leurs idées transcendent la fracture traditionnelle gauche-droite (ils ne sont pas les seuls !) et disent « encourager » le libre débat. La France compte également un groupe Identitaire baptisé « Nouvelle Droite » qui est lié au séminaire de Thulé en Allemagne : « Terre et Peuple » de Pierre Vial, qui était autrefois membre fondateur du GRECE d'Alain de Benoist.

Il serait tellement plus facile de pouvoir étiqueter ses ennemis d’une manière rigoureuse ! Mais non, les observateurs, experts, politologues du monde entier s’ingénient à brouiller les pistes en utilisant les mêmes termes pour désigner des réalités très différentes, allant des travaillistes à l’extrême-droite. Leur seul point commun reste finalement leur opposition farouche (et parfois viscérale) à l’idée communiste. Cela confirme que, si la droite est souvent gauche, la gauche est souvent maladroite.