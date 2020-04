Les nouvelles écoles chinoises... terrifiant !

@Raymond75

L’origine est bien chinoise, ce n’est contesté par personne



Cette étude dit le contraire :

Les chercheurs ont initialement examiné le génome de 160 virus (ils en sont à 1001 dernièrement) provenant de patients du monde entier et ont comparé tous ces génomes entre eux, ainsi qu’avec celui du coronavirus initialement présent chez les chauves-souris. La souche de type A serait la souche d’origine. En effet, les analyses phylogénétiques effectuées ont montré que le type A est le plus proche de celui que l’on trouve chez les chauves-souris et les pangolins. Il s’agit de la souche la plus fréquemment retrouvée en Australie et aux Etats-Unis. Les résultats ont montré que le type A était le plus répandu en Australie et aux États-Unis, qui ont enregistré plus de 400 000 cas de COVID-19. Les deux tiers des échantillons étatsuniens étaient de type A - mais les patients infectés venaient principalement de la côte ouest, et non de New York.

même pas par les chinois

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déjà laissé entendre le 13 mars que l’armée américaine avait introduit le virus à Wuhan et l’ambassade chinois en France dit que ce sont les USA le 23 mars





qui à leur habitude ont dissimulé la gravité pour ne pas perdre la face .. mais un réflexe de méfiance étant donné les relations constantes entre la diaspora, mondiale, et le pays d’origine.

Lorsque la Chine fait quelque chose d’incontestablement positif, comme faire don de masques et de matériel médical aux pays européens : le concept de solidarité entre Européens est vite oublié : les Tchèques qui détournent les dons aux Italiens, ...