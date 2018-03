Les oiseaux vont-ils disparaître ?

@joletaxi

Mon bon monsieur Trucmuche (pour adopter le même ton)





Vous êtes prié de lire ce qui est écrit sur l’article cité :« Oui certains oiseaux voient leur population diminuer et il faut s’en soucier. Oui l’agriculture doit avoir sa part de responsabilités et il faut les étudier pour les comprendre et les limiter. Mais l’agriculture ne doit pas être un bouc émissaire qui occulte le reste… Car en accusant l’agriculture on ignore les autres causes potentielles de ce déclin. Et on ne pourra pas résoudre des problèmes qu’on occulte. Toutes les activités humaines impactent la biodiversité. Mais l’agriculture est la meilleure source de solutions pour la favoriser. Et surtout, n’oublions pas que l’agriculture sert le premier de nos besoins... »









Je le dis clairement dans mon article où j’incrimine le progrès dans son ensemble :« Alors qu’on nous promet toutes sortes de progrès technologiques, des smartphones de plus en plus performants, l’avènement de l’Intelligence artificielle, on nous annonce aussi que les oiseaux sont en train de disparaître de nos campagnes...Il est beau le progrès ! Il détruit notre environnement, il pollue l’air, il anéantit la terre, détruit les insectes et il fait mourir les oiseaux... »





Il faut apprendre à lire !!