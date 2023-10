Les opérations de Gaza retardées par crainte d’un assaut total du Hezbollah

Résumé de la situation

Le porte-parole des Forces de Défense israéliennes a confirmé que des plans d’action offensifs étendus sont en cours de préparation. Ceux-ci incluent des opérations coordonnées impliquant des frappes aériennes, maritimes et terrestres. L’objectif poursuivi est l’élimination totale des structures de commandement et des capacités militaires du Hamas ainsi que d’autres entités considérées comme terroristes.

Selon l’agence Reuters :

« En outre, ce dernier a déclaré que l’opération prendrait beaucoup de temps et que les habitants de Gaza devraient quitter la région et ne pas y revenir avant qu’on leur dise de le faire pour leur propre sécurité, mais le Hamas a empêché les gens de partir. »

Selon des responsables israéliens, 199 otages sont actuellement détenus par le Hamas. Ces mêmes responsables ont indiqué, lundi 16 octobre, avoir des informations sur la localisation de ces otages, enlevés le 7 octobre dernier. Le Hamas, de son côté, affirme que 22 de ces otages ont succombé lors des frappes aériennes israéliennes en représailles à Gaza, bien que cette déclaration n’ait pas été confirmée indépendamment.

Des rapports supplémentaires suggèrent que le Hezbollah augmente son activité le long de la frontière libano-israélienne afin de perturber la réponse militaire israélienne à Gaza. Israël, quant à lui, se déclare prêt à gérer des conflits sur plusieurs fronts si la situation l’exige.

Le porte-parole des Forces de défense israéliennes a également fait savoir que plus de 600 000 résidents de Gaza ont fui vers le sud du territoire, et que depuis le 7 octobre, plus de 200 membres du Hamas ont été mis en détention en Cisjordanie.

Selon l’agence Reuters :

« Le Conseiller à la Sécurité Nationale du Premier Ministre Israélien, M. Netanyahu, a déclaré qu’Israël n’essayait pas de se laisser entraîner dans une guerre sur deux fronts et que les actions du Hezbollah étaient jusqu’à présent en deçà du seuil d’escalade, tout en ajoutant qu’il espérait que le Hezbollah n’entraînerait pas de facto la destruction du Liban. » « En outre, l’Iran se fait encore plus entendre puisque le Président Raisi a déclaré lors d’un appel téléphonique avec le Président Français Macron que les actions du régime sioniste rappellent les actions nazies, tout en déclarant que les groupes de résistance palestiniens prennent leurs propres décisions et en exhortant la France à empêcher l’oppression et l’injustice. » « Le Président Américain Biden a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de déployer des troupes américaines dans la guerre au Moyen-Orient et qu’Israël disposait de l’une des meilleures forces de combat, tout en étant convaincu qu’Israël agirait selon les règles de la guerre. » « Il ajoute que ce serait une erreur de la part d’Israël d’occuper Gaza. M. Biden a déclaré qu’il pensait que le Hamas devait être entièrement éliminé, mais qu’il devait y avoir une voie vers un État Palestinien et que son message à l’Iran était de ne pas franchir la frontière et de ne pas intensifier la guerre, tandis qu’il a également été rapporté que le Président Biden envisageait de se rendre en Israël dans les jours à venir. »

Selon une interview du Conseiller Américain à la Sécurité Nationale, M. Sullivan sur CBS :

« Les Etats-Unis ne disposaient pas de nouvelles informations indiquant que la menace sur le terrain était différente aujourd’hui et qu’il y avait un risque d’escalade du conflit. » Il ajoute : « Qu’il n’est pas exclu que l’Iran choisisse de s’engager directement d’une manière ou d’une autre et que les Etats-Unis étaient préoccupés par les forces mandataires, le Hezbollah libanais et l’Iran. »

Le Secrétaire d’État Américain Blinken est retourné en Israël lundi 16 octobre pour de nouvelles consultations avec les dirigeants israéliens.

Derniers développements

Le Porte-Parole du Ministère Iranien des Affaires Étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que :

« Toute action visant à libérer les civils nécessiterait des préparatifs qui sont impossibles dans le cadre des bombardements quotidiens des sionistes sur diverses parties de Gaza. »

Il ne s’agit pas vraiment d’une promesse, mais plutôt d’un « progrès diplomatique ».

Des responsables du Hamas tués

Le Porte-Parole des Forces de Défense Israéliennes, Jonathan Conricus, a déclaré lors d’une session avec des journalistes sur la plateforme de médias sociaux X :

« Plusieurs responsables du Hamas, notamment dans les secteurs militaire et financier, ont été tués. »

M. Conricus a déclaré que le Hamas essayait de se cacher derrière les civils alors qu’Israël traquait ses commandants.

« Nous n’essayons pas de tuer des civils. Nous sommes en guerre contre le Hamas. »

Un civil israélien a été tué par des missiles antichars tirés depuis le Liban.

Les menaces iraniennes s’intensifient

Le ministre Iranien des Affaires étrangères a déclaré :

« Si les agressions sionistes ne cessent pas, les doigts de toutes les parties de la région seront sur la gâchette. » « De lourdes pertes seront infligées aux Etats-Unis si la portée de la guerre de Gaza s’élargit. » Il a également déclaré que : « L’Iran ne resterait pas un observateur dans cette situation et a informé Israël, par l’intermédiaire de ses alliés, que « demain, il sera trop tard » si ses crimes à Gaza se poursuivent. »

Selon une source iranienne proche du gouvernement, le NYT rapporte :

« L’Iran n’aurait pris aucune décision quant à l’ouverture d’un nouveau front contre Israël », tout en ajoutant : « une réunion devait se tenir dimanche soir dans un centre de commandement du Hezbollah au Liban. »

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies a déclaré :

« Si les crimes de guerre et le génocide d’Israël ne cessent pas immédiatement, la situation pourrait avoir des conséquences considérables. »

Joe Biden envisage de se rendre en Israël

M. Biden s’est rendu en Israël après avoir été invité par téléphone par le Premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu, selon deux personnes au fait des discussions internes.

Lors d’une interview accordée à l’émission « 60 Minutes » de CBS News, M. Biden a souligné qu’il était convaincu qu’Israël agirait selon les règles de la guerre et que les civils innocents auraient accès aux médicaments, à la nourriture et à l’eau. Le Président Biden déclare :

« Je pense que ce serait une grave erreur. » « Ce qui s’est passé à Gaza, à mon avis, c’est que le Hamas et ses éléments extrêmes ne représentent pas le peuple palestinien dans son ensemble. »

Trente décès de citoyens américains confirmés

Le Département d’État a confirmé la mort de 30 citoyens américains depuis le début des violences et 13 autres ressortissants américains sont toujours portés disparus, selon un porte-parole.

Le gouvernement s’efforce de déterminer où se trouvent les Américains disparus et conseille le gouvernement israélien sur les efforts de récupération des otages.

Les tensions à la frontière égyptienne s’aggravent

L’Égypte subit de fortes pressions pour permettre aux réfugiés de la bande de Gaza voisine de franchir la frontière et d’échapper à une invasion terrestre israélienne attendue dans la bande de Gaza. Rafah, le seul point de passage terrestre civil de la Bande de Gaza non contrôlé par Israël, est au cœur de cet effort.

Comme le rapporte The Wall Street Journal :

« L’Égypte a semblé disposée à laisser passer les citoyens étrangers mais s’est montrée réticente à laisser entrer un flot de réfugiés palestiniens, invoquant des menaces pour la sécurité. »

Des responsables égyptiens ont indiqué :

L’accord sur l’ouverture du poste frontière a toutefois été retardé par les préoccupations égyptiennes concernant le fait qu’Israël n’avait pas donné l’assurance qu’il mettrait fin à ses frappes aériennes et par l’insistance d’Israël à ce que les camions entrant en Égypte fassent l’objet d’une fouille minutieuse.

Le Ministre Égyptien des Affaires Étrangères, Sameh Shoukry a déclaré à la presse au Caire :

« Malheureusement, Israël n’a pas encore autorisé l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. »

Le bureau du Premier ministre Israélien s’est refusé à tout commentaire.

L’Ambassade des États-Unis en Égypte a déclaré :

« Nous prévoyons que la situation au point de passage de Rafah restera fluide et imprévisible, et nous ne savons pas si les voyageurs seront autorisés à traverser le point de passage, ni pour combien de temps. » « Il se peut que l’ouverture du point de passage ne soit annoncée que très peu de temps à l’avance et qu’elle soit limitée dans le temps. »

Développement

Une session active de la Knesset israélienne à Jérusalem a été interrompue par un barrage de roquettes tirées depuis la bande de Gaza, qui a poussé les membres du Parlement à se réfugier dans des abris anti-atomiques.

Les sirènes ont retenti dans tout Jérusalem, alors que les tirs de roquettes du Hamas se poursuivent. L’offensive totale d’Israël était attendue vendredi 13 ou samedi 14 octobre, mais elle a encore été retardée, la pluie et le mauvais temps faisant également partie de la liste des raisons citées à partir du lundi 16 octobre.

Mais cela a donné lieu à une vague de diplomatie internationale alors que le nombre de morts monte en flèche.

Le Bureau Central Palestinien des Statistiques a déclaré que :

« Le nombre de morts parmi les Palestiniens et en Cisjordanie est désormais le plus élevé depuis deux décennies pour l’année 2023, puisque le nombre de morts au cours de cette série de combats a dépassé les 3 000. En Israël, le nombre de morts a dépassé les 1 400 et plus de 4 100 Israéliens ont été blessés. »

Les responsables américains se seraient empressés de contenir le conflit et de trouver une sorte de porte de sortie qui permettrait de libérer les otages détenus dans la bande de Gaza.

Lundi 16 octobre, le Ministère Iranien des Affaires Étrangères a annoncé que le Hamas était prêt à libérer les otages si Israël cessait ses bombardements sur la bande de Gaza.

L’Associated Press a rapporté cette information :

« Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que les responsables du Hamas étaient prêts à prendre les mesures nécessaires pour libérer les citoyens et les civils détenus par les groupes résistants, mais ils ont précisé que ces mesures nécessitaient des préparatifs qui sont impossibles en raison des bombardements quotidiens des sionistes sur les différentes parties de Gaza. »

Mais le communiqué iranien a tout de même averti que le Hamas comptait :

« Continuer à résister. »

Israël a entre-temps nié avoir des plans pour un quelconque cessez-le-feu.

Une nouvelle « frappe ciblée » à Gaza par Israël, bien que la cible ou les circonstances soient encore inconnues.

Le journal Reuters rapporte :

Le Président Russe Vladimir Poutine intensifie ses propres efforts diplomatiques :

« Le président russe Vladimir Poutine est entré dans la mêlée diplomatique enfiévrée du Moyen-Orient lundi 16 octobre, parlant à cinq des principaux acteurs, dont l’Iran et les principales puissances arabes pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. » « La Russie, qui entretient des relations avec l’Iran, le Hamas, les principales puissances arabes ainsi qu’avec les Palestiniens et Israël, a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis et l’Occident avaient ignoré la nécessité d’un État Palestinien indépendant dans les frontières de 1967. »

M. Poutine a condamné la montée en flèche du nombre de morts à Gaza, mettant en garde contre un « bilan catastrophique » à Gaza, qu’il estime probable compte tenu des plans d’invasion d’Israël qui ont été annoncés.

Le Hamas a publié une vidéo de « preuve de vie » d’un otage qui est maintenant largement partagée en ligne et rapportée, selon les médias israéliens :

« La courte vidéo montre une jeune femme, Mia Schem, 21 ans, soignée après avoir été blessée au bras, puis s’adressant à la caméra. » « Schem a été enlevé par des terroristes du Hamas le 7 octobre alors qu’il participait à la rave du désert dans le kibboutz Re’im, où les tireurs ont également massacré plus de 260 festivaliers. » « Je suis soignée, je reçois des médicaments, tout ce que je demande c’est de rentrer chez moi le plus vite possible, auprès de ma famille, de mes parents, de mes frères et sœurs. Faites-moi sortir d’ici le plus vite possible. » La famille de Schem a réagi à la vidéo, en disant : « Nous sommes heureux. »

Traduction :

Le Hamas diffuse ses premières images d’une otage. Le groupe affirme qu’il lui fournit un traitement médical. Je pense qu’il s’agit d’une mauvaise tentative pour montrer qu’ils traitent bien les otages.

L’otage semble être israélienne.

L’IDF a réagi à la vidéo en déclarant que le Hamas :

« Essaie de se présenter comme une organisation humanitaire alors qu’il s’agit en fait d’un groupe terroriste meurtrier, responsable de meurtres et d’enlèvements de bébés, de femmes, d’enfants et de personnes âgées. »

Les spéculations vont bon train sur le fait que Tsahal n’a pas encore lancé d’invasion terrestre en raison des menaces de l’Iran et de son allié, le Hezbollah libanais. Et ce ne sont pas seulement les ennemis d’Israël qui le disent, mais The Jerusalem Post qui le rapporte lundi 16 octobre en indiquant l’une des principales raisons de l’arrêt de l’offensive, qui est la crainte de voir le Hezbollah s’impliquer.

Toutefois, le Commandement Nord des FDI a été chargé de veiller à ce que les défenses à la frontière libanaise soient parfaitement prêtes au cas où le Hezbollah s’en mêlerait, écrit le JPost :

« Plusieurs facteurs semblent être à l’origine de ce retard, mais des sources ont déclaré au Jerusalem Post que l’un d’entre eux était la crainte croissante que le Hezbollah attende que la plupart des forces terrestres de Tsahal soient engagées à Gaza avant d’ouvrir un front complet avec Tsahal dans le Nord. »

Entre-temps, l’Iran multiplie les menaces, peut-être dans le cadre d’une stratégie visant à soutenir les voix qui, à l’intérieur d’Israël, appellent à la prudence et à la retenue.

Le ministre Iranien des Affaires étrangères déclare :

« Toutes les options sont sur la table. »

Traduction :

J’ai souligné la nécessité d’arrêter immédiatement les crimes sionistes & les meurtres à Gaza & d’envoyer de l’aide humanitaire. J’ai souligné qu’il ne restait plus beaucoup de temps pour trouver des solutions politiques l’extension probable de la guerre sur d’autres fronts approche à un stade inévitable.

Traduction :

Le Premier Ministre Iranien, Amir Abdullahian, dans une interview avec Oghov TV :

« La résistance est capable de guerres de longue durée contre l’ennemi. »

« Une action préventive du réseau de la résistance ou de la République Islamique d’Iran contre le régime sioniste est envisagée dans les prochaines heures. »

Les responsables israéliens ont continué à intensifier leur rhétorique sur ce qu’Israël prévoit de faire à Gaza :

Traduction :

L’Ambassadeur Israélien au Royaume-Uni cite le bombardement de Dresde en 1945 (incinération aérienne délibérée de centres de population civile par les États-Unis et le Royaume-Uni) comme précédent à ce qu’Israël s’apprête à faire à Gaza.

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré à M. Poutine, lors d’un appel téléphonique lundi 16 octobre qu’il avait l’intention de poursuivre l’offensive à Gaza, après que ce dernier a mis en garde contre un bilan catastrophique.

Traduction :

Netanyahu dit à Poutine lors d’un appel téléphonique : Israël n’arrêtera pas son opération à Gaza tant qu’il n’aura pas détruit les capacités militaires et gouvernementales du Hamas.

(premier appel téléphonique entre eux depuis le début de la guerre).

