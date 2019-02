Les opioïdes : mort sur ordonnance...

Le 8 novembre, j’avais écrit :

Je prends du Tramadol. Je n’observe pas d’effets secondaires. Je reconnais que j’aurais peut-être à souffrir d’un syndrome de sevrage à son arrêt.

Avant l’utilisation du Tramadol, mes souffrances m’empêchaient de dormir. Il me manquait chaque jour plusieurs heures de sommeil au compteur (disons 2 à 4). En plus des fortes douleurs, j’étais poursuivi par une forte somnolence et une forte fatigue toute la journée. Résultat : j’étais sur la voie d’une mort professionnelle, sociale et familiale à plus ou moins long terme, sans compter le risque d’accident de la route. Cela aurait-il été mieux que les risques potentiels du Tramadol ?

Cela dit, je suis parfaitement d’accord qu’il faille comparer bénéfices et risques en prescrivant une molécule telle que celle-ci (et bien d’autres) et ne pas la donner de façon irréfléchie comme ce fut le cas dans l’histoire vécue relatée par l’auteur.

Je précise que je prends du Tramadol depuis environ 2 à 3 ans.



Depuis, j’ai voulu en savoir plus sur le fameux « sevrage » en l’expérimentant sur moi-même. J’ai arrêté le Tramadol brusquement et totalement pendant environ 3 semaines.

Résultat ? Aucun symptôme de sevrage ! Rien !