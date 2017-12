Les oubliés de Calais

Ils sont encore des centaines (des milliers ?) de réfugiés sur place et plusieurs associations pour les aider.. Mais aujourd'hui, la situation n'a jamais été aussi tendue avec le pouvoir en place.

Alors que l'hiver est bien arrivé, il devient de plus en plus difficile de ne pas ouvrir les yeux sur les difficultés rencontrées par les sdf, réfugiés, migrants, associations, bénévoles, citoyens.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu'un nouveau dispotisitif anti-sdf était mis en place à l'entrée d'un parking Parisien pour le confort (visuel) de ses riverains. En effet, une douche se déclenche sur la personne s'approchant de l'espace couvert. Le responsable de la société propriétaire du parking a même osé dire que "mouiller quelqu'un, ce n'est pas bien méchant !". Rappelons lui simplement que ce sdf, une fois mouillé, devra aller dormir (mourir ?) plus loin, complètement mouilé, et donc gelé.. les températures à Paris sont négatives en ce début du mois de Décembre.

Suite à la multiplication des mobiliers anti-sdf, des membres de l'association Abbé Pierre ont lancé un mouvement de signalements via les réseaux sociaux : une photo d'un mobilier urbain anti-sdf suivi du hashtag #SoyonsHumains.

Mais à Calais, c'est un autre combat qui se joue.

Les médias ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois, les autorités n'ont plus vraiment de mal à faire régner le chaos.

Ce sont les associations L'Auberge des Migrants et SCCF qui en ont fait les frais tout récemment. Alors qu'une décente de gendarme a lieu pour "démanteler" les nouveaux camps de réfugiés (démarche devenue habituelle depuis 2016), les bénévoles ont vu partir leur materiel à la poubelle : toutes les bâches, les tentes, les duvets ont été confisqués, mis dans une benne et emportés à la décharge. Des photographies ont pu être prises malgré la surprotection de la gendarmerie et des CRS présents. Les deux associations envisagent de poursuivre en justice les personnes responsables de ces confiscations et destructions de biens.

A Calais, il fait froid. la neige et le gel se sont invités. Mais le gouvernement, lui, ne viendra toujours pas.

Un petit espoir ? La sous-préfecture de Calais vient enfin d'ouvrir les locaux prévus pour le "Plan grand Froid". Quelques personnes ont pu être mises à l'abris dans 11 conteneurs et un hangar, en espérant que ceux-là restent ouverts tout l'hiver.

Pour les autres, il sera difficile de survivre.



Pour aider L'Auberge des Migrants, vous pouvez faire une don par ici : http://www.laubergedesmigrants.fr/fr/faire-un-don/.

Vous pouvez aussi soutenir l'initiative d'un "Good Vibes InfoBus" qui n'est autre qu'un petit bus équipé d'un routeur wifi pouvant accueillir une centaine de connections, une groupe électrogène et plusieurs prises. Ceci pour aider les réfugiés à entrer en contact avec leur famille. C'est ici : https://www.daycause.com/fr/aubergemigrants/et-si-les-fournisseurs-dacces-a-internet-fai-permettaient-aux-refugies-dacceder-a-internet

La journée Internationale des migrants aura lieu le 18 Décembre.