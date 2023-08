Les paroles et les actes dans le comportement régional de l’Iran

Le régime iranien actuel ne cesse de dire une chose et d’en faire une autre, ce qui crée un contraste saisissant entre ses paroles et ses actes. Cette contradiction est présente depuis 1979 et fait partie intégrante de son comportement politique. Depuis l’époque de Khomeini jusqu’à aujourd’hui, les dirigeants du régime parlent souvent de l’importance d’être de bons voisins, de favoriser la coopération régionale et de maintenir la sécurité et la stabilité. Cependant, la réalité de notre région contredit ces affirmations et évolue dans une direction opposée et conflictuelle.

Le comportement de l’Iran dans la région est marqué par une hostilité à la fois cachée et ouverte à l’égard des pays voisins. Cet antagonisme remonte à la mise en place de la politique d’« exportation de la révolution ». L’Iran a toujours poursuivi cet objectif par le biais d’opérations secrètes et d’une implication directe/indirecte dans les affaires des États arabes du Golfe. Ces opérations comprennent la livraison de missiles et de drones au groupe houthi du Yémen, l’orchestration et le soutien potentiels d’attaques contre des installations pétrolières dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. En outre, les attaques maritimes et les perturbations des cargos et des navires pétroliers ont été récurrentes.

L’influence stratégique de l’Iran s’est également accrue dans des pays comme l’Irak, et ce n’est pas tout. Il est clair que les convictions fondamentales du régime iranien restent inchangées. Tout changement apparent est essentiellement tactique et doit être évalué en fonction de ses résultats pratiques. Il ne faut pas compter sur les platitudes de l’Iran. De même, en politique, les intentions et les interprétations n’ont pas leur place. Nous préférons examiner les positions officielles et les politiques gouvernementales.

Objectivement, l’amélioration récente des relations entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et l’Iran est une mesure pratique. Elle vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans notre région, en particulier si l’on considère l’intérêt publiquement déclaré de l’Iran à cet égard.

Cependant, il y a un défi à relever car le régime iranien fonctionne selon le principe du tout ou rien, ce qui contraste avec les politiques conventionnelles. Il n’adopte pas l’approche gagnant-gagnant qui favorise un véritable consensus pour la résolution des conflits et la réduction des tensions. Par conséquent, la récente réconciliation officielle entre les Émirats et l’Iran, impliquant des visites réciproques et des déclarations pacifiques sur une nouvelle réalité géopolitique régionale, n’est peut-être pas tout à fait surprenante.

Simultanément, nous constatons que les Gardiens de la révolution iraniens mènent des exercices militaires sur Abu Musa, une île émiratie occupée par l’Iran. Les médias iraniens indiquent également que des unités et des forces navales ont été déployées autour des îles de la Grande et de la Petite-Tunbs. Il semble que les militaires iraniens aient intentionnellement choisi ces îles émiraties pour leurs manœuvres, conscients de l’effet que cela aurait sur les Émirats arabes unis et leur population. Les messages et les conséquences de cette manœuvre sont évidents pour tout observateur attentif.

Y a-t-il deux Irans, l’un participant aux efforts officiels dans le Golfe et l’autre poursuivant sa propre voie, adhérant à des règles différentes de celles influencées par les récents changements géopolitiques dans la région ? En d’autres termes, les Gardiens de la révolution iraniens et leurs dirigeants agissent-ils indépendamment des politiques du gouvernement iranien ?

Selon ma perception en tant qu’observateur, la structure hiérarchique du régime iranien, avec ses diverses branches et institutions - tant révolutionnaires qu’officielles - suit directement les conseils du Guide suprême et se conforme à ses instructions.

En réalité, le conflit et la discorde entre les factions dont parlent certains chercheurs et experts ne semblent pas exister. Le cœur de la situation réside dans des approches différentes sous la direction du Guide suprême.

Les manœuvres d’Eqtedar menées par les Gardiens de la révolution iraniens sur l’île d’Abu Musa et près des îles de la Grande et de la Petite-Tunbs véhiculent des messages négatifs de la part de l’Iran, malgré des gestes diplomatiques apparemment positifs. Ces manœuvres, menées par le commandant des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, et le commandant de la marine, le contre-amiral Alireza Tangsiri, semblent contredire les déclarations du général Salami, qui affirme rechercher la sécurité et la stabilité. Ses références à la « sédition », aux « scénarios cachés », aux « hostilités » et d’autres déclarations introduisent un discours complexe avec de multiples interprétations potentielles.

Notamment, les commentaires du contre-amiral Tangsiri pendant les manœuvres ont inclus de manière injustifiée les îles émiraties. Il a déclaré que « notre peuple attache une immense importance aux îles iraniennes, et nous avons la responsabilité de les défendre résolument ». Il a souligné que « ces îles font partie intégrante du territoire de notre patrie.

» Il a également noté que la sécurité dans la région du Golfe « sert les intérêts de tous » et a indiqué que « toutes les nations donnent la priorité à la protection de leurs frontières ». Il est intéressant de noter qu’il a commodément négligé le fait qu’il se trouvait sur des îles occupées, et que tous les projets étrangers qu’il mentionne dans le Golfe, s’il en existe, se nourrissent de cette position iranienne contradictoire, en paroles et en actes.

Le gouvernement américain s’efforce de rectifier ses erreurs politiques et de restaurer sa réputation. Pendant ce temps, le régime iranien cherche à susciter des émotions à l’intérieur du pays et à repositionner les factions internes dans le contexte des développements de ces deux dernières années. Cela se produit dans le cadre d’une escalade calculée, d’un jeu de tensions accrues. Néanmoins, Téhéran semble ignorer que ses actions et sa rhétorique dans le cadre de cette stratégie délibérée pourraient mettre en péril les progrès réalisés dans ses récents efforts de réconciliation avec les pays voisins.