Les patriotes doivent soutenir Israël

Le "camp national" est rongé depuis plusieurs décennies par une mortifère doctrine : l'antisionisme. A l'origine une simple opposition à la politique étrangère d'Israël, l'antisionisme est devenu une idéologie globale qui prétend analyser et résoudre toutes les problématiques contemporaines sous le prisme de la question israélienne. Agrégeant à son corpus idéologique l'antimaçonnisme, l'antiélitisme, l'anticapitalisme ainsi qu'une certaine dose de complotisme et de pseudo-science, l'antisionisme 2.0 cache souvent un antisémitisme insidieux.

L'antisémitisme a été une constante de l'extrême-droite française depuis la Contre-Révolution. Le flambeau fut repris aux siècles suivants par Drumont, Maurras, puis le régime vichyssois. Après guerre, si l'ire des nationalistes s'est reportée sur la communauté musulmane et l'immigration, l'étincelle antisémite est toutefois restée vivace, bien qu'endormie, ne demandant qu'à être attisée pour redevenir un incendie.

Il renait de ses cendres depuis les années 1990. Soral et Dieudonné ont porté au pinacle cette "pensée" qui a réussi à fédérer des mouvances hétéroclites et parfois antagonistes autour du rejet d'un supposé "lobby sioniste" qui régenterait le monde. Un groupe où se retrouvent salafs, cocos et roycos est soit une arnaque, soit un asile d'aliénés. En tous les cas, rien de bon ne peut en sortir pour la France.

Que quelques ratés en mal de notoriété embrassent cette pseudo-pensée est un moindre problème. Mais quand celle-ci s'infiltre dans nos rangs et dévoie le patriotisme de sa raison d'être, l'affaire est plus inquiétante. Être patriote, c'est vouloir la sécurité, la prospérité et la grandeur pour son pays, c'est en être fier. Or, un patriote ne peut dénier à d'autres peuples ce qu'il veut pour son propre pays.

On ne peut pas accuser la gauche d'être traîtresse à la France et applaudir à tout rompre lorsque Gilad Atzmon et Shlomo Sand renient Israël et l'accusent de tous les maux. On ne peut se dire souverainiste et s'en prendre au peuple hébreu quand il contrôle ses frontières et assure sa sécurité intérieure. Pas plus qu'on ne peut se dire fier de notre héritage chrétien si l'on refuse aux Israéliens le droit d'être fiers de leur identité juive. La récente polémique qui a agité la soralosphère est révélatrice de leur incohérence : il s'agit d'une déclaration d'Ayelet Shaked, la jeune ministre israélienne de la justice qui a affirmé qu'Israël devait rester "majoritairement juif". Une hérésie pour nos agités d'E&R qui hurlent au racisme. Mais qu'aurait-elle donc du dire ? Qu'Israël est arabe ?

Par antisionisme primaire, certains nationalistes ferment les yeux sur le danger islamiste, qu'ils vont parfois jusqu'à considérer comme un moindre mal. "Je préfère le turban à la kippa", confiait un célèbre "dissident" dont nous tairons le nom par charité. C'est bien connu qu'Israël veut convertir les Français au judaïsme !

On notera que Vallat et Rebatet, chantres de l'antisémitisme d'état sous le régime vichyssois, ont apporté leur soutien à Israël en 1967, lors de la Guerre de Six Jours, car ils avaient compris que si cet avant-poste de l'Occident tombait, ce serait ensuite le tour de l'Europe. Comme quoi, être d'extrême-droite ne dispense pas d'avoir quelques neurones opérationnels…

Plusieurs années à grenouiller dans le cloaque soralo-dieudonnesque m'ont permis de mesurer la vacuité et la contre-productivité de leur "pensée" et de réaliser que la place de la France n'est pas avec le tiers-monde ou les non-alignés, mais auprès de ses frères européens et israéliens, car l'Occident ne peut être l'Occident sans Israël.

Am Israel Haï !