Les (pauvres) naïfs (?) sur l’Ukraine

Si la gestion autoritaire et nudgée de la pandémie a constitué pour moi une rupture de confiance totale et définitive envers un pouvoir politique que je savais pourtant déjà corrompu, si la propagande médiatique a été la confirmation d’une soumission totale de la plupart des journalistes au pouvoir politique, ma plus grande déception est venue de mes compatriotes qui se sont tous couchés devant le Pouvoir au premier coup de sifflet. Je constate donc logiquement aujourd’hui avec la guerre en Ukraine que les mêmes techniques sont utilisées et fonctionnent vraiment très bien sur eux -ici comme en Russie d’ailleurs- chaque population se soumettant docilement à la propagande de son propre pays, sans jamais ne serait-ce que tenter de réfléchir à différencier les gouvernants du peuple qu’ils dominent : les Russes pensent que les Russes sont les gentils et les autres les méchants. Les Occidentaux pensent que les Occidentaux sont les gentils et les autres les méchants. La seule alternative autorisée consiste désormais à voir le monde comme le regardait déjà le grand philosophe et démocrate George W. Bush : « ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et en plus c’est lui qui a commencé ». Le pire étant que c’est avec la vraie vie des vrais gens qui n’avaient rien demandé qu’ils jouent… car s’il est une chose que tous les camps ont en commun, c’est bien le cynisme et l’indifférence à la souffrance de l’autre, alors qu’ils s’en réclament sans cesse.

C’est ainsi que face à la colère et aux grands discours d’unité musclée des Européens contre le Dictateur les citoyens Français et Européens, comme les Ukrainiens, ont aujourd’hui du mal à comprendre ce décalage : pourquoi des mesures plus fortes ne sont pas prises par les Européens ? Où sont les actes correspondant aux volontés affichées ?

Cette méconnaissance (ou « double-pensée » ?) des déçus me fascinera toujours : mais comment ne comprennent-ils pas que leurs gouvernants idôlatrés ne sont que des usurpateurs qui se foutent royalement et d’eux et des Ukrainiens ou même des Russes ? Ils n’ont rien fait pour les pauvres, migrants ou pas, musulmans ou pas, européens ou pas, en guerre ou pas, car en vérité cela ne les intéresse pas, ils ne seront jamais touchés par les réalités d’une guerre ou d’une famine ou même du réchauffement climatique : et ils traitent donc la guerre en Ukraine comme tous les autres « problèmes » de ce monde capitaliste (comme je l’écrivais déjà ici il y a 8 ans, lors de la précédente guerre en Ukraine) : ils font des grands discours pour endormir les peuples, de grandes réunions très coûteuses entre gens importants pour se donner bonne conscience et vous allez voir ce que vous allez voir… et puis en vrai ils vendent des armes, prêtent de l’argent pour qu’on les leur achète, et ensuite ils enverront leurs grosses entreprises reconstruire le pays avec des sous qu’ils leurs prêteront encore en échange de quelques « menus efforts » de la part de la population ukrainienne qui devra remercier de l’austérité et de la misère imposées -et avec le sourire (combien de fois a-t-on assisté à ce scénario ?).



En plus les vraies décisions qu’ils prennent à ces occasions ne sont pas « historiques » mais ridicules au regard des annonces, car ils ne font jamais embargo et sanctions que sur ce qui ne les touche pas vraiment, ni eux ni leurs semblables (qu’ils soient Russes ou non, proches de Poutine ou non). Sans compter que c’est au nom de la lutte pour l’Ukraine qu’ils prétendent agir, des valeurs d’humanité et de fraternité (prouvant ainsi à tous que les migrants noirs, arabes et/ou musulmans ne sont pas pour dignes d’être accueillis comme des Ukrainiens), ils sont par ailleurs tranquillement en train d’affamer des populations entières sans que cela ne semble inquiéter personne (sauf si il y a des révoltes bien sûr mais elles seront vite écrasées dans le sang). Il me semble d’ailleurs que le nombre de guerres déjà en cours sur cette pauvre Terre n’intéresse déjà personne, alors une famine de plus ou de moins…

Et ils font pareil avec tout : « On va faire monter le pouvoir d’achat, on va faire rendre gorge à poutine, on va sauver la planète, on va éradiquer la misère, l’Union Européennes c’est la paix sur tout le continent… » la preuve ? regardez partout autour de vous !

Alors Après voilà tous les soutiens des Ukrainiens avec leur drapeau sur leur profil (après « je suis Charlie » et « triple vax », toujours dans le « camp du bien ») qui s’étonnent que ça ne fonctionne pas… Mais quelle naïveté ! les gens avant l’argent ? Tu parles ! Vous croyez vraiment que ces gens qui laissent crever les pauvres sans même s’apercevoir qu’ils existent vraiment s’intéressent de savoir si l’essence a pris 20 centimes ou si les pâtes coûtent plus cher ? Ils vous demandent de « faire des efforts pour l’Ukraine » mais n’imaginent même pas que certains n’ont pas de quoi se chauffer l’hiver, ici en France ! En réalité ce qui arrive est inéluctable. L’effondrement a déjà commencé, et ce qui se passe n’est que le préambule à la « décroissance subie » qu’ils vont nous imposer bientôt, au nom de la sauvegarde de la planète (on s’apercevra bien sûr alors qu’il sera nécessaire de posséder un « PassClimat » ou du genre). Si on ajoute à cela les sommes folles qu’ils ont dépensées pendant la pandémie pour ce qui s’avère être un fiasco sur tous les plans (économique, sanitaire, libertés publiques…), à l’heure du bilan on voit qu’il va encore une fois « devoir rembourser la dette ». Et qui va la rembourser d’après vous ? Poutine et les oligarques Russes ? Macron et les oligarques Français ? Non, les pauvres, toujours et encore les pauvres, à qui on dit pour le motiver que c’est au nom de la solidarité avec l’Ukraine qu’on le leur demande, et que refuser ce serait être un mauvais citoyen. Elle a bon dos la guerre en Ukraine.

Ce monde est dégoûtant, ceux qui le dirigent sont répugnants, et tous ceux qui s’y soumettent pour se retrouver à la table ne leur serviront en réalité que de repas

Caleb Irri

