Les pauvres peuvent attendre...

De toutes façons, pour imaginer un plan « anti-pauvreté », il faut considérer la pauvreté comme un phénomène analogue au gel. On utilise un produit pour rendre supportables ses effets, le gel peut même devenir plus fréquent et plus profond, mais on ne fait rien pour le supprimer.





La différence, c’es que la pauvreté n’est pas une catastrophe « naturelle » et que l’objectif devrait être de la faire disparaître plutôt que d’en édulcorer les effets.