Les pays du Golfe vont-ils payer la facture pour Gaza  ?

Les réactions du mouvement terroriste Hamas et de ses partisans, ainsi que des autres milices terroristes soutenues par l’Iran au Liban, en Irak, au Yémen et même en Iran, n’ont pas été surprenantes après la conclusion d’un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont tous considéré l’accord de cessez-le-feu comme une « grande victoire militaire ».

On pouvait s’y attendre compte tenu de l’expérience de ces milices terroristes en matière de conflit. Mais cette fois-ci, les choses semblent encore plus étranges qu’auparavant, car les affrontements n’ont pas cessé. Israël a poursuivi la guerre même après le cessez-le-feu.

Les scènes de destruction massive à Gaza sont absolument incompatibles avec l’idée de crier victoire. Le nombre de victimes innocentes, qui dépasse les 15 000, appelle au deuil, à la douleur et à l’introspection, et non à la jubilation, à l’autosatisfaction et au triomphalisme.

Mais ce sont là les normes des milices terroristes dont nous avons souvent parlé ; la survie des chefs de milice est leur véritable victoire.

La survie de Hassan Nasrallah, Sinwar, Haniyeh et d’autres après la fin des combats, qu’ils aient été dans les tunnels ou sur les champs de bataille dès le début, est le critère fondamental de leur victoire, malgré la destruction et la dévastation de Beyrouth et de plusieurs villes libanaises dans le passé et la destruction sans précédent de la bande de Gaza dans le conflit qui a éclaté après l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Dans le contexte de cette discussion, nous devons faire la distinction entre deux choses importantes. La première est la position du peuple palestinien, qui n’a aucun pouvoir mais souffre et supporte les coûts des décisions de l’Iran et de ses agents. La seconde est la position des milices terroristes qui mettent en œuvre leurs propres programmes.

Certaines d’entre elles servent les intérêts de leurs dirigeants et de leurs idéologies extrémistes. D’autres servent les intérêts de leurs sponsors régionaux et de leurs soutiens à Téhéran. Il ne faut surtout pas confondre les choses.

Lorsque nous condamnons ce que font les milices terroristes, nous le faisons en sympathie avec toutes les parties civiles et avec tous ceux qui méritent une vie décente et sûre dans un environnement pacifique. Certains affirment que les milices terroristes bénéficient d’un soutien interne au sein de la population palestinienne.

C’est déroutant, car tout le monde connaît la poigne de fer avec laquelle le mouvement terroriste Hamas dirige les territoires et contrôle tous les moyens et éléments de la vie dans la bande de Gaza. Cela signifie que quiconque rejette le régime du Hamas s’expose à de graves conséquences.

Il n’est donc pas objectif de s’appuyer sur les résultats d’élections qui ont eu lieu il y a près de vingt ans pour porter des jugements définitifs sur l’attitude des habitants de Gaza à l’égard du gouvernement ou des politiques du Hamas.

Il ne fait aucun doute que la répétition des scénarios du passé qui font actuellement écho dans les médias et sur les lèvres de nombreuses personnes est une recette idéale pour rejouer sans parvenir à la sécurité, à la stabilité et à une paix durable.

Cela signifie qu’attendre la fin de la guerre actuelle et le début d’un nouveau cycle de reconstruction, toujours financé par les États du Golfe, comme par le passé, est une répétition d’un scénario dont l’échec a été prouvé. Cela encourage également certaines parties régionales à attiser les conflits et à jeter de l’huile sur le feu à chaque fois qu’elles en ont l’occasion.

Ces parties régionales ne supportent pas les coûts de leur comportement, de leurs politiques et de leurs positions. Elles ne font que transformer les territoires palestiniens et leurs habitants, ainsi que d’autres points de confrontation avec Israël, en un terrain d’essai pour les armes, les volontés et les idéologies.

Ils les utilisent également pour redorer leur image et obtenir de faux succès médiatiques et de propagande. En outre, les pays du Golfe sont fatigués de porter le fardeau des autres et n’acceptent plus de supporter le coût des erreurs commises par d’autres.

Ils ont désormais des priorités de développement majeures qui nécessitent un financement massif, ce qui les empêche de financer des plans de reconstruction majeurs à Gaza ou ailleurs. Quelle est donc la solution ? La vérité est que la responsabilité internationale et l’établissement des responsabilités pour ce qui s’est passé devraient être la base du remaniement de la question palestinienne.

Les pays et les régimes arabes ne doivent pas rester prisonniers d’aventuriers adeptes de la surenchère qui allument des feux, poussent à la violence et à l’effusion de sang, persuadés qu’il y a des gens prêts à payer une lourde facture pour leurs actions criminelles.

Compte tenu du laxisme et de la faiblesse des institutions internationales, en particulier des Nations unies et du Conseil de sécurité, qui sont devenus chroniques ces dernières années et ont été exacerbés par les crises en Ukraine et à Gaza, il est difficile de compter sur le rôle de ces institutions lorsqu’il s’agit de s’attaquer au comportement de pays et de parties régionales tels que l’Iran et ses milices terroristes.

C’est même un défi de faire les choses correctement, de divulguer les faits et de ne pas laisser les gens de la région et l’opinion publique mondiale dans l’obscurité entre la réalité que tout le monde voit - le lien étroit de ces milices avec l’Iran - et la propagande diffusée par Téhéran selon laquelle ces milices agissent de leur propre chef et en fonction de leurs intérêts et de leurs idées stratégiques.

La bande de Gaza, après une pause humanitaire, est devenue une nouvelle zone de victoires creuses, quel que soit l’immense coût humain et matériel de ces prétendues revendications promues par Téhéran, le Hamas terroriste et les plateformes médiatiques financées par l’organisation terroriste des Frères musulmans.

Tout ce que font ces groupes extrémistes, c’est faire preuve d’un mépris spectaculaire pour la vie humaine.