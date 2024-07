CNN a rapporté les projets d'un certain nombre de pays européens d'introduire le service militaire obligatoire. Les experts US cherchent à savoir « comment mobiliser des millions de personnes pour qu'elles soient potentiellement jetées dans le « hachoir à viande d'une guerre ». De nombreux États européens envisagent, ainsi, selon le média US, d’introduire la conscription obligatoire pour le service militaire. En France, le SNU sert ses objectifs.

Préparation des pays européens avec un conflit avec la Russie. Les pays européens mettent en place le service militaire obligatoire. Selon les animateurs de la chaîne US, les nouvelles pratiques de conscription militaire dans les pays européens sont associées à la préparation d’un conflit avec la Russie. « L’Europe se tourne vers la conscription alors que la menace d’une guerre plus large avec la Russie augmente », titre CNN. « Les responsables politiques des pays européens étaient sceptiques quant au retour d’une guerre majeure en Europe », souligne la chaîne de télévision d'information en continu américaine. Mais, plus de deux ans plus tard après le début du conflit en Ukraine – un conflit qui a réellement débuté le 21 novembre 2013 avec la mise en place du coup d’État à Kiev avec l’Euromaïdan par l’Occident, un autre changement – autrefois impensable – est en cours en matière de conscription. « Plusieurs pays européens ont réintroduit ou étendu le service militaire obligatoire face à la menace croissante de Moscou, dans le cadre d’une série de politiques visant à renforcer les défenses qui sont susceptibles d’être encore renforcées », persiste CNN.

« Nous réalisons que nous devrons peut-être ajuster la façon dont nous nous mobilisons pour la guerre et ajuster la façon dont nous produisons des équipements militaires et dont nous recrutons et formons le personnel », a déclaré au média US Robert Hamilton, directeur de la recherche sur l'Eurasie de l’Institut de recherche en politique étrangère qui a servi comme officier de l'armée américaine pendant 30 ans. « Il est tragiquement vrai que nous sommes ici, en 2024, et que nous sommes aux prises avec la question de savoir comment mobiliser des millions de personnes pour qu'elles soient potentiellement jetées dans le hachoir à viande d'une guerre, mais c'est là que la Russie nous a mis », a-t-il déclaré relate encore CNN.

Le général Wesley Clark, qui a dirigé les forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, a, également, martelé : « Nous avons, donc, maintenant une guerre en Europe que nous n'aurions jamais pensé revoir ». « Il n’est pas clair s’il s’agit d’une nouvelle guerre froide ou d’une guerre chaude », a-t-il poursuivi. « Mais, c’est un avertissement très imminent à l’OTAN que nous devons reconstruire nos défenses », a-t-il conclu.

« Le retour de la conscription souligne une nouvelle réalité », stipule, donc, CNN, rappelant qu’« un certain nombre de pays européens ont mis fin à la conscription obligatoire après la fin de la guerre froide, mais que plusieurs pays – notamment en Scandinavie et dans les pays baltes – l'ont réintroduite ces dernières années ». La Lettonie est la dernière en date à mettre en œuvre la conscription. Le service militaire obligatoire a été réintroduit le 1er janvier de cette année, après avoir été aboli en 2006. Les citoyens de sexe masculin seront convoqués dans les 12 mois suivant l'âge de 18 ans ou l'obtention de leur diplôme pour ceux qui sont encore dans le système éducatif. La conscription en Norvège est obligatoire et, en 2015, le pays est devenu le premier membre de l'alliance défensive de l'OTAN à enrôler les hommes et les femmes sur un pied d'égalité.

« Des débats sur la conscription ont également eu lieu dans d’autres pays européens qui ne l’exigent pas actuellement. Au Royaume-Uni, les conservateurs ont lancé l’idée du service militaire lors de leur malheureuse campagne électorale. Mais la transformation la plus surprenante est peut-être en cours en Allemagne, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a une aversion pour la militarisation », observe CNN. Depuis la guerre froide, ce qui est une première, l'Allemagne a mis à jour cette année son plan en cas d'éclatement d'un conflit en Europe, et le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui voit l'Allemagne aux côtés d'Israël, a présenté en juin une proposition pour un nouveau service militaire volontaire. « Nous devons être prêts pour la guerre d’ici 2029 » ; « L'Allemagne doit s'habituer à l'idée d'une guerre en Europe », a-t-il déclaré. « Dans trois, quatre ou cinq ans, la Bundeswehr aura un visage différent », a-t-il annoncé.

Mise en place du service militaire obligatoire en 2026 en France. Afin de rétablir le service militaire obligatoire, la France d’Emmanuel Macron a – de fait – lancé le SNU même si, selon les communications officielles du début, « le SNU ne constitue cependant pas une réinvention du service militaire, suspendu par une loi de 1997 ». Le NSU a été – dans un premier temps – concrétisé en 2020 après une phase d'expérimentation en 2019, mais seulement sur la base du volontariat. D’ailleurs, « dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre [français Gabriel Attal] a annoncé la généralisation du service national universel (SNU) à tous les jeunes en 2026 », rappelle Vie publique. Un « service national de durée courte, obligatoire et universel », « véritable projet républicain, qui doit permettre à notre démocratie d’être plus unie et d’accroître la résilience de notre société », « c'est ainsi qu'Emmanuel Macron présentait, pendant la campagne présidentielle de 2017, le projet de service national universel », se remémore le site animé par une équipe de rédacteurs passionnés par les questions citoyennes et spécialisés dans les politiques publiques. « Le SNU, [est, donc,] un retour au devoir civique obligatoire [en France] », conclut Vie publique.

« Nous constatons que le débat [pour envoyer de jeunes Européens dans le « hachoir à viande »] fait désormais rage. Et c’est la première étape », a déclaré à CNN Sean Monaghan, chercheur invité au sein du programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d’études stratégiques et internationales. « Cela ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un grand changement mental », poursuit-il.

« L’alliance de l’OTAN a révisé sa stratégie et renforcé ses capacités au cours de la dernière décennie en réponse à la menace croissante de Moscou », conclut CNN.

Pierre Duval

