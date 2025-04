Le conflit en Ukraine continue de s'aggraver. La nouvelle formation de la Commission européenne montre la prise de contrôle de pays minuscules - Lettonie, Estonie, Lituanie - sur les grandes nations européennes, comme la France et l’Allemagne. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, non élue par les habitants des pays européens, a choisi des candidats antirusses, proguerre, et pro-Ukraine, non élus par les habitants de l’UE et issus de pays très petits.

« Après des mois de marchandages avec les dirigeants européens sur les rôles clés de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a présenté mardi une nouvelle structure et un nouveau plan pour son équipe », donne en guise d’introduction Politico. Ursula von der Leyen a choisi 6 vice-présidents :

Teresa Ribera Rodríguez (Espagne), vice-présidente exécutif pour une transition propre, juste et compétitive ; Henna Virkkunen (Finlande), vice-président exécutif pour la souveraineté technologique, la sécurité et la démocratie ; Stéphane Séjourné (France), vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle ; Kaja Kallas (Estonie), Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne ; Roxana Mînzatu (Roumanie), vice-présidente exécutive en charge des personnes, des compétences et de la préparation ; Raffaele Fitto (Italie), vice-président exécutif en charge de la cohésion et des réformes ;

et 20 commissaires européens :

Maroš Šefčovič (Slovaquie), commissaire au commerce et à la sécurité économique, aux relations interinstitutionnelles et à la transparence ; Valdis Dombrovskis (Lettonie), commissaire ommissaire à l'économie et à la productivité, mise en œuvre et simplification ; Dubravka Šuica (Croatie), commissaire pour la Méditerranée ; Olivér Várhelyi (Hongrie), commissaire à la santé et au bien-être animal ; Wopke Hoekstra (Pays-Bas), commissaire au climat, à la neutralité carbone et à la croissance propre ; Andrius Kubilius (Lituanie), commissaire à la Défense et à l'Espace ; Marta Kos (Slovénie), en attente de nomination officielle, procédure nationale en cours ; Jozef Síkela (Tchéquie), commissaire aux partenariats internationaux ; Costas Kadis (Chypre), commissaire aux pêches et aux océans ; Maria Luís Albuquerque (Portugal), commissaire aux services financiers et à l'Union des caisses d'épargne et de placement ; Hadja Lahbib (Belgique), commissaire à la préparation et à la gestion des crises, Égalité ; Magnus Brunner (Autriche), commissaire aux affaires intérieures et aux migrations ; Jessika Roswall (Suède), commissaire à l'environnement, à la résilience de l'eau et à une économie circulaire compétitive ; Piotr Serafin (Pologne), commissaire au budget, à la lutte contre la fraude et à l'administration publique ; Dan Jørgensen (Danemark), commissaire à l'énergie et au logement ; Ekaterina Zaharieva (Bulgarie), commissaire aux startups, à la recherche et à l'innovation ; Michael McGrath (Irlande), commissaire à la démocratie, à la justice et à l'État de droit ; Apostolos Tzitzikostas (Grèce), commissaire aux transports et au tourisme durables ; Christophe Hansen (Luxembourg), commissaire à l'agriculture et à l'alimentation ; Glenn Micallef (Malte), commissaire à l'équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et aux sports.

Le pouvoir de l’UE se déplace vers l’Europe centrale. Le pouvoir politique de l’UE, avec les nouveaux vice-présidents et les nouveaux commissaires de la Commission EU, penchent du côté des petites nations qui sont contre la Russie. « Malgré la taille et la population des pays baltes, Tallinn et Riga ont réussi à obtenir des portefeuilles clés lors de la deuxième commission von der Leyen. Cela reflète l’importance politique accrue de la région après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 », souligne, aussi, Politico.

Le média pointe du doigt que « la majorité des commissaires UE appartiennent au PPE, y compris von der Leyen, qui règne sur eux tous », tout en rappelant que « Renew Europe qui a subi un échec cuisant lors des élections de juin, en passant de la troisième à la cinquième place au Parlement européen, et cela, malgré ces résultats désastreux, les libéraux européens ont réussi à obtenir cinq commissaires ». Ils ont non seulement obtenu deux vice-présidences exécutives grâce aux Français Stéphane Séjourné et Kallas, mais ils ont également obtenu des portefeuilles cruciaux comme l’élargissement, la justice et l’État de droit.

Observateur Continental avait annoncé le départ de Thierry Breton à la Commission européenne. Celui-ci a expliqué que « son nom aurait été retiré de la composition finale par Ursula von der Leyen elle-même ». Pour Politico, le destin des pays de l’UE est sous le commandement d’Ursula von der Leyen. « Ces derniers jours, von der Leyen a appelé le président français Emmanuel Macron et lui a promis un meilleur portefeuille si Breton était remplacé par quelqu'un d'autre », conclut le média anglophone.

Non seulement, les destins des pays européens dépendent des choix d’Ursula von der Leyen, mais ils devront suivre les directives de pays antirusses qui veulent faire la guerre à la Russie sans tenir compte des désastres économiques et sociétaux pour les pays européens.

Philippe Rosenthal

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

