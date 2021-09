Les pêcheurs du Bessin contre le fléau éolien Normand

" La plus tenace et la plus dure de ses épreuves fut l'inclairvoyante opiniâtreté d'un tas de prêtres, engraissés d'identiques formules. " Léon Bloy

Selon toute évidence, la maxime "errare humanum est, perseverare diabolicum" est la devise incontournable et inébranlable de la Barbara Pompili (on dirait le patronyme d'une héroïne de B.D. porno), et de son Gouvernement de bras cassés et de cerveaux égrotants.

S'ils disposaient d'un semblant de culture, ils auraient pu reprendre à leur compte la phrase de Paul Claudel : " Nous opinons à Crotone que le gouvernement appartient aux meilleurs et que l'affaire du peuple est d'obéir."

Chacun sait que ce n'est ni la Culture, ni les scrupules, ni l'amour de la France, de ses paysages, de son patrimoine, qui les habite, mais une vénalité crasse et un copinage éhonté avec les cartels de toutes obédiences.

Il est vrai aussi que nous avons affaire à de dangereux idéologues qui, consciemment ou non, tendent vers un "écofascisme" dénoncé en son temps par l'Allemand Hans Jonas et, plus près de nous, par le Français Bernard Charbonneau dont voici quelques extraits : " Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera, et qui après l’abondance géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils ne croient pas plus au développement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au pouvoir. » Nous y reviendrons dans un prochain article.

Yan Kara

Voici ce que Barfleur et Courseulles, en Normandie, vont se taper pendant des années, en attendant l'implatation des éoliennes. Ici, un « épanchement de fluide hydraulique » constaté lors de forages pour la construction du parc éolien en baie de Saint-Brieuc. © AFP

Une vingtaine de pêcheurs de Port-en-Bessin participera à une nouvelle mobilisation contre les projets éoliens en zone de pêche, vendredi 24 septembre 2021.

En juin, à Caen, pêcheurs bretons et normands avaient uni leurs voix pour protester contre les parcs éoliens en mer. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouest-France Publié le 15/09/2021 à 15h41

Écouter

Ils ne désarment pas. Après la grande manifestation du mois de juin à Caen, le monde de la pêche poursuit la mobilisation contre les parcs éoliens en mer, dans les zones de pêche. Vendredi 24 septembre 2021, une vingtaine de pêcheurs de Port-en-Bessin participera à l’une des deux manifestations prévues au Havre et à Cherbourg. Le collectif à l’origine de la mobilisation, Citoyen des mers, annonce un « blocage du port de Cherbourg de 8 h à 18 h ».

________

Les informations qui suivent proviennent de Vents et Territoires ou du site de l'APPGE, et nous ont été aimablement communiquées par Bertrand de Reviers.

(Cliquez sur les images pour les agrandir)

(Les passages soulignés sont autant de liens)

Les prix spots de l'électricité flambent : ils sont compris entre 100 et 200€ le MWh. Est-ce dû au manque de vent (la production éolienne dépasse rarement les 5% de la production totale) compensé par la production d'électricité par les combustibles fossiles (charbon, gaz ou pétrole) ? Est-ce dû à l'augmentation de la consommation suite à la reprise économique ? Qui va payer ?

Que se passera-t-il en 2040 ou 2050 lorsque le vent manquera et que le gaz en provenance de Russie piloté par l'Allemagne deviendra une denrée rare ? Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que EDF est obligée de vendre une partie de son électricité d'origine nucléaire au prix réglementé de 42€/MWh (ARENH) !

Espagne : " Le prix de l'électricité franchira à nouveau la barre des 100 euros du MWh "

Derrière ces prix élevés se cachent la hausse du coût du gaz, utilisé par les centrales à cycle combiné, et des droits d'émission de CO 2 , la rareté du vent pour produire de l'énergie éolienne, l'augmentation de la demande due à la reprise économique et aux températures élevées.

En Espagne, le prix de gros pèse environ 24 % dans la facture d'électricité des près de 10 millions de foyers couverts par le tarif réglementé ou Prix Volontaire pour les Petits Consommateurs (PVPC).

Lire l'article du 23 août 2021 dans ELPAIS ou celui du 17 septembre 2021 dans lequel on peut lire : L'escalade des prix de l'énergie en Espagne devient progressivement un problème aux quatre coins du continent dont les ramifications atteignent Bruxelles …… L'exécutif communautaire a également assuré qu'il "étudiera" les récents mécanismes mis en place par le gouvernement espagnol pour réduire la facture d'électricité.

Belgique : « en deux ans, le prix du gaz et de l’électricité a flambé »

.. ..Électricité : différents éléments expliquent la hausse, selon la Creg : « une reprise de l’activité économique, une faible production d’électricité d’origine éolienne ces derniers mois en raison des conditions météorologiques, différents travaux de maintenance au niveau des centrales et, bien sûr, une hausse de la production d’électricité à partir du gaz naturel et du charbon dans un contexte d’augmentation des prix du gaz, du charbon et du CO 2 . » Lire l’article du 25 août 2021 dans Sudinfobe

Grèce : Jusqu'à 50 % d'augmentation des prix de l'électricité



Au ministère de l'Environnement et de l'Énergie et plus généralement au gouvernement, la préoccupation pour les augmentations de prix en chaîne des produits et services dues à l'augmentation des coûts de l'énergie est intense. Les augmentations sont principalement dues à des facteurs exogènes, liés à la hausse significative des prix du CO 2 résultant de la politique de l'UE, sur le changement climatique et la hausse continue des prix du gaz. Lire l'article du 31 août 2021

Danemark : Le doublement des prix de l'électricité a entraîné une inflation plus élevée que prévue

Les prix de l'électricité, y compris le loyer du réseau, ont contribué le plus à la hausse avec une augmentation de 97,9 % par rapport au mois d'août de l'année dernière. Lire l'article du 10 septembre 2021 dans DN .

Allemagne : L'accalmie de l'éolien fait augmenter la production d'électricité à partir du charbon

Mauvaise nouvelle pour le climat : en Allemagne, beaucoup plus d'électricité a été produite avec du charbon …… En particulier, la consommation de lignite, considérée comme particulièrement nocive pour le climat, a fortement augmenté. Lire l'article du 14 septembre 2021 dans FrankFurter .

Etats-Unis : la Californie contrainte d'installer des mini-centrales à gaz.

L'Etat américain qui se veut un exemple en matière de virage écologique a été contraint de donner son feu vert à l'installation de cinq mini-centrales à gaz afin de renforcer la production d'électricité et ainsi éviter les coupures de courant. Lire l'article du 25 août 2021 dans Les Echos

Louisiane : Les véhicules électriques sont inutilisables pendant les événements météorologiques extrêmes

Si les équipes de secours et de sauvetages en Louisiane avaient dû recharger leurs véhicules dans un Etat privé de courant, elles en auraient été incapables, sans parler des particuliers eux-aussi cloués sur place. Le 5 septembre, une semaine après le passage de l'ouragan Ida, 640.000 foyers étaient encore privés d'électricité en Louisiane. Et il faudra des semaines pour qu'ils soient de nouveau alimentés. Les véhicules à moteur thermique essence et diesel restent indispensables à de nombreuses tâches notamment les secours et interventions d'urgence. Lire l'article du 8 septembre 2021 dans Transitions Energies

Grande Bretagne : La Grande-Bretagne brûle à nouveau du charbon pour compenser les échecs des énergies renouvelables.

À l'approche des pourparlers sur le climat de la COP26 à Glasgow, le gouvernement proclame fièrement ses engagements Net Zero. Mais la Grande-Bretagne a été obligée de brûler à nouveau du charbon cette semaine afin d'arrêter les pannes d'électricité. Lundi, alors que le vent n'était plus qu'un murmure, le National Grid a dû dépenser une énorme somme d'argent pour remettre en service une ancienne centrale au charbon. Lire l'article du 8 septembre 2021 dans Spiked ou l'atticle dans le Gardian du 13 septembre Et dans les Echos du 16 septembre, on peut lire : Depuis le début de l'année, sept fournisseurs d'énergie ont cessé leur activité, victimes de la hausse des prix de gros. Les chargeurs de voitures électriques " à éteindre aux heures de pointe pour éviter les coupures de courant " : Le Sunday Times rapporte que les réglementations soumises à l'Organisation mondiale du commerce suggèrent que les chargeurs domestiques et professionnels ne fonctionneraient pas entre 8h et 11h, ou entre 16h et 22h. lire l'article dans StvNews



Suède : Pénalité pour quiconque charge sa voiture électrique au " mauvais " moment de la journée

L'électricité produite après la fermeture prématurée de plusieurs centrales nucléaires n'est pas suffisante pour les pics de consommation. Ils veulent maintenant persuader plus de gens de déplacer leur consommation d'électricité à d'autres moments de la journée où le réseau est moins chargé. Quiconque ne le fait pas est puni d'une "frais d'effet". Lire l'article du 29 août 2021 dans Samnytt Dans l'article du 15 septembre 2021 de TidningenLes, Björn Björnsson précise : "les prix de l'électricité atteignent un nouveau record aujourd'hui - un hiver coûteux vous attend. Nous avons,maintenant, les prix les plus élevés de toute l'Europe , et tout le monde est un peu dans le même bateau...."

France :

Stéphane Bern : "Les gens, dans les campagnes, sont vent debout contre les éoliennes !"

"Les gens sont nombreux à me demander de faire quelque chose contre l'implantation des éoliennes sur notre territoire, qui constitue une attaque tout à la fois violente, anarchique et autoritaire. Je reçois des centaines de lettres de gens désespérés. …. . "Aidez-nous, me disent-ils, car plus personne ne nous écoute." La voix des tout petits est bafouée. Ils me pressent d'agir…. Je reçois des textos des préfets eux-mêmes, qui s'offusquent que l'État leur demande, de façon pressante, de dénoncer des endroits où il serait possible d'implanter des éoliennes." Lire l'article du 27 août 2021 dans le Figaro.

Cantal : Le conseil communautaire du Pays Gentiane, réuni à Condat mardi 31 août, a donné un avis défavorable à un projet éolien sur la commune de Trizac. Lire l'article du 1er septembre 2021 dans le journal " La Montagne "

Les anti-éolien ont manifesté samedi 18 septembre à Aurillac

Lundi 20, c'est le dernier jour de l'enquête publique sur le projet d'une centrale de 12 éoliennes sur la planèze de Trizac. Suivant les conclusions, et quoi qu'il arrive, c'est le préfet du Cantal qui aura le dernier mot. Pour Vent des planèzes de Trizac qui s'y oppose, ce projet est un non-sens. Lire et écouter radiototem du 17 septembre 2021

Anne Collet : la spécialiste des baleines a jeté l'ancre dans le Cantal

Nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 2000 pour son action en faveur de l'environnement, Anne Collet-Toty, grande spécialiste des cétacés, a jeté l'ancre au cœur du parc naturel des Volcans d'Auvergne. Dans cette maison où elle se rend depuis seize ans, sur la crête, au col de la Beyssere, à Trizac. " Cela va à l'encontre de toutes les lois, en plus d'être un non-sens. " Secrétaire de l'association Vent des planèzes, elle a tout mis en pause pour faire de la défense de l'environnement cantalien, sa priorité. " Le projet se situe sur un couloir de migrations d'oiseaux protégés : le milan royal, le milan noir, l'aigle botté et l'aigle royal pour ne citer que ceux-là ", explique la scientifique, qui a recensé jusqu'à plus de 40.000 individus lors d'un comptage à l'automne 2018. Lire l'article du 12 septembre2021 dans La Montagne

Lot :

la municipalité de Cézac refuse un projet éolien

Le maire Maurice Roussillon souligne "que ce projet n'est pas en adéquation avec le PLUi élaboré actuellement, et dont l'un des principaux axes est celui de protéger les paysages du Quercy blanc". Lire dans La Dépêche du 5 septembre 2021 ou dans actu lot du 16 septembre

Le conseil communautaire du Quercy blanc

Mardi 14 septembre avait lieu la rentrée du conseil communautaire du Quercy blanc placé sous la présidence de Bernard Vignals. Ce conseil s’est déclaré opposé à l’éolien sur son sol et a décidé, à l’unanimité, de ne pas signer la charte départementale en faveur des énergies renouvelables. lire l'article dans La Dépêche du 19 septembre 2021

Aude : son petit paradis est devenu un enfer suite à l'implantation d'un parc éolien

Un petit paradis, mais c'était sans compter sur l'arrivée de onze éoliennes sur le parc du Bois de la Serre établi par la société RES, propriété à présent d'Allianz Londres… …. Dès lors Cathy Jackson vit un véritable cauchemar. De sa résidence, distante d'à peine 500 mètres de l'éolienne la plus proche et deux kilomètres environ des plus éloignées, le bruit est insupportable, quasi permanent, surtout par vent du nord et d'autan : "Vroum, vroum ! un bourdonnement continu", peste-t-elle. Il y a également la nuisance visuelle des flashs rouges à la nuit tombée, et, pour finir, les travaux d'implantation des éoliennes ont déstabilisé les terrains, ravinant le chemin. Plus grave encore, l'eau du puits est devenue turbide et impropre à la consommation. Lire l'article de La Dépêche du 31 août 2021

Orne : prolongation de l'arrêt nocturne des éoliennes d'Echauffour

Depuis le printemps dernier, les éoliennes d'Echauffour sont à l'arrêt, chaque nuit, de 19h à 7h. Les machines, jugées trop bruyantes, doivent se mettre en règle si elles veulent retrouver une activité normale. "Tant que la tierce expertise n'est pas définitivement terminée, il ne pourra pas être statué sur la conformité réglementaire du parc éolien" a indiqué, ce mardi 14 septembre, la préfecture de l'Orne, à l'issue d'une réunion d'étape, qui a rassemblé les représentants des riverains, l'exploitant éolien et des élus. Lire l'article du 14 septembre 2021 de SweetFm et le communiqué de presse de Fabien Ferri porte-parole des riverains qui estime que l'expert désigné par la société Voltalia est intimement lié au monde de l'éolien !

Pays-Bas : Mort mystérieuse d'une centaine de marsouins aux Pays-Bas

Une centaine de marsouins communs morts ont été repérés échoués aux Iles Wadden, archipel situé en mer du Nord au large des côtes continentales des Pays-Bas, ont indiqué des militants d'organisations de défense des animaux…. "La véritable raison de cet échouage massif reste un mystère", a déclaré Lonneke IJsseldijk, une spécialiste en biologie marine qui a procédé à la première autopsie. Selon les medias néerlandais, les marsouins pourraient avoir été perturbés par la construction d'un parc éolien off-shore. Lire l'article du 1er septembre 2021 dans Sudinfo.be ou dans Ouest-France



FED : Lutter contre les allégations environnementales mensongères concernant le climat.

La loi n° 2021-1104 portant " lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets " promulguée le 24 août 2021, interdit dorénavant à toute personne physique ou morale d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service qu'elle propose est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sauf apporter toute justification nécessaire (article 12 de la loi).

Dès que le décret d'application sera publié la Fédération Environnement Durable étudiera toutes les possibilités d'action au niveau national pour mettre les industriels de l'éolien devant leur responsabilités. Si un promoteur éolien affirme que son projet va permettre de lutter contre le réchauffement climatique, il devra dorénavant démontrer que son projet complet - démantèlement compris- permettra d'économiser plus de CO 2 qu'il n'en provoque sauf à se placer en contravention avec la loi. Lire et télécharger la fiche de la FED du 25 aout 2021



Faisons respecter la loi !

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 stipule dans son article 1er : "...Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences...."

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement précise en l'article 2 :

Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.....

Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

