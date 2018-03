Les peuples d’Europe, ces empêcheurs de l’entre-soi ...

Les peuples des pays d’Europe, ces grands empêcheurs de dictaturiser dans l’entre-soi des Elites bancaires, gouvernementales, institutionnelles et têtes de pont des multinationales, font décidément quelque peu chier ces temps-ci … Déja les frogs en 2005, on a du leur refourguer le texte constitutionnel rejeté par en-dessous, hop t’en veux pas ben tac tu l’as quand même, nous au sommet on peut tout faire y compris violer ta propre constitution, laquelle si on l’appliquait à la lettre aurait dû avoir pour conséquence immédiate de mettre Sarkozy ainsi que tous les députés et sénateurs ayant voté pour le Traité de Lisbonne en taule …

Ensuite ces rosbifs, font chier ceux-la avec leur BREXIT, même que Juncker, ce grand amateur de whisky et grand spécialiste de l’évasion fiscale est allé jusqu à déclarer, pas froid aux yeux le mec, que fallait leur faire avaler leur truc de travers, du genre on fait comme si de rien était. Et Soros, le vieux milliardaire si sympa qui finance ces gentilles vagues de migrants avec les ONG de sa fondation qui déclare tout pareil.

Ca va les mecs aucun complexe …

On a nos amis teutons qui en ce moment font des leurs et ont obligé les tendances droite et gauche des mondialistes européistes à faire une tambouille En Marche, histoire de bien maintenir à distance les supposés méchants nazis populistes qui montent qui montent. La mère Angela sauvera peut-être son siège, Madame tout pour les Land et vive les migrants chez moi mais pas devant mon palier, les allemands de base commencent à voir au travers et utilisent ler bulletin Marine Teuton de plus en plus.

Donc tambouille.

Le pire c'est les bouffeurs de pâtes, nos amis les ritals. Eux c'est branle bas de combat. Déja l’état de la plupart de leurs banques c'est le remake de 2008 matiné de Grèce Etat des lieux an 2000 au bord de la banqueroute, et vu qu’on est dans le même bocal pourra y avoir que de sérieuses conséquences intra muros. Entre nous la Deutsche Bank c’est pas mieux, creusez et vous verrez, sacré passif la madame. Et en France on en a deux ou trois à peu près dans le même état.

Donc les italiens eux c'est simple, c'est le retour de Berlu turlutu plus des tas de partis nationalistes à fond les ballons. Ouille, pas sur du tout que la tendance européiste passe chez eux, Juncker et Macron frémissent et tout le haut de la pyramide actionne les médias de masse en masse pour éviter la catastrophe selon leurs propres logiciels de grands démocrates qui ne supportent qu’une et une seule vérité.

Donc les peuples font chier, du coup on va sans doute avoir quelques sympathiques retours de baton, quelques attentats au hasard, quelques catastrophes pseudo naturelles, de la neige aux nanoparticules. Et puis un bon krach pour que l’Elite palpe à fond et se serve dans les comptes courants et d’épargne de ces naifs qui ont cru à cette pub, Confiez-nous votre argent on s en occupe.

Tu parles Charles …

Voter, militer, manifester, gueuler ou commenter, à quoi bon, les mecs ont toutes les manettes et ils truandent tout, vos votes, vos candidats, vos infos, ils se servent direct sur vos comptes en frais bidon, ça rale mais ça laisse du pognon dessus. Essayez donc dans certaines banques francaises de retirer je dis pas tout mais 5000 euros en cash, vous allez voir les batons qu’ils vont vous mettre dans les roues.

Les gens dans l’ensemble se laissent faire et ne remettent pas en cause le système qui les asservit, ils attendent gentiment, passivement que le couteau s’approche de leur gorge, ils gobent ce que déverse la téloche et en bons moutons se matent des series américaines en mangeant des chips.

Ca leur fera un peu drole d’ici quelques années. Bah, j’aurai fait mon possible, en tant qu’humain c'est le moins, minimum syndical. Aider des gars à ouvrir les yeux et se faire mordre par quelques enragés endormis, quelle importance …