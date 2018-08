« Les peuples n’ont que les dirigeants qu’ils méritent »

Les peuples sont-ils maîtres de leur destin ? Oui. In fine, ce sont toujours les peuples qui imposent leur volonté. Mais le prix à payer en souffrance est toujours très, trop lourd. Les dirigeants le savent et comptent sur la lâcheté et la cupidité humaine pour maintenir des régimes politiques oppressifs. D’où la lenteur à faire bouger les masses. Cependant, il survient un moment où la tension entre les gouvernants et un peuple qui souffre est trop forte. Vouloir le bien-être des gens, comme le souhaite Mélenchon et la France Insoumise, n’est pas une hérésie, comme semble le penser Macron !

Le problème, c’est que les sociétés humaines sont en permanence tiraillées, pour faire bref, entre les forces du bien et celles du mal ! La difficulté réside dans la nature humaine, qui est diverse, paradoxale, contradictoire, ambivalente. Un être humain a une propension naturelle à la passivité ou à la paresse. Il laisse souvent faire et se laisse manipuler ou endormir, consciemment ou inconsciemment, dès lors qu’il a peur pour sa vie, si les gouvernants sont tyranniques ou s’il croit trouver son compte dans la société, même imparfaite, où il vit, via la corruption. L’histoire nous montre que les révoltes humaines sont presque toujours le fait d’une minorité.

Quand survient la prise de conscience de la nécessité de bouger, il faut encore accorder les violons de tous ceux qui sont prêts à se battre, et faire avec les ambitions et ambitieux qui ne manquent jamais d’émerger, sachant que le plus ambitieux ou arriviste n’est pas nécessairement, loin de là, le plus capable de mener un mouvement populaire. Les révolutions sont rarement des phénomènes spontanés. Elle surviennent après de longues années de maturation et éclatent quand le point de rupture est atteint.

Pourquoi certains ne comprennent pas l’intérêt de se battre contre le pouvoir macronien

Malheureusement, les révolutions -qui peuvent être de velours, sans violence ni effusion de sang, - à vocation humaniste, c’est-à-dire, destinées à améliorer les conditions d’existence de chaque individu, sont inéluctablement combattues. De l’intérieur, par certains de ceux qui les mènent, comme de l’extérieur, ce qui est plus compréhensible, par ceux, les possédants, qui les combattent, pour préserver leur domination sur les masses populaires et, partant, maintenir leurs privilèges. L’opulent pouvoir macronien le sait parfaitement.

Pourquoi, ceux, les gens modestes, dont c’est l’intérêt majeur que ces révolutions réussissent, parce que leurs vies s’en trouveraient facilitées, ne s’engagent pas ou soutiennent si peu ? Parce que l’être humain, censé cultivé et conscient du fait de vivre, par comparaison à de nombreuses autres espèces vivantes, n’a, de fait, par certains aspects de son comportement, pas encore dépassé son état purement animal : celui qui le fait retomber par instinct de survie ou, plus vraisemblablement, par besoin de puissance et cupidité, dans le piège de la loi de la jungle ou, plus clairement, dans la loi du plus fort. Un leurre, bien évidemment !

L’éternel handicap de la présence des cons, contre le progrès social et humain

Cette réflexion renvoie à deux problèmes liés à la question du destin des peuples : l’éducation des masses et la désignation des chefs de file. Vaste programme. Trop de grandes gueules pour ne servir que l’écume, trop d’individus, aux ego surdimensionnés, polluent l’existence d’une majorité d’êtres humains. Ce qui nous renvoie à cette nature humaine insaisissable, imprévisible, souvent lâche, refusant de voir des réalités évidentes. Pourquoi ? Parce qu’en face des altruistes, des généreux, des empathiques, des bienveillants, en un mot, en face des bons, il y a la cohorte des mauvais : les cyniques, les malveillants, les crétins, les couards et poltrons, les abrutis aux cervelles de poule, en un mot, les cons.

C’est une réflexion sans fin, mais nos maux viennent de là ! Comment y remédier ? Délicate question, car la subjectivité du ressenti de chacun brouille le jugement. La mauvaise foi aussi. Ainsi, tel idiot méchant, perçu comme tel par une personne saine d’esprit, sera, au contraire, adulé par une autre, à l’esprit perturbé… Pourquoi ? Parce que les ressorts psychologiques et mentaux de chaque individu plongent leurs racines dans la complexité de leur parcours de vie, depuis la naissance. Certains ont des excuses à faire valoir. D’autres, qui sont nés dans la ouate, non !

Vouloir le bien-être des autres n’est pas une hérésie mélenchonienne

Une chose semble à peu près acquise : les êtres humains portent en eux les gènes de leur propre destruction. L’environnement matériel n’est en fait qu’une illusion, un miroir dans lequel les gens cherchent à se rassurer, à calmer leurs angoisses existentielles, mais ils ne trouvent pas de réponses satisfaisantes à ce que peut être le sens de la vie, question récurrente, qui taraude chaque individu.

Il faut pourtant bien continuer à vivre, à exister avec ou malgré tous ces questionnements, ou bien choisir de ne plus vivre et se suicider. Il n’est cependant pas certain que le monde, de l’autre côté, s’il existe, soit plus vivable que sur terre et qu’on n’y retrouve pas les mêmes travers comportementaux, dans cette éternelle lutte duale, que semble se livrer perpétuellement le bien et le mal.

La difficulté, en tant qu’être vivant et sensible, c’est de vivre sans être emmerdé par les autres. Ce qui est quasi impossible. Comme l’a écrit Sartre « L’enfer, c’est les autres ». Plus prosaïquement, en France (mais pas que) l’enfer, ce sont tous ces gens qui prennent le pouvoir grâce à un système politique hyper-pyramidal -qui avait sa justification il y a un demi-siècle-, mais qui est aujourd’hui obsolète et dont l’obsolescence génère les sources de la souffrance pour le peuple : l’oligarchie, les privilèges, l’autoritarisme, la monarchie républicaine, des lois stupides, sans réelle utilité ou fondement, qui empoisonnent la vie quotidienne des gens.

Vouloir le bien-être des gens n’est pas une hérésie mélenchonienne, comme semble le penser Macron.

Reste que les peuples n’ont que les dirigeants qu’ils méritent (1).

Verdi

Vendredi 17 août 2018

(1) Le temps des crétins