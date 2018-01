Les Pieds Nickelés à la TV

Pamphlet pour rire ou pleurer : à 20 Heures Foot ils sont chez eux !

Ribouldingue, Filochard et Croquignol se sont installés dans les studios de C8 pour réaliser à 20 heures, en direct, 20 Heures Foot (c’est astucieux de faire 20 Heures Foot à 20 Heures, du marketing haut de gamme !). Cela réveille le téléspectateur blasé ; voilà enfin quelque chose de nouveau sur les étranges lucarnes plates en HD, a dit Ribouldingue. Filochard qui est responsable du contenu a pensé que moins y en aurait, mieux ça serait : « le foot c’est assez con comme ça, pas besoin d’introduire des idées… » Belle pensée présocratique a répondu Croquignol qui veut montrer qu’il a des lettres ; il participe à l’émission en écrivant les hachtags qui sont lus pour faire croire qu’il y a des téléspectateurs qui sont ravis de l’émission.

Mais les Pieds Nickelés ne sont pas dupes, ils savent bien qu’il n’y a rien à suivre pour la bonne raison que les six participants (experts en foot et/ou en foot business) et la jolie participante bien peinturlurée en robe HC (experte reconnue, car on ne contredit pas une jolie femme…) parlent en même temps en sachant très bien qu’il n’y a qu’un seul canal son, et qu’il sera impossible de comprendre le premier mot de leurs propos. Ce brouillage volontaire assure à l’émission la prime de l’originalité : c’est de la téloche surréaliste dit Filochard, contredit aussitôt par croquignol qui préfère l’adjectif dadaïste, Ribouldingue répétant lui, sans comprendre, qu’il s’agit d’un événement nouveau, un message subliminal oulipien. Il n’y a donc pas de fond mais seulement de la forme ; une forme sans contour qui relève du mouvement brownien de phonèmes dans une boîte noire.

L’émission étant assez longue pour épuiser le téléspectateur entre deux séances de pub (c’est l’objectif de toute bonne téloche) il arrive que certains participants soient aussi épuisés sous le poids de leurs propres conneries et l’on peut alors saisir quelques brides de phrases qui permettent de situer le niveau intello. J’aime bien : « on va rien lâcher et tout donner » ( !), l’inverse « on va tout donner et… » ( !!) ; je n’ai toujours pas compris la différence qu’il y a entre ces deux proposition : « jouer à domicile » et « jouer à l’extérieur », sachant que le foot se joue dehors (avant que les joueurs milliardaires imposent de jouer dedans et au chaud, histoire d’ajouter une nouvelle page à l’histoire de ce sport mythique qui ramasse plus de fric que l’agro-alimentaire. Les interventions des entraîneurs constituent les points forts de l’émission, car comme ils sont seuls à parler on peut (hélas !) les comprendre : « On va tout faire pour gagner », est la base-line de leurs discours (comme si on pouvait dire le contraire !).

On évite de parler d’argent, car l’argent pourrit tout dit Filochard en se faisant sponsoriser par une marque de slip – sauf le Foot, mais ça c’est du domaine du sacré. Que les 22 mecs sur le terrain gagnent en 1 mois autant que l’ensemble des spectateurs pendant une vie, de cela il est vulgaire de parler. Le foot est un sport national, et les résultats dans les compétitions internationales sont plus importantes que le PIB, le déficit du commerce extérieur, la dette publique etc. D’ailleurs c’est tellement vrai que les joueurs ont des salaires nets : on ne va pas les emmerder avec des taxes ! Et les transferts – le marché aux esclaves – qui déplacent des sommes faramineuses sont aussi détaxés ; rien ne doit affecter le moral des dirigeants qui souffrent pour nous deux fois par semaine sur des sièges rembourrés. Ribouldingue, Filochard et Croquignol tiennent là une bonne émission, Drucker devra les inviter sur son canapé rouge et on essaie d’obtenir une décoration pour Ribouldingue avec réception à l’Elysée avec tout le corps diplomatique autour – « le Foot c’est aussi de la diplomatie dit Filochard ! Pas de fond, une forme sans contour et un son inaudible, voilà notre réussite ! Et on va maintenant brouiller l’image… bien fait pour votre gueule ! ».