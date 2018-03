Les Pieds Nickelés patrons de médias

Ils sont partout nos trois lascars : ils ont détourné la pompe à finances des transactions hyperfréquences et, avant que les autorités de contrôle interviennent, placé leur magot dans un petit Paradis fiscal imprenable, la Corée du Nord, avec le concours bienveillant du petit gros Kim III, fils de Kim II et petit-fils de Kim I, intéressé par leur projet de mettre la main sur le business mondial des médias.

Ils sont partout : télévision, radios, presse quotidienne papier payante et gratuite, magazines, production de séries, sites d’hébergement etc., etc. Et leur idée de génie est de produire eux-mêmes l’information pour avoir le maximum d’impact. Certains commentateurs, avant d’être éliminés, ont dit que le complexe militaro-industriel américain n’était rien à côté de ce complexe médiatico-industriel !

Ainsi dans chaque JT et les chaînes d’info en continu, on a en plus de la météo et de la gastronomie présentées par des stars du porno dénudées, un diaporama mondial, cocktail composé suivant l’humeur avec un fait de guerre, un viol de mineure, un rappel de pédophilie, une affaire politique sordide, le casse du siècle, un accident de car transportant des enfants, un empoisonnement dans une maison de retraite, une erreur chirurgicale, un incendie, une fusillade dans un lycée, un lynchage, un accident d’avion, un enlèvement, un naufrage etc., et un défilé militaire à Pyongyang sous la statue géante des Kim avec le sourire du petit dernier en incrustation sur l’écran. La justice est rendue par les journalistes à la tête du client, en fonction des retombées que peut en tirer le système : si c’est une affaire qu’on peut faire feuilletonner on la travaille, sinon on fait dans l’expéditif, éventuellement avec un sondage bidon.

Les Pieds Nickelés conseillent Kim sur les retombées culturelles. Ceux qui ne regardent pas sont identifiés par la police et envoyés dans des camps de rééducation, ou condamnés à mort si récidive. Kim fait aussi des séances publiques d’interrogations écrites : ceux qui n’ont pas la moyenne idem. Bref, sous le sourire de Kim, à part les Pieds Nickelés, personne ne rigole ! Il veut d’ailleurs fermer les écoles pour faire des médias officiels « le seul vecteur d’enseignement des masses ». Le kit du prêt à penser ne doit pas avoir de faille : le Je a d’ailleurs été retiré du dictionnaire.

Mais ce qui particulièrement intéressant c’est le système de production de ces événements : pas question d’attendre l’accident d’avion par exemple, on le crée ! Il y a des groupes entretenus pour violer, tuer, voler… à la demande. (Et vaut mieux pas se rater quand on fait partie de ces happy few !) Les images de guerre sont produites de la même façon, ou achetées à des mercenaires étrangers si c’est suffisamment horrible. Actuellement Kim prépare une explosion atomique en vraie grandeur ; les Pieds Nickelés financent les études avec de la Pub Dégueu-Kola. Sur les Stades les athlètes doivent créer des événements, comme tuer un adversaire, se casser une jambe et finir le match pour la gloire de Kim, avant de se faire amputer et de mourir (si possible). Tout cela est programmé, pas d’improvisation. La fiction – films, séries etc. – ainsi que les docus a été intégré dans l’info en continu : pourquoi faire cette distinction disent les PN, puisque notre système de production est global ! Un bon film policier, ce n’est rien d’autre que de la réalité augmentée ; imaginaire ou réel, pourquoi faire cette distinction ? C'est de la globalisation !

Le business des Pieds Nickelés dans les médias produit plus de bénéfices que n’importe quelle autre industrie. Il y a dans chaque pièce des appartements, au pays des Kim, un écran de 71cm, y compris dans les toilettes. La production exige un monopole total sur les événements : tout ce qui n’est pas produit dans les studios PN est caviardé. Le monde réel c’est celui des médias « Pieds Nickelés & Kim ».

Ils rachètent à tour de bras les autres grands médias mondiaux ; leur projet est d’avoir le monopole mondial en 3 ans : avec la bombe pour dissuader les réticents et malfaisants occidentaux. « Nous sommes les acteurs de la mondialisation heureuse », déclarent-ils en jouant avec le bouton rouge qui est sur le bureau de Kim III. Ils en rêvent de cette explosion H+++ pour faire le buzz, de l'audimat, des tirages... et du fric !