Les pièges du pouvoir

Tous ces si qui sont là pour suggérer des empêchements, de nature à déclencher un réflexe de mobilisation au détriment de la réflexion et de la prise de recul comme si nous étions une clientèle à faire avancer dans un parcours d’achat.

Il semble décidément impossible aux soutiens de notre adversaire à deux tête la macronie et la lepénie de jouer cartes sur table pour espérer notre vote on dirait.

La réalité, c’est que la situation est devenue plus nette et plus simple en fait. Il nous a fallu attendre longtemps il est vrai mais cela était déjà annoncé depuis longtemps. Sauf dans les médias main stream et à partir des sondages des maisons que tiennent nos oligarques. Qui ont quand même bien profité de cette mise en impasse du pays en s’enrichissant comme jamais, tandis que leurs champions pratiquaient toutes sortes de jeux pervers en rivalisant sur les mêmes éléments de langage afin de ne pas avoir à aborder les problèmes structuraux du pays (fonctionnement de la démocratie, justice sociale, pilotage de l’économie, responsabilité écologique) et en aggravant ainsi la situation. Faut-il rappeler qu’ils votaient ensemble ici et au parlement européen les votes essentiel au bon vouloir de leurs commanditaires ?

Il n’y aura pas de sortie de la situation actuelle stable et durable en dehors d’une démocratie renforcée. Le NFP est le levier actuel qui va faire au mieux, sous notre extrême vigilance de citoyens avertis, pour avancer dans des conditions difficiles, provoquées par la représentation à deux têtes des oligarques qui nous imposent leurs supercheries depuis 2017 grâce à l’arme de la puissance médiatique et des instituts d’opinion publique dans les mains des maîtres qu’ils servent tous deux. En ayant été les profiteurs de notre abstention massive.

→ La feuille de route (ne confondons pas les péripéties et le cap).

1. Se débarrasser de l’adversaire à deux têtes, la macronie/lepénie parce que sans cela rien n’est possible 2. Jeter les bases d’un redressement économique, social et écologique et le faire fonctionner 3. Installer une démocratie de citoyens durable par le renouvellement de nos institutions comme outil du partage de notre vie collective et de décision et résolution de ce que nous avons à faire ensemble.

Il y a du boulot. Ce sera difficile mais nous n’avons pas le choix parce que sinon d’autres ont déjà tout prêts leurs choix à nous imposer et bien plus encore. Pour maintenir ce type de gestion économique et ses conséquences, ce détournement permanent de l’expression démocratique, ils sont préparés depuis un moment déjà à en venir à un régime encore plus autoritaire en mesure de contenir les désordres et injustices qu’il crée.

N’oublions pas, les épreuves révèlent les compétences, les opportunités et l’authenticité des engagements. Nous ne sommes la clientèle de personne et encore moins celle des médias et des sondeurs en roue libre, juste des citoyens qui veulent être respectés avec les moyens de nous faire respecter et des mandants responsables. Si nous le voulons, avec nos votes et notre implication autant que de besoin (rappelons-nous la mobilisation autour de nos retraites), avec notre vigilance et lucidité vis-à-vis des politiques et de leurs engagements, de leur courage et cohérence et/ou de leurs manquements ou leurs tentations carriéristes, un chemin de responsabilité s’ouvre à nous. Ne passons pas à côté.