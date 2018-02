Les Pinocchio de la République

Nos chers neuneu sénateurs viennent en leur beau Palais du Luxembourg de nous pondre une de ces lois bonnes pour endormir les gogos, prévoyant les dispositions leur permettant de destituer le monarque de l'Elysée, l'actuel ou ses successeurs. Ca ne mange pas de pain ce truc dont on nous rabâche les oreilles depuis 20 ans ! Ca caresse l'électeur dans le sens du poil au point de lui faire avoir de sympathiques érections …

Sauf que l'essentiel n’y est pas ! Certes, le coup du comportement inadapté à la fonction, c'est rigolo, on se dit avec le recul que l'auteur du célèbre casse-toi pauvre con aurait pu sauter si ces vieux représentants d'eux mêmes l'avaient voulu …

Mais THE disposition n'y est pas, celle qui aurait fait sauter ET Socrazy ET Hollandouille et notre Micron ! Travailler pour servir les intérêts de l'Anti-France, c est-à-dire après avoir été casté par Bilderberg, avoir suivi le stage Young Leaders puis avoir été financé par l'oligarchie anglo saxonne entre autres, eh bien ça, c est-a-dire l'essentiel – en clair trahir son pays et le peuple de France et les offrir à la découpe à des intérêts étrangers – eh bien ça ne fait pas partie du texte.

Lequel donc est purement et simplement un nouvel enfumage …

Qu’attendre de plus de ces vieilles poupées surpayées sur nos deniers que de jouer la carte de l'extrême conservation ! Les gars ont un salaire de malade, des frais de représentations dignes d'une république bananière, par tête de pipe ils sont bien plus nombreux et au Palais du Luxembourg et au Palais Bourbon que leurs homologues aux States. Ils ont des retraites bien plus intéressantes que les cheminots de la SNCF qu’on nous désigne comme des nantis, et ce sont d'ailleurs eux qui se les votent ! En monarchie républicaine ou 10% du corps électoral se paie 70% de l'hémicycle, ils ne servent strictement à rien sinon à adapter des directives de l'Union Européenne, pondre des discours et pavaner sur nos plateaux TV, à LCP notamment. Les mecs palpent tant, un sénateur communiste, le gars il est hors-sol, la réalité de son électorat c'est des souvenirs de la maison des morts. Alors bref faut s'occuper !

La représentation parlementaire est une fumisterie destinée à représenter les intérêts du haut du panier contre ceux de tous les autres. Donc 1% contre 99% avec tous les politiciens en complices. Etre français et être républicain, quand on a compris comment le système marche et qu’on sait qui a financé la Révolution Française, quand on a capté le petit message clef du pyramidion sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen …

L'acculturation née des falsifications de nos livres d'histoire – tu parles Charles que le peuple de 1789 s'est soulevé contre l'ancien régime, les gens avaient juste envie de pain, de bouffer quoi, et les possédés de Dostoïevski de l'époque ont manipulé leur monde comme de vraies arsouilles ! – conduit directement à ça. Les gens militent pour un système qui les détruit à petits feux et votent pour qui ON tout en haut veut qu’ils votent. Tu choisis parmi cette liste dont je t ai fait l'honneur de te faire la sélection, sachant que tel Attali je connais le nom du gagnant avec des années d'avance !

Le ver est dans le fruit des le départ et on peut bel et bien se demander pourquoi un Asselineau, homme fort intelligent, très très au-dessus du lot, ne propose pas purement et simplement de sortir AUSSI et SURTOUT de cette Ripoublique dont les cartes sont truquées depuis le début. Car plus que l'UE ou l'appartenance à l'OTAN la source de nos maux est bel et bien là.

Liberté Egalité Fraternité … Choucroute comme plaisantait le génial Jean Yanne !