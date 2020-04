Les poissons d’avril de l’année 2020.

Bonjour Sylvain,

Tout cela, tout ce que vous avez écrit, cet inventaire à la Prévert, aurait constitué de fameux poisson d’avril au 1er avril 2019...

Personne n’y aurait cru et on aurait rigolé de telles mesures et décisions, en se disant que cela ne pouvait arriver.

Hélas...