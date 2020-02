Les polémiques qui ont secoué la famille royale Britannique

Toutes les familles ont leurs secrets, certains plus sombres et plus scandaleux que d'autres, ceci dit, la famille royale britannique ne fait pas exception. Contrairement à nous, les membres d'une famille royale ne peuvent pas si facilement cacher leurs secrets aussi discrètement que nous le ferions. Leurs scandales finissent par être connus de tous. Le prince Harry, par exemple, a été au cœur de nombreux scandales à savoir, le déguisement de nazi, la consommation de marijuana, l'abus d'alcool, les photos compromettantes, etc. Mais il n'a pas été le seul membre de la famille royale d'Angleterre à avoir connu la polémique et le scandale, loin de là ! Si nous remontons quelques années en arrière, nous allons pouvoir revenir sur un premier esclandre datant de 1937... alors et si on faisait un retour sur ces scandales et secrets qui ont secoué la famille royale d'Angleterre ?

Le scandale des photos dénudées du prince Harry

A l’été 2012, le « Sun » publie des photos du jeune homme nu, ses mains cachant son sexe, prises à Las Vegas lors d’une soirée arrosée. Le prince venait de jouer à un « strip billard » en compagnie d’amis. Mais quelques semaines plus tard, lors de sa première apparition publique après la publication des photos, Harry se montrera très à l’aise. Dans un discours, il plaisantait même en affirmant qu’il n’est jamais timide quand il s’agit de se montrer.

Le Prince William sous l’emprise de l’alcool

En mars 2017, presque tous les journaux britanniques parlaient du prince William. Le mari de Kate Middleton avait été photographié ivre alors qu’il était en vacances au ski, en Suisse. « Le roi indigne », disait-on à l’époque. Cette nuit-là, le prince avait dansé et placé ses mains sur les hanches d’une jeune femme inconnue.

Sarah Ferguson prise en flagrant délit

En 1992, la duchesse d’York faisait la une des journaux. Une photo montrait un homme qui embrassait ses orteils. Cet homme n’était autre que son conseiller financier, John Bryan. À l’époque, elle faisait face à de grosses difficultés financières. Suite à cette annonce, Fergie a été ridiculisée. Le secrétaire particulier de la Reine l’a décrite comme « vulgaire ».

En 2010, Sarah Ferguson a à nouveau été critiquée lorsqu’elle s’est volontairement laissée corrompre par un journaliste. En échange d’une somme s’élevant à 600.000 euros, la duchesse acceptait de faire des révélations sur les pratiques douteuses de son ex-mari, le prince Andrew, avec qui elle est pourtant toujours restée en bons termes.

Kate Middleton : Photos des seins nus qui ont fait le tour du monde

En 2012, l’hebdomadaire Closer publiait les photos de vacances de Kate et William alors qu’ils étaient en Provence. Les images étaient réparties sur cinq pages et plusieurs photos, prises au téléobjectif, montraient la Duchesse seins nus.

En mai 2014, ce sont les fesses de la duchesse qui ont été photographiées, lorsque sa jupe s’est soulevée à cause d’un coup de vent lors d’une visite officielle en Australie. Un magazine allemand a publié les images.

L’échec du mariage entre Charles et Diana

Le prince Andrew n’est pas le premier à se faire critiquer après une interview désastreuse. Son frère aîné, le prince Charles, avait lui aussi accepté de faire un documentaire en 1994. C’était une tentative pour améliorer son image après le divorce de la princesse Diana. Mais lorsque le Prince a admis avoir commis un adultère, il a immédiatement perdu tout le prestige qu’il tentait si désespérément de regagner. Son père, le prince Philippe, a répondu qu’il ne comprenait pas pourquoi son fils exposait ses problèmes conjugaux en public.

Les déclarations déplacées du prince Philip

Le prince Philippe, l’époux de la reine Elizabeth, âgé de 98 ans, a été critiqué à plusieurs reprises pour ses déclarations et a été qualifié de grossier, offensant et raciste. « Tout le monde a dit qu’ils voulaient plus de temps libre, maintenant ils se plaignent d’être au chômage », a-t-il dit pendant la récession de 1981. « Si vous restez ici plus longtemps, vous aurez tous les yeux bridés », a-t-il annoncé à un groupe d’étudiants britanniques, qui séjournaient en Chine, en 1986. Et lors d’une visite d’usine en Écosse en 1999, il a dit : « On dirait que c’est l’œuvre des Indiens ».

Cette année aussi, le prince a fait parler de lui lorsqu’il a provoqué un accident au volant de sa Range Rover. Cet événement a soulevé des questions sur ses capacités à toujours conduire, à son âge. Deux jours après l’accident, il conduisait à nouveau, sans ceinture de sécurité. Le prince britannique fut réprimandé et il a remis son permis de conduire peu de temps après.