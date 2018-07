Les politiciens français sont-ils radicalisés ?

Nous sommes englué dans le radical. Nous nageons en pleine mouvance intégriste. Droite est l'autoroute des extrêmes. Pas de limitation à 80 Km/h. Pas de radar, pas d'excès de vitesse. Plein gaz vers un état dictatorial, surveillé de près par une armada de policiers, de milices privées, et de bodyguards. Bienvenu dans l'ère de la pensée totalitaire.

Insidieusement, la répression bat son plein. Tout est imposé, mais avec un vernis social omniprésent. Tout est fait pour votre sécurité brave gens. Tout est aseptisé, homogénéisé, empapaouté. Zones commerciales affligeantes, parc automobile atone, médias insipides, romans dégradés mais couronnés, musique de masse inconsistante et cerise sur le gâteau, politique étatique lénifiante.



Le politiquement correct se porte bien, merci beaucoup.

Tout est nivelé, bien dans les clous. Nous sommes devenus Mac Donaldisé... Ou KFCisé. Au choix. Le bœuf aux antibio ou le poulet aux hormones.

Nivellement par le bas atteint.



Depuis Sarkozy, de moins en moins de retenu dans le discours de nos élites.

Du "casse-toi pauvre con" en passant par la blague hilarante sur les "sans dents" pour en arriver à la mafia bretonne (1) citée par notre Président actuel, où sont passées les bonnes manières ? Exit la politesse chez nos élus. Quel manque de respect envers le peuple français. Quelle condescendance ! Plus c'est gros, plus ça passe.

Au lieu de voter blanc, notre bon peuple persiste à voter pour des pantins ou à s'abstenir. Tout faux les amis. Vraiment.



En revanche, nous nageons dans les extrêmes. Les ultras Vegan se déchaînent contre les bouchers. (2). S'il est légitime de lutter contre l'exploitation animale, l'élevage intensif et inhumain, il est inutile d'agresser des bouchers. Curieusement d'ailleurs, les Vegans n'ont objectés que très faiblement quant notre Président à refusé de filmer l'intérieur des abattoirs.

Le marché viande bovine pèse lourd en France. 6,6 milliards de CA (chiffre 2015) donc l'état a fait marche arrière. Cherchez ou va le pognon et vous trouverez le pourquoi.



La mode est de donner du pouvoir à tout un de tas de minorités plus ou moins légitimes. Pleins feux sur le radical.

À en croire les médias, des bataillons entiers partaient guerroyer en Syrie. Du radical par là, de l'intégriste par ici, du djihad encore et encore. Ras la chéchia !

En 2014, 930 personnes sont parties au Moyen-Orient. C'est tout ? Et on en fait un fromage ?

La France compte 67 millions d'habitants. Majorité silencieuse dont personne ne parle, mais 930 individus sur les pistes d'un désert... Quelle affaire !



Autre sujet. La limitation de la vitesse automobile. J'écoutais, il y a quelque temps sur France Info, une interview de Chantal Perrichon, l'égérie de la Ligue Contre la Violence Routière).

Rassurez-vous, je vais synthétiser.

Selon elle, le conducteur moyen roule beaucoup trop vite. Inadmissible et bla, bla, et encore bla.

Une précision demande le journaliste ?

Oui, répond-elle. Moyenne de la vitesse enregistrée sur routes nationales : 92 Km/h et sur autoroutes, 134 Km/h.

Monstrueux en effet... Le journaliste n'a pas cru bon de relever. Dommage, car il y a quelque chose qui m'échappe dans son raisonnement.



Démocratie réelle ou démocratie encadrée ?



Entre l'imposition de 11 vaccins à ses enfants, le foin que font chaque année certains laïcards quand une crèche est installée dans un lieu public, la naissance de régimes alimentaires insensés où l'on ne sait plus s'il faut boire 3 litres d'eau par jour tout en absorbant au moins 15 légumes et fruits à chaque repas, on se demande où nous sommes. En démo-bobo-land ?



Récemment, on a été abrutis par le torrent d'infos sur le retour des djihadistes, (Pas des Jedis... Ne pas confondre), par l'invasion des migrants, (ils sont partout.), par la coupe du monde et j'en passe... Mais rien ou très peu sur la fin du mot race dans la constitution. (3) Terminé l'emploi du mot race. Trop péjoratif, parait-il.

Étonnant quand même, car comment va-t-on faire pour qualifier le "racisme". Plus de race, plus de racisme ? J'en doute fort, malheureusement. S'il fallait juste supprimer un mot pour rendre les gens plus intelligents, ça se saurait.



Mais nos élus sont emmêlés dans le radical. Empêtrés dans le drastique. À force de ne plus vouloir froisser personne pour s'assurer les votes aux prochaines élections, on tombe dans l'intégrisme politique et social.

La CAF excelle dans ce dernier domaine ainsi que Pôle-Emploi. Essayez, vous verrez. Un méandre de complexités et de règles absurdes et radicales.



Ou est donc passé le bon sens ?

Tout est dans l'apparence. Tout est dans la sémantique et le paraître. Les élus et les médias jouent uniquement sur la courbe émotionnelle de l'individu.



Mettez une photo sur Facebook de votre pizza Régina dégustée à l'ombre d'une terrasse et vous aurez plus de clics "j'aime" que si vous passez le dernier interview de Philippe Pascot (4). C'est un signe. Les gens sont trop dans l'émotion et la compassion excessives. Pas assez dans l'observation et le raisonnement.



Ils en oublient l'important : la radicalisation insidieuse de notre société. La politique est une responsabilité partagée. Ce n'est pas qu'une affaire de politiciens. C'est aussi de notre ressort.



Rendez-vous compte que vous n'avez presque plus de droits. Vous n'avez que des devoirs. On nous rabâche que nous sommes le pays des droits de l'homme. On nous assène par exemple qu'il faut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Au lieu d'en parler, faisons-le. C'est comme les panneaux "trous en formations". Arrêtez de l'afficher. Bouchez les.

Un plan sur 4 ans pour que les salaires soient égaux.



Curieux d'ailleurs ces plans à 3, 4 ou 5 ans.



- Interdiction du Glyphosate : 3 ans.



- Salaires égaux pour tous : 4 ans.

Alors que :



- Interdiction du Dicamba (plus nocif que le Glyphosate) : pas de date.



- Limitation de la vitesse à 80km/h : 10 mois. Cible atteinte. Le Glyphosate, est-il moins dangereux que les accidents de la route ?



Pourquoi n'y a-t-il pas de révolutions ? Bonne question.

L'Etat, les hauts fonctionnaires, l'armée, les grands patrons et les médias complices ont verrouillé le système. Tout est contrôlé. Tout. Le haut de la pyramide n'a aucun intérêt à ce que le système change.



Maintenir votre attention sur du pain, des jeux, quelques futilités et les minorités extrémistes. Tel est le Credo des puissants.

Pendant ce temps, ils engraissent sur notre dos tout en nous aliénant à coup de lois répressives.



Une politique plus respectueuse et plus responsable est souhaitable, car ce système est voué à l'échec. C'est aussi notre affaire.

Claude Janvier

