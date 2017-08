Les Politiques ont besoin des SDF ; C’est pourquoi ils les fabriquent

Par Gérard Faure-Kapper



PierrePaulJacques est chef d'une petite entreprise. Il travaille très dur mais il gagne de l'argent.



Cet argent, il va le reverser : aux impôts, au RSI, à la CIPAV, à l'URSSAF et autres.



Il travaille encore plus pour compenser, mais fatalement, il rencontre des difficultés. Il est obligé de demander un prêt à sa banque.



Pour le rembourser, il augmente son temps de travail. Plus de vacances. Nouvelles difficultés.



Il rentre dans le cycle infernal des frais bancaires. Frais illégaux bien-sûr, mais les politiques protègent les banques, et pour cause, celles-ci financent leurs énormes besoins.



Plus de week-end, la famille et les enfants sont sacrifiés.



Impayés. Pas les fournisseurs, mais le RSI et les impôts. La misère attire les huissiers comme le sang les requins. Intimidations, harcèlement, menace...



Malgré tout, l'entrepreneur travaille même le soir pour compenser, mais ça ne suffit pas.



La banque augmente encore ses ponctions, l'entrepreneur est dans une situation désespérée.



Sa maison est vendue pour une bouchée de pain, son entreprise liquidée, les jugements exécutoires font que chaque euro gagné à l'avenir sera saisi. Sa femme est retournée dans sa famille avec les enfants, ses amis se détournent de lui.



Il est dehors, à la rue. plus un seul centime dans sa poche, c'est la descente aux enfers, il est SDF.



Maintenant, et maintenant seulement, il intéresse les Politiques. pour recueillir des voix, se faire réélire et continuer ce système lucratif de destruction de la société.



C'est là que nous voyons les politiques venir à leur rencontre, avec une armée de photographes,



SDF, CLOCHARD, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE MISÈRE, NOUS EN VIVONS ET C'EST POUR CELA QUE NOUS LA CRÉONS.



Pourtant l'entreprise de PierrePaulJacques était solide. Il était très bon technicien et sa femme bonne gestionnaire. Il avait un bon produit et un bon savoir faire, une bonne réputation et une nombreuse clientèle. Il faisait vivre 7 ouvriers.



Le fils de PierrePaulJacques a maintenant terminé ses études. il a décidé de reprendre l'activité et la clientèle de son père. D'instinct bon gestionnaire, il a créé son entreprise au Pays de Galles. Il paye ses impôts et vit de son travail.