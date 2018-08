Les politiques ont-ils encore du pouvoir ?

@rosemar

Trump est peut-être déroutant, assez mal élevé, mais c’est tout le contraire d’un imbécile, et le contraire même d’Obama ou d’un Obamacron qui, au lieu d’affronter les difficultés, les fuient lâchement. La montée de l’hégémonie des islamo-nazis iraniens au Moyen-Orient, laquelle menace directement l’Europe à plus ou moins long terme si on la laisse se développer (et je ne parle pas des missiles ni de la bombe), c’est la conséquence directe de la politique inepte d’Obama qui, en 2009, alors qu’un changement de régime se préparait en Iran et que l’opposition n’attendait qu’un peu d’aide de l’extérieur, aura préféré distiller au Caire ses discours à l’eau de rose avant de soutenir activement, partout, les Frères musulmans du printemps arabe.





La politique d’Obamacron, actuellement, est tout à fait du même tonneau. On attend toujours son discours sur la laïcité. Les Frères musulmans, dont les objectifs sont très connus, ont pignon sur rue, et les salafistes peuvent tranquillement chauffer les banlieues. Quand ça explosera, on comprendra peut-être, mais un peu tard.





Les derniers présidents en France, ont été les exécutants très subalterne de décisions prises au niveau Européen, mais l’Europe, ça n’existe pas, c’est une entité aveugle et sourde, et la cohorte titubante de ces vieux états paraît illustrer désormais la parabole des aveugles.





Une journaliste d’origine iranienne expliquait naguère que les banques européennes sont dépositaires de plusieurs centaines de milliards de dollars appartenant aux mollahs iraniens et à leurs proches. La première chose que fera un gouvernement iranien après l’effondrement de la théocratie, ce sera d’exiger que ces dépôts soient gelés avant d’être restitués directement au gouvernement nouvellement créé. Ce trou dans le système bancaire européen sera plus difficile à pallier que les pertes des entreprises qui, craignant les sanctions américaines, se retirent déjà de l’Iran, même les plus grosses telles que Total ou Peugeot-PSA. Voilà comment une Europe de traditions démocratique en est arrivée à soutenir aujourd’hui, pour le bout de gras du système bancaire, un régime qui est le dernier avatar du nazisme, qui tyrannise sa population depuis quarante ans et aura mis tout le Moyen-Orient à feu et sang. Quand on est Français et qu’on voit ça, on comprend l’envie de vomir qu’ont pu avoir nos aînés quand ils ont vu se mettre en place le gouvernement de Pétain.