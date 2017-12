Les premiers de cordée, ces modèles et nouveau héros de la République

Martyrisés par le fisc, les 10% de français et plus encore les 1% les plus riches, ont bien mérité de la Patrie...

Pour lutter contre l'évasion fiscale (quoi, il y aurait de nombreux délinquants fiscaux parmi eux ???) et soi-disant pour favoriser l'investissement productif, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune et on instaure le prélèvement forfaitaire unique ou « flat tax », plafonné à 30 %, sur les revenus du capital.

La facture ? Environ 4,5 milliards pour lesquels les français devront économiser, se serrer la ceinture au profit de ceux qui spéculent... Les français qui aiment la France, pas les délinquants fiscaux... Pas ceux qui changent de nationalité pour le fric et qui en sont fiers, au mépris de leur Patrie, de ce qu’elle représente et de tous ceux qui la respectent ! Non, les français qui payent leurs impôts en France , ceux qui travaillent souvent trop pour trop peu, ceux qui à droite « se lèvent tôt » ou à gauche « se couchent tard »... Dirigeants d'entreprises, de PME, ouvriers, employés, fonctionnaires, investisseurs immobiliers ou autres... Concernant ces derniers, qualifiés de « rentiers » par nos plus hautes autorités, ils font vivre les entreprises du bâtiment et leurs salariés en période de difficultés économiques ou de pénurie de logement... Pourtant, l'impôt sur la fortune immobilière, au rendement ridiculement bas, est maintenu les concernant. Mais bien sûr, ce n'est pas un parti pris idéologique...

Enfin, ce n'est sans doute que justice ! Ils peuvent tout de même bien faire quelques efforts supplémentaires tous ces fainéants : c'est au profit des premiers de cordée, ceux qui les tirent tous vers le haut, ceux sans qui ils ne seraient rien, ceux à qui ils doivent tout, ceux envers qui ils n'ont pas suffisamment consenti de sacrifices... Les ingrats !

Bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est grâce à tous ces efforts, que les premiers de cordée investiront dans du capital productif... Non, non et non, promis, juré, l'effort consenti n'ira pas augmenter les liquidités, alimenter la spéculation boursière, la hausse des marchés ou la bulle spéculative … C'est une vue de l'esprit et nous sommes vraiment de très grands naïfs, nous autres, ceux qui croyons tout cela...

Reste une question ? Celle de l'évasion fiscale couramment évaluée à 80 milliards par an, mais en réalité certainement beaucoup plus importante (sans doute plus du double selon « Alternatives économiques » se basant sur les analyses de M. Gérard Gourguechon, spécialiste en fiscalité https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2017/06/28/fraude-et-evasion-fiscale-en-france-200-milliards-par-an).

Mais qui peut donc bien frauder de la sorte ! Vraiment, on se le demande sincèrement !!! Ne seraient-ce pas à tout hasard les évadés (délinquants) fiscaux ? La plupart n'appartiendraient-ils pas à la catégorie des 10% de français les plus riches ?

L'essentiel d'entre eux pourraient-ils être des premiers de cordée ? On n'ose vraiment à peine le croire...

Car ce sont des héros ! A l'image d'un célèbre artiste, certainement et incontestablement très talentueux, tout récemment décédé... On nous l'assure très sérieusement, ce dernier « fait partie de ces héros français » nécessaires « pour qu'un pays soit grand »... Non, il ne s’agit de Monsieur Jean D’Ormesson…

Concernant cet artiste, Mediapart titrait, sans nul doute avec beaucoup trop d’excès, que l'on était face à « un délinquant fiscal acharné depuis 40 ans », condamné à plusieurs reprises, y compris à 10 mois de prison avec sursis en 1977 (https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/081217/...)

Récemment, la presse a encore outrancièrement rappelé que le fisc avait notifié à notre héros un redressement fiscal de 9 millions d'euros (ce qui donne une idée de l'ampleur de l'héroïsme : de nombreuses vies de « farniente » pour de simples salariés, qui par ailleurs coûtent trop cher...)...Tout cela au terme de montages fiscaux via le Luxembourg et le Liberia (http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/...1098791.html)...

Après contestation du héros et bataille juridique, le Conseil d'Etat a confirmé en février 2017 un arrêt de la Cour d'Appel le condamnant à verser …..... 140 000 €. Quelle justice diront certains ! Les premiers de cordée ne trouveront-ils pas méprisable une telle sentence rendue au nom du Peuple Français ? C'est un héros !

« On a souvent dit que je m'étais barré pour ne pas payer d'impôts. C'est en partie vrai, mais c'est aussi parce que c'est épuisant cette ambiance. En France, la réussite, c'est louche, on trouve ça dégueulasse » (2013, cité par http://www.lavoixdunord.fr/275097/article/2017-12-06/.....).

Pauvre homme, persécuté dans son propre pays par la méchante administration fiscale, qui par contre, est aux petits soins, nous le savons tous, pour tous ceux qui ne peuvent pas s’exiler, qui n’ont pas assez réussi (ou ne sont rien) et qui n’ont d’autres choix que payer sans cesse, eux !

Plus qu’un héros, un véritable martyr !!!

Le nouveau type de héros républicain, mediatico-politique, dont un grand pays comme le nôtre a besoin… Un modèle pour tous, pour nos enfants et nos jeunes ! Sans nul doute le modèle qui s’impose pour former solidement nos futurs citoyens, enrayer l'abstention dans les urnes, motiver nos forces vives et consolider notre démocratie !

Signé : un homme libre (désolé pour les ultra-conformistes, adeptes de la pensée unique et autres pensées moutonnières).