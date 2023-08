Les preuves qui accusent la CIA de l’assassinat de JFK

L’assassinat de JFK, une autopsie frauduleuse

Jacob G. Hornberger, auteur de l’article.

Les lecteurs de longue date de mon travail sur l’assassinat du président John F. Kennedy savent que je cite les preuves de l’autopsie frauduleuse pratiquée sur le corps de JFK pour condamner l’establishment militaire américain pour complicité criminelle dans l’assassinat lui-même.

En effet, il n’y a pas d’explication innocente à une autopsie frauduleuse.

Dès lors que l’on conclut que l’autopsie pratiquée par l’armée sur le corps de JFK était frauduleuse, on conclut automatiquement à la complicité criminelle de l’institution militaire dans l’assassinat lui-même. Il n’y a pas d’échappatoire possible.

Les preuves de la fraude à l’autopsie sont exposées dans mes livres :

Elles sont détaillées de manière beaucoup plus approfondie dans le livre en cinq volumes de Douglas Horne sur l’assassinat de Kennedy : À l’intérieur du comité de révision des dossiers d’assassinat.

Le film frauduleux de Zapruder et l’implication de la CIA

Mais qu’en est-il de la CIA ? Existe-t-il des preuves permettant de condamner la CIA, au-delà de tout doute raisonnable, pour complicité criminelle dans l’assassinat de JFK ? Oui, il y en a.

Ces preuves consistent en une copie altérée et frauduleuse du célèbre film Zapruder que la CIA a secrètement produite dans ses installations photographiques ultrasecrètes de Hawkeyeworks à Rochester, dans l’État de New York, le week-end de l’assassinat.

Tout comme il n’y a pas d’explication innocente à une autopsie frauduleuse, il n’y a pas non plus d’explication innocente à une copie altérée et frauduleuse du film de l’assassinat.

Une fois que l’on a conclu que le célèbre film de Zapruder est une copie altérée et frauduleuse du film original de Zapruder, on a automatiquement conclu que la CIA était criminellement complice de l’assassinat du président Kennedy.

Il n’y a pas d’échappatoire possible.

Oui, je connais parfaitement la réponse standard de la CIA :

« Théorie du complot, Jacob ! Théorie du complot ! «

Certains lecteurs ne savent peut-être pas que j’ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu’avocat spécialisé dans les affaires civiles et pénales au Texas.

J’ai été formé à penser comme un avocat. Pendant les douze années de ma carrière d’avocat, j’ai plaidé des affaires avec ou sans jury, devant des tribunaux d’État et des tribunaux fédéraux.

De ce fait, je pense naturellement en termes de preuves et non de théories.

Aucun procureur ou avocat spécialisé dans la défense pénale ne se rend au tribunal pour dire au jury qu’il a une théorie de l’affaire. Il explique au jury comment les preuves établiront ou non la culpabilité de l’accusé.

Je détaille les preuves de ce que la CIA a fait pour produire une copie frauduleuse et altérée du film original de Zapruder dans mon livre Une rencontre avec le mal : l’histoire d’Abraham Zapruder.

Pour l’essentiel, la CIA a transporté secrètement le film Zapruder original le 23 novembre 1963 (le lendemain de l’assassinat) au National Photographic Interpretation Center (NPIC) de la CIA à Washington.

Le lendemain, 24 novembre, elle a transporté le film original à son service photographique ultrasecret appelé Hawkeyeworks, qui était secrètement situé dans la section recherche et développement du siège social de Kodak à Rochester, où il a été copié et modifié.

La copie modifiée et frauduleuse du film Zapruder a ensuite été renvoyée au NPIC à Washington, où elle a été présentée comme le film original.

Note : Bien que Kodak se soit secrètement associé à la CIA pour créer Hawkeyeworks dans ses installations de Rochester, rien ne prouve que Kodak ait participé à l’activité criminelle de la CIA en ce qui concerne le film Zapruder.

La CIA a notamment supprimé de sa copie modifiée les cadres qui tendaient à établir la culpabilité criminelle de l’establishment de la sécurité nationale, y compris des éléments des services secrets, dans l’assassinat.

Les éléments appuyant l’hypothèse d’une modification du film

Prenons par exemple l’itinéraire de la limousine présidentielle qui s’approchait de Dealey Plaza.

Le cortège présidentiel descend Main Street dans le centre-ville de Dallas, en direction de l’ouest.

Il tourne ensuite à droite sur Houston Street. Il prend ensuite un virage extrêmement large sur Elm Street – si large, en fait, qu’il enfreint les protocoles des services secrets concernant les virages.

Certains témoins ont déclaré que la limousine avait tellement de mal à tourner qu’elle est montée sur le trottoir ou presque pour négocier le virage.

Il est évident qu’un tel virage ralentirait la limousine de JFK, ce qui permettrait à un assassin de tirer plus facilement sur le président.

Par conséquent, ce large virage sur Elm Street est naturellement un élément que la CIA souhaiterait éliminer dans sa copie modifiée et frauduleuse du film de Zapruder.

Le film existant (c’est-à-dire le film qui prétend être un original) montre quelque chose de très inhabituel.

Il montre les policiers à moto qui tournent dans Elm Street, mais il saute soudain pour montrer la limousine de JFK qui descend déjà Elm Street.

En d’autres termes, il ne montre pas la limousine présidentielle en train d’effectuer ce virage extrêmement large sur Elm Street.

Dans son livre, Vingt-six secondes : une histoire personnelle du film Zapruder, Alexandria Zapruder, petite-fille d’Abraham Zapruder, écrit que Zapruder n’a pas filmé le virage du président dans Elm Street parce que, dit-elle, Zapruder voulait s’assurer qu’il ne manquait pas de pellicule avant que le président ne s’approche de l’endroit où Zapruder se tenait.

Mais quelle est la logique de cette démarche ?

Zapruder était un cinéaste amateur aussi professionnel que possible. Il réalisait des films amateurs depuis de nombreuses années. Il savait exactement ce qu’il faisait.

S’il avait décidé d’attendre que la limousine présidentielle soit près de lui sur Elm Street, pourquoi aurait-il filmé les policiers à moto tournants sur Elm Street ? S’il craignait de manquer de pellicule, pourquoi en gaspiller pour filmer les policiers à moto ?

De plus, Dealey Plaza était la fin du cortège. Le partenaire de Zapruder, Irwin Schwartz, lui avait dit que le cortège quitterait probablement Dealey Plaza à grande vitesse.

Dans ces conditions, quelle est la probabilité que Zapruder ait attendu que le président soit déjà sur Elm Street pour commencer à filmer, plutôt que de commencer à filmer le cortège au moment où il tournait sur Elm Street et de continuer à filmer à mesure que la limousine s’approchait de lui jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pellicule ?

Après tout, Zapruder n’aurait eu que peu d’intérêt à filmer l’arrière du président alors qu’il l’avait déjà dépassé.

Mais tout cela n’est que logique et bon sens. J’entends déjà la foule des « Théorie du complot, Jacob ! » s’écrier :

« Où sont les preuves, Jacob, pour établir au-delà de tout doute raisonnable que la CIA a produit une copie altérée et frauduleuse du film original de Zapruder ? »

Il n’y a rien à redire. Je détaille ces preuves dans mon livre Une rencontre avec le mal.

Les autres indices et preuves

Mais n’examinons qu’une petite partie de ces preuves dans cet article.

1. Considérons tout d’abord ce court métrage du journaliste de télévision Dan Rather.

Rather a vu la copie du film original de Zapruder le lundi 25 novembre au matin, dans le bureau de Zapruder.

Il a immédiatement quitté le bureau de Zapruder et s’est précipité pour faire ce reportage filmé sur ce qu’il venait de voir quelques minutes auparavant. Dans ce film, Rather déclare :

« Le film montre la limousine noire ouverte du président Kennedy tournant à gauche de Houston Street sur Elm Street, à la périphérie du centre-ville de Dallas. »

2. Considérons ensuite le film du journaliste du magazine LIFE Richard Stolley, qui a visionné le film original à de multiples reprises le week-end de l’assassinat.

En fait, c’est Stolley qui a négocié la vente du film Zapruder au magazine LIFE. À 6:40 du film, Stolley décrit ce que montre le film original de Zapruder :

« Et vous voyez le cortège qui serpente autour de Dealey Plaza…. »

Le film Zapruder existant montre la limousine présidentielle descendant Elm Street en ligne droite – c’est-à-dire qu’il n’y a pas de « serpentage ».

La déclaration de Stolley établit que le film original a inclus le large virage sur Elm Street parce que c’est la seule façon pour la limousine présidentielle d’être décrite comme « serpentant ».

3. Considérons, troisièmement, cette interview filmée de Marilyn Sitzman, l’assistante de confiance de Zapruder, qui était avec lui lorsqu’il a filmé l’assassinat.

Allez à 3:40. L’interviewer déclare :

« Quelque chose a été découvert… Il a testé un peu de film à l’avance pour s’assurer que la caméra fonctionnait bien et qu’il a filmé certains des policiers à moto. Vous souvenez-vous de cela ? D’avoir testé les premiers mètres de pellicule ? »

Sitzman répond :

« Non. Je sais qu’il a pris une photo de moi lorsque je suis arrivé. Puis nous sommes restés debout. Il a peut-être pris ces photos pour voir comment il voyait les choses. Je ne me souviens que du moment où ils ont commencé à tourner, à tourner dans la rue, et qu’il a dit « Ok, c’est parti », ou quelque chose comme ça. C’est à ce moment-là que je me souviens que nous avons commencé à filmer. »

4. Considérons, en quatrième lieu, cette autre interview filmée de Sitzman.

Allez à 27:25. Sitzman déclare :

« Et il a commencé à filmer à peu près, oh, juste avant qu’ils n’arrivent au coin… »

5. Considérons, en cinquième lieu, une autre interview que Sitzman a donnée à un interviewer nommé Wes Wise, dans laquelle elle déclare :

« Je me souviens seulement que lorsqu’ils ont commencé à faire leur premier virage […] en tournant dans la rue, il a dit : « OK, c’est parti […] » ou quelque chose comme ça. C’est à ce moment-là que je me souviens qu’il a commencé à filmer réellement. »

6. Considérons, en sixième lieu, cette interview filmée d’Abraham Zapruder lui-même peu après l’assassinat.

Allez à 00:30, où Zapruder déclare :

« Pendant que je filmais, alors que le président descendait Houston Street et tournait, c’est-à-dire à peu près à mi-chemin, j’ai entendu un coup de feu… »

7. Considérons, en septième lieu, une interview que Zapruder a donnée à un intervieweur nommé Marvin Scott, dans laquelle Zapruder déclare :

« Et puis j’ai guetté l’arrivée des, euh, voitures, j’ai vu les motocyclettes, et puis la voiture s’est approchée. Lorsqu’elle a tourné, j’ai commencé à prendre des photos, elle a tourné de Houston Street à Elm Street, et j’ai pris des photos alors qu’elle arrivait le long de … »

8. Considérons, huitièmement, le témoignage sous serment de Zapruder lors du procès de Clay Shaw en 1969, où il a déclaré sous serment :

« J’ai commencé à tirer – lorsque le cortège a commencé à arriver, je crois que j’ai commencé et que je voulais l’attraper en venant de Houston Street. »

Conclusion

Que dit la CIA de tous ces éléments qui prouvent sans l’ombre d’un doute que la CIA a secrètement produit une copie altérée et frauduleuse du film Zapruder le week-end de l’assassinat dans ses installations ultrasecrètes Hawkeye, au siège de Kodak à Rochester, dans l’État de New York ?

Nous connaissons tous la réponse de la CIA. C’est leur réponse standard.

« Théorie du complot, Jacob ! Théorie du complot ! »

Je m’en tiens à ce que j’ai dit.

La production par la CIA d’une copie altérée et frauduleuse du célèbre film Zapruder établit au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité criminelle de la CIA dans l’assassinat du président Kennedy.

Vous pouvez acheter mon livre, qui fait l’objet de nombreuses critiques positives sur Amazon, en cliquant ici : Une rencontre avec le mal : l’histoire d’Abraham Zapruder, de Jacob Hornberger.

Retrouvez les détails de l’enquête de Laurent Guyénot dans notre entretien, où l’auteur de “Qui a maudit les Kennedy“, évoque le double assassinat des frères Kennedy et appuie la thèse de la CIA :

Source : Jacob G. Hornberger via fff.org

https://geopolitique-profonde.com/