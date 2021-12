Les prévisions chocs de Saxo Bank pour 2022

Steen Jakobsen, responsable de la stratégie d'investissement de Saxo Bank, a décrit les nouvelles prévisions chocs ainsi : "Le thème des prévisions choc pour 2022 est la révolution. Notre société et notre économie ravagées par l'inégalité renferment tellement d'énergie. Si l'on tient compte également de l'incapacité du système actuel à régler les problèmes, la question n'est alors plus de savoir si une révolution va se produire, mais quand et comment."

Saxo Bank souligne que "le thème de la révolution dans les prévisions pour 2022 peut créer des associations négatives" : "Pour beaucoup d'entre nous, le terme "révolution" signifie la Révolution française de 1789 appelant à "la liberté, l'égalité et la fraternité" ou la révolution russe avec des principes de "destruction du capitalisme"." Mais l'objectif, selon la banque, est une définition plus large de la révolution : "Pas un renversement physique de gouvernements, mais des moments tels des révélations qui provoquent des changements dans la réflexion et le comportement, ainsi que l'abandon d'anciens paradigmes…"

Le rapport indique : les gens ont besoin de "plus de liberté du gouvernement dans certains secteurs tels qu'une politique monétaire et créancière moins ferme et des risques moraux du soutien non productif des marchés".

L'un des troubles éventuels à l'échelle mondiale, selon la banque, est la probabilité d'un nouveau cycle de guerre froide et de course spatiale. "Les derniers tests de missiles hypersoniques provoquent un sentiment grandissant d'insécurité, cette technologie rendant obsolètes les armements conventionnels et nucléaires. En 2022, une course massive à l'armement hypersonique est lancée parmi les principales puissances militaires, aucun pays ne souhaitant se retrouver à la traîne", stipule le rapport.

À en juger par les priorités du financement, en 2022, l'hyperson et l'espace deviendront le noyau d'un nouveau cycle de rivalité continue entre les États-Unis et la Chine sur tous les fronts, économique et militaire.

Ils sont rejoints par d'autres grandes puissances dotées de technologies militaires de pointe, notamment la Russie, l'Inde, Israël et l'UE.

Un autre trouble global pourrait être un report éventuel des plans de cesser les énergies fossiles. "Prenant conscience de la menace inflationniste provenant de la hausse des cours des matières premières, et du risque de déraillement du train économique en raison du calendrier irréaliste de la transition vers les énergies vertes, les responsables politiques repoussent les objectifs climatiques de plusieurs années. Ils décalent de cinq ans les contraintes d’investissement dans la production pétrolière et de dix ans dans la production de gaz naturel, afin d'encourager les producteurs à pratiquer des prix convenables et raisonnables permettant d'assurer la transition entre le présent et un avenir faible en carbone."

De grandes perturbations attendent également le marché technologique : "Les jeunes abandonnent les plateformes de Facebook en protestation contre l'exploitation des données personnelles. La tentative de l'entreprise de les récupérer avec le métavers échoue." Sous bien des rapports, Facebook se retrouvera soudainement dans l'épicentre d'une guerre culturelle entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans.

Le travail d'un autre leader technologique, du service de musique en ligne Spotify, pourrait également être perturbé à cause de l'apparition d'une nouvelle plateforme numérique basées sur les NFT (non-fungible tokens). Saxo Bank note que l'année 2021 a été marquée par une forte croissance de la popularité des NFT.

La politique de Saxo Bank n'exclut pas une crise constitutionnelle après l'élection américaine de mi-mandat. "Lors de cette élection de mi-mandat, les deux camps se disputent une poignée de postes clés au Sénat et à la Chambre, et refusent de valider les résultats, empêchant le nouveau Congrès de se former et de siéger comme prévu dès le 3 janvier 2023. Joe Biden gouverne par décret, et la démocratie américaine est suspendue, les Démocrates s'en prenant également à la Cour suprême, fortement influencée par Donald Trump. Une crise constitutionnelle majeure se profile à l'horizon 2023, alors que l'année ne fait que commencer", annonce le pronostic de la banque.

L'un des puissants troubles dans la science et la vie sociale pourrait être une découverte médicale prolongeant l'espérance de vie de 25 ans.

"À la recherche de moyens de ralentir le vieillissement naturel à l'aide d'un arsenal de technologies avancées, de thérapie à "rédaction primaire" de l'ADN, les scientifiques examinent les processus de notre vieillissement. En 2022, une approche multifactorielle mène à une découverte capitale : une association de plusieurs traitements permettant de prolonger la durée de vie des cellules et donc de l'organisme qu'elles composent. La méthode est coûteuse, mais efficace", déclare Saxo Bank.

L'importance de cette découverte est l'éventualité que l'espérance de vie augmente de 25 ans ou plus, et en même temps la perspective incroyable qu'à terme l'âge de 80 ans équivaudrait à 50 ans aujourd'hui. L'avenir peut être ouvert aux personnes âgées, car le nouveau moyen pourrait ralentir le vieillissement, voire rajeunir les cellules déjà vieillies.

Les analystes soulignent qu'un tel bond prodigieux de l'espérance de vie humaine annonce un cortège de dilemmes éthiques et financiers. "Que cela impliquerait-il en matière de retraites ? Et qu'en est-il du coût pour la planète si elle devait supporter des milliards d'êtres humains supplémentaires ? Ses ressources seraient-elles suffisantes ? Puis se pose la question éthique de la mise à disposition du cocktail de jouvence à tout un chacun… Bref, comment nos systèmes de valeurs, nos systèmes politiques et la planète feraient-ils face ?", s'interrogent les chercheurs.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3368