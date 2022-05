Les prisonniers de Shanghai...

A Shanghai, une situation ubuesque : la lutte contre le Covid entraîne des conséquences dramatiques... Mais le pouvoir chinois persiste et signe dans sa stratégie...

"Les habitants de Shanghai ont les nerfs à vif : des habitants attendent d'être ravitaillés en nourriture, la faim les pousse même à en venir aux mains contre les fonctionnaires locaux en combinaisons blanches...

Shanghai craque : sur une vidéo, on voit un homme qui combat les autorités, avec ce qui lui tombe sous la main...

Plus d'un mois d'enfermement !

La police a des ordres : tous les moyens sont bons pour neutraliser les récalcitrants, par exemple avec du ruban adhésif...

Les habitants sont à bout : des images de tentatives de suicide circulent sur les réseaux sociaux.

Un violoniste Chen Shunping s'est donné la mort en raison des restrictions strictes de Covid à Shanghai : souffrant d'atroces douleurs abdominales, plusieurs hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge.

Son fils a partagé ce message : "Mon père a été retrouvé dans une mare de sang, il s'est jeté par la fenêtre."

41ème jour d'enfermement pour 25 millions d'habitants et des mesures toujours plus dures au nom de la lutte contre la pandémie...

A tout moment, la police peut se présenter à votre porte : "Nous devons vous transférer, vous avez été désigné comme cas contact... Ouvrez nous ! Autrement, nous allons enfoncer la porte..."

Un seul cas positif au Covid-19 dans un immeuble, et tous les résidents peuvent désormais être évacués même s'ils sont testés négatifs. Pas de discussion possible...

"Si vous avez des réclamations à faire concernant la prévention de l'épidémie, vous pourrez le faire par la suite au service concerné... mais vous devez nous suivre : c'est la règle." clame un homme en blanc.

Tous les jours, souvent la nuit, des milliers de Shanghaiens sont ainsi emmenés dans des centres de quarantaine.

A coup de javel et d'hypochlorite de sodium, des nettoyeurs s'introduisent dans les appartements vides.

Shanghai est toujours quadrillée, les contrôles de police sont partout. Certaines rues sont même grillagées ou murées. La ville reste sous cloche : personne ne peut y entrer.

"J'ai un laisser passer signé par la ville, ma mère est très malade, elle est seule à la maison depuis 20 jours, j'ai été transférée dans un centre d'isolement... Pourquoi vous ne me laissez pas rentrer chez moi ?" se lamente une Chinoise.

Au barrage, des centaines de gens attendent, au bord de la route, la fin du confinement et la réouverture de la ville...

Mais le président chinois l'a rappelé : "Il faut de la persévérance dans la lutte contre le Covid-19, quoi qu'il en coûte !"

L'OMS considère aujourd'hui que la politique zéro Covid chinoise est "insoutenable", des propos qui ont rencontré un certain écho à Shanghai et qui ont été immédiatement censurés dans les médias et sur les réseaux sociaux..."

Pourquoi persister dans cette politique qui mène au pire ?

Les camps de confinement ressemblent à des camps de concentration, selon les dires de certains Chinois eux-mêmes : les gens sont pris par la violence, contre leur volonté, en dépit de la constitution, et on leur impose un traitement dégradant : pas de toilettes, pas de douche, pas de limite de temps, pas de soins, pas de médecin...

Terrifiant !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/05/les-prisonniers-de-shanghai.html

Sources :

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-41e-jour-de-confinement-a-shanghai_5132449.html

https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-2/3335725-xi-jinping-le-virus-de-la-dictature.html

https://www.thestrad.com/news/shanghai-violinist-jumps-to-his-death-amid-ongoing-lockdown-restrictions/14765.article