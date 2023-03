Les prix vont encore flamber...

Bonsoir ou bonjour @rosemar



« La démocratie, c’est important même si le système n’est pas parfait... »

Il y a « démocratie » et « démocratie » !

Dans l’idéal, « démocratie » signifiait un gouvernement issu — selon des modalités variables suivant les nations — de la souveraineté populaire.

Dans la pratique et selon la novlangue de rigueur en Pensée Unique — TINA —, la « démocratie » et ses rituels électoraux ne relèvent plus guère que de la mascarade propagandiste, tout à la fois prétextes et épouvantails à la gestion sans partage d’une techno-médiacratie managériale vouée au service des seuls intérêts de la Nouvelle Aristocratie Mondialiste.

Sauf évidemment pour nous qui jouissons de l’insigne honneur et avantage d’être embarqués comme passagers de la croisière €urocrate à bord du Titanic Atlantico-Occidental, la bonne nouvelle est que la « démocratie » du Nouvel Ordre Mondial unipolaire que tentent maintenant fort désespérément d’encore imposer Washington et l’Occident au service de l’élite capitaliste et transhumaniste représentée au Forum Économique Mondial de Davos semble avoir maintenant bel et bien rencontré et heurté en Ukraine son iceberg, tandis que se lèvent et se dressent face à elle différentes nations qui — faute de strictement répondre aux critères « démocratiques » déterminés par la bien-pensance de nos pâles managers (celle qui au nom de la lutte contre le « tyran » autorise et recommande le bombardement et le massacre indiscriminé de nations entières — Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, ... — ainsi que la destruction systématique de toutes leurs infrastructures vitales - écoles, hôpitaux, distribution d’eau, circuits alimentaires, ...) réunissent notamment les membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) pour s’étendre maintenant bien au delà (Iran, Arabie Saoudite, Algérie ainsi qu’une bonne part des nations africaines, Argentine, Vénézuela, Turquie, ...) et représenter les intérêts bien compris de plus de la moitié de la population mondiale.

L’histoire et l’archéologie nous apprennent qu’à l’instar des humains, leurs civilisations sont mortelles et, après les heures de sa grandeur, c’est à l’agonie de l’Empire Atlantico-Occidental que nous assistons présentement !

De quoi demain sera fait, je l’ignore autant que vous, mais on ne peut qu’espérer que la démocratie y retrouve ses lettres de noblesse !

