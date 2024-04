Les pro-Israël : veulent n’entendre qu’une voix

… La Leur ! Aux U.S, en France : « Palestiniens » = pros-Hamas, pour les énervés, idéologues, supporteurs inconditionnels du gouvernement, de l’armée israélienne. Tous les réseaux sont activés dès lors qu’une personne, un groupe ose mentionner les massacres de Gaza, et si le mot « génocide, nettoyage ethnique et colonisation » est prononcé, aussitôt, c'est le branlebas de combat pour faire taire ces « supporteurs » du terrorisme. Actuellement, dans les universités américaines, un mouvement de support s’est éveillé à la cause du peuple palestinien, surtout pour les dizaines de milliers de morts et blessés, femmes et enfants gazaouis. Un exemple, le 23 avril , les forces de police font une descente musclée à l'Université de New York et dispersent les étudiants pro-palestiniens qui campent là. C’est un signal clair que les pouvoirs en place ont peur de ce mouvement qui prend de l’ampleur dans le monde universitaire et qui aussi influence la vision qu’ont les juifs américains d’Israël. Il y a notamment que derrière toute cette censure se tient une organisation hyper puissante qui se nomme L'AIPAC (American Israël Public Affairs Committee),[i] un lobby (ainsi désigné sur wiki), créé en 1963 aux États-Unis visant à soutenir Israël. Son rôle est nettement défini : Faire du lobbying pour défendre les intérêts israéliens - S'assurer du veto des États-Unis contre toute résolution de l'ONU condamnant les actions israéliennes - Assurer une aide financière et militaire généreuse envers Israël - Surveiller les votes et les propos des politiciens américains concernant tout ce qui est lié de près ou de loin à Israël - Coordonner et orienter les donations des donateurs juifs américains aux politiciens candidats aux élections. Pour vous dire le pouvoir de cette asso[ii] : Elle a fait échouer la réélection de Bush père qui avait laissé s’exprimer en 1989 son secrétaire d’État James Baker en déclarant devant le lobby AIPAC « qu'Israël devrait abandonner ses politiques expansionnistes. » S'ensuit, une bisbille entre Bush senior et le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir qui insiste pour obtenir de l'argent. Pour le Washington Post, le président Bush perd l'élection présidentielle de 1992, pour un second mandat, à cause de son opposition à Israël. Pour Jacob Heilbrunn, éditorialiste au New York Times : « Il n'a pas été capable de tenir à cause de son refus d'accorder les prêts à Israël. C'était un seul bonhomme face à un énorme lobby. Il n'a pas tenu le coup. George Bush s'est fait crucifier. » Il est évident, depuis, que les ambitieux, en politique, ont compris la leçon et pas une seule tête n’ose sortir du rang aujourd’hui, à moins d’être politiquement suicidaire. Et que croyez-vous qu’il se passe en France… C’est ce qui se passe aux States, c’est ce qui se passe en France, où comme par hasard, ces deux pays rassemblent les deux plus grosses communautés juives au monde en dehors d’Israël. Ajoutez les 20 ou 30 millions de Chrétiens évangéliques, qui apportent un soutien sans faille à Israël, alors, que représente cette goutte d’eau de support à la Palestine, dans un océan de convaincus que le likoud est la solution du conflit vieux de 75 ans et que Dieu est de leur côté.

La machine médiatique est bien huilée, et martèle que tout a commencé le 7 octobre, sur fond de massacres terroristes, de bébés découpés et de femmes violées. Tout politicien voulant tempérer ces affirmations, subira des menaces de mort, sera brulé en place publique après avoir eu sa réputation ruinée pour des décennies. Vouloir simplement parler de paix, soulève l’ire des fanatiques sionistes, qui font qu’on n’entend qu’eux grâce à la complicité et le support des médias dits mainstream. Sur un plateau TV, tout inconscient qui se risque et ne pas vouloir dire les mots clefs tels que : terroristes du Hamas, génocide, pogroms, etc, se verra admonesté, coupé de parole et mis plus bas que terre sous la férule d’un tribunal de salut public, prêt à l’envoyer à la guillotine.

France, terre de débats… Mis à terre depuis belle lurette. Voir Mélenchon interdit de conférence, voir Mathilde Panot et Rima Hassan convoquées par la police pour apologie du terrorisme, voir toutes ces manifestations de support au peuple palestinien interdites, alors que des « marches » contre l’antisémitisme et support à Israël sont autorisées. Ne parlons pas des « journalistes » qui n’ont que pour préoccupations de ne plus informer, mais d’être de bons propagandistes du sionisme décomplexé. On entend des choses qui mériteraient les tribunaux, mais qui cependant passent comme lettre à la poste… Restante. Il y en a un pourtant qu’il faut mentionner tellement ce qu’il fait est caricatural et symbolise la dérive morale ambiante, le sir Frédo « Zizanie » Haziza , qui sur radio J, accule ses invités à lancer l’anathème d’antisémite sur des personnalités qui ont le mauvais goût de défendre le peuple palestinien et de mentionner le massacre qui s’y déroule. Deux « ministres », Dupont Moretti, poussé à traiter Mélenchon d’antisémite et Miss Aurore « Crépuscule » Berger, qui elle la pauvre est capable de dire n’importe quoi à partir du moment que dans la phrase il y a les mots « le président Macron a… » Ces scénettes, orchestrées par cet ersatz de présentateur, seront pour les sociologues du futur, un océan d’enseignements de ce que fut notre sinistre époque, qui on peut le dire n’a plus rien d’épique.

Guide pour y comprendre un ti peu : Le sionisme évangélique puise ses racines en Grande-Bretagne et dans le restaurationisme qui s’est développé avec le protestantisme. Certains croyants pensaient que les juifs se convertiraient au christianisme et retourneraient dans leur terre ancestrale avant le retour imminent de Jésus. En 1891, l’évangélique William Blackstone, le père du sionisme évangélique états-unien, publiait une pétition, le « Mémorial de Blackstone », laquelle soutenait politiquement le retour des juifs en Palestine. Plus récemment, dans les années 1970, la droite chrétienne a pris son essor : un de ses piliers a été la défense d’Israël. Ce mouvement est donc passé de la croyance à la politique.[iii] Donc, tous les 30 ou 40 millions de ces évangélistes sont persuadés mordicus que les juifs vont se convertir au christianisme et retourner sur « leur » terre ancestrale avant le retour de Jésus… Mais qui donc a dit que : la guerre, ce n’est pas gagné, pas finie, là-bas, les massacres, la haine ? Et tout ça au nom de Dieu…

Georges ZETER/avril 2024

Vidéo : Police forces are raiding New York University and breaking up the Pro Palestine students camped out !!

BREAKING NEWS RIGHT NOW !!!



Police force are raiding New York University and breaking up the Pro Palestine students camped out !!



Clear signal that the powers that be are scared of the movement !!



Our democracy is under attack !!



pic.twitter.com/D08IrmZas8 — JonnyUtd (@JonnyFX1) April 23, 2024

Vidéo : Amérique : Le lobby pro israélien (Documentaire)