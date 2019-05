Les prochaines Guerres de Daech

En dehors de tout débat futile sur le lieu de cachette du chef de Daech, Abu Bakr al-Baghdadi, dont il doit y avoir une certaine entité dans un certain pays qui le connaît parfaitement, le point le plus important dans les futures activités de Daech est, à mon avis, la nécessité de comprendre et d’établir des attentes à propos de scénarios d’action terroriste à organiser pendant la phase qu’Al Baghdadi a appelée la guerre d’attrition.

Je pense que cette étape a déjà commencé avec l'adoption de l'organisation d’opérations ciblant l'un des ministères en Afghanistan et l'autre visant plusieurs églises au Sri Lanka. La seconde est la plus sérieuse et la plus digne d'étude et d'analyse, non seulement parce que les victimes ont dépassé les victimes de certaines des guerres traditionnelles, mais aussi parce qu’elle a ciblé des chrétiens dans un pays où il n’y a point de frictions entre musulmans et chrétiens, ce qui signifie que l'organisation ne pense pas de la manière logique habituelle, mais se concentre sur la réalisation de ses propres objectifs et ne part pas des calculs liés à la réalité dans les régions et les pays ciblés. Elle a choisi d'appliquer la stratégie de choc et d'intimidation dans des zones caractérisées par une certaine faiblesse au niveau sécuritaire sans tenir compte de la logique du choix des cibles, car l’organisation elle-même pense au-delà de la logique et ne voit que ce que le chef et ses mentors voient. Par conséquent, ils se font des illusions sur ce qu’ils considèrent comme vrai, et l’autre partie n’a pas à suivre la logique, mais doit penser de manière pareille à la mentalité criminelle terroriste qui planifie de telles attaques.

Il est probable que Daech va œuvrer pour élargir la portée géographique de ses attaques et de ses activités terroristes pour prouver sa capacité à se déplacer et à agir après avoir perdu militairement le Califat et le prétendu État, l’État qui était l’essence même de sa propagande et de son appel auprès de ses partisans et sympathisants de l’Orient et de l’Occident.

Je suis convaincu que la prochaine phase de Daech est la plus dangereuse, car l’organisation voudra prouver sa force et sa capacité à verser le sang. De plus, l'organisation n'opère plus selon la tactique pas à pas consistant à répondre aux attaques de la coalition internationale en Syrie et en Irak en ciblant des capitales occidentales par exemple afin de se venger ou de faire pression sur les décideurs pour qu'ils retirent leurs troupes de ces pays. Daech opère maintenant conformément à une stratégie ouverte afin que ses éléments puissent planifier, opérer et mettre en œuvre leurs attaques dans n'importe quel pays où ils peuvent porter atteinte à la sécurité.

Nous ne devrions pas non plus nous fier à la défaite de l'organisation militairement en Syrie et en Irak. N’oublions pas que la menace majeure des organisations terroristes consiste en l'idée microbienne qu'elles inculquent dans leur environnement communautaire. Nous devons donc deviner que l'organisation a toujours des sympathisants dans les zones qu’elle a dominées depuis quelques années, et qui comptaient des millions d’habitants.

Dans la pratique, le chef fugitif de Daech a annoncé dans la dernière vidéo que l’organisation est présente dans 12 pays et régions. Iil est étrange que ces12 pays n’incluent ni l'Afghanistan ni le Sri Lanka, où l'organisation a adopté les deux dernières attaques, ce qui signifie que la liste s'étend à des régions et des pays où l’organisation peut être active sans présence physique ou organisationnelle, ou à travers les loups solitaires et les cellules dormantes.

L’expérience de la phase historique connue sous le nom de « Jihad afghan » indique que les personnes rentrées des fronts du conflit en Syrie formeront la prochaine étape du conflit avec le terrorisme et bénéficieront des grandes expériences de combat qu’elles ont acquises en Syrie ces dernières années. Il leur est facile de commencer de nouvelles étapes sous l'égide des branches de Daech ou de lancer une nouvelle génération d'organisations terroristes !

La lutte contre le terrorisme et ses organisations ne sera pas à court terme, c’est une bataille qui se poursuit dans l’histoire. Réduire ce phénomène criminel nécessite des efforts parallèles intensifs pour répandre la coexistence, la tolérance et confronter les défenseurs du choc des civilisations et des religions, en particulier ceux qui ont des projets basés sur des idées sectaires tels que l’Iran, et mettre fin aux conflits historiques existants tels que la question de l'occupation israélienne des territoires palestinien, et la promotion de la culture de la citoyenneté et des droits de l'homme vu que toutes ces questions peuvent servir de prétextes existants et potentiels par lesquels les idées de terrorisme et d’extrémisme s’infiltrent dans les esprits et les cœurs des jeunes !