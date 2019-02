Les profs ont-ils le droit d’être malades ?

Depuis plus de trois semaines, un professeur de lettres du lycée est en congé-maladie : une dépression a conduit cette enseignante à l'hôpital... On imagine le désarroi des parents, des élèves qui se retrouvent privés de cours, depuis plusieurs jours.

Cette enseignante avait en charge 4 classes, au total, environ 140 élèves, notamment deux classes de première qui doivent passer l'épreuve anticipée de français du Baccalauréat, à l'issue de l'année scolaire...

Ces élèves ont pris du retard dans le programme et risquent d'être pénalisés... En catastrophe, le lycée a fait appel à un professeur en retraite pour dispenser quelques cours à ces élèves.

Mais le rectorat n'a pas trouvé de remplaçant pour assurer l'ensemble du service...

On le voit : la maladie d'un professeur peut entraîner des conséquences assez lourdes, notamment en cas d'examen de fin d'année. Voilà un métier où il est difficile de s'absenter : la responsabilité totale de l'année repose sur un seul enseignant, dans une discipline...

L'administration ne trouve pas toujours des remplaçants et les élèves risquent d'en pâtir.

Encore une fois, force est de constater la lourdeur de ce métier : l'enseignante malade a subi trop de pressions : elle devait affronter des classes surchargées, difficiles, indisciplinées et nous savons tous qu'elle n'a pas pu le supporter.

Or, l'enseignant malade est souvent montré du doigt, rendu responsable de cette défaillance et les professeurs se retrouvent, ainsi, culpabilisés de leur propre absence, de leur propre maladie.

Un enseignant malade... et ce sont des dizaines d'élèves qui sont concernés...

Oui, il est difficile de s'absenter dans ce métier, tant les responsabilités sont lourdes et importantes !

Et de plus en plus, l'administration peine à trouver des remplaçants.

Les tâches des enseignants se multiplient, leur travail devient de plus en plus complexe face à des classes chargées, peu attentives, hétérogènes.

Lourdeurs des corrections, multiplication des rencontres avec les parents, organisation de devoirs communs, le métier de professeur est de plus en plus prenant : les enseignants n'auront, bientôt, plus de loisirs et seront condamnés à se consacrer uniquement à leurs élèves...

On ne peut ainsi, sans cesse, charger les professeurs de toutes sortes de difficultés et de contraintes, on ne peut, sans cesse, les accabler d'un travail qui devient impossible à assurer dans de bonnes conditions.

Bientôt, ce métier n'attirera plus aucune vocation, car il devient de plus en plus exigeant, et les candidats aux concours risquent de se raréfier...

Non seulement, ce métier peut rendre malade mais, en plus, l'enseignant devient souvent un bouc émissaire, jugé coupable de ses propres absences.

Le burn out des enseignants est une réalité : les politiques se doivent de comprendre toutes les exigences de ce métier, il ne faut plus alourdir les tâches des professeurs et prendre, enfin, en considération leurs souffrances et leurs difficultés.

