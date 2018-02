Les profs seraient déconnectés du réel ?

@Amaury Grandgil. Bonne question, merci de l’avoir posée...

1.

Un morceau déjà : jamais à l’IUFM la moindre notion de micro-pédagogie par habiletés. On ne nous en a parlé avec exemples, qu’en formation permanente pour des coopérations techniques à l’étranger.

Le T.W.I. est né en 1917 au Canada et aux U.S.A. et s’est fortement redéveloppé à partir de 1941.

Il s’est montré essentiel pour l’effort de guerre industriel, puis ultérieurement pour la reconstruction en GB et en France.

J’ignore l’équivalent en Allemagne, mais dès les préparatifs de la première guerre mondiale, ils ont prouvé que la formation du personnel industriel, voire des sous-officiers, ils savaient faire. Rien qu’à voir la qualité technique de la Kriegsmarine du Kaiser.





Tâche par tâche du personnel technique ou d’encadrement, on décompose les savoir-faire indispensables, et on les fait acquérir par petites unités. Jamais en IUFM je n’ai vu de reprises de compétences pédagogiques par vidéo. Je l’ai vu en école confessionnelle à Lille, à HEI.





2.

Ça été pointé par Feynman, à propos de l’enseignement « des sciences » au Brésil : seuls l’expérimentation et le verdict expérimental séparent les sciences de la scholastique. Mais quand l’industrie n’existe pas, n’offre pas de débouchés, ne reste plus que la formation des profs de sciences, et la scholastique a vite fait de déraper, d’envahir tout le champ. On jacasse, on jacasse, on fait croire, on répète et aggrave les errements précédents.

De toutes façons, le prof, outil spécialisé, doit répéter les âneries inscrites au programme.

Sinon l’inspecteur se venge.