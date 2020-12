Les propositions de la convention citoyenne pour le climat sont légitimes

Après les gilets jaunes, après le grand débat, après les grèves climatiques de la jeunesse, après les marches pour le climat, Emmanuel Macron met en place une convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron promet personnellement que les propositions de la convention seront soit soumises au référendum soit transmises sans filtre au parlement .

De quoi parle-t-on ? Des propositions tronquées de la convention (Les propositions ref.1).

Certains diront que UN seule l’élection est légitime, DEUX c'est le parlement qui fait les lois.

UN, Cette convention est conçue représentative et légitime : elle est tirée au sort. Tirer au sort c'est la meilleure chance que les représentants soient représentatifs de la population. Etienne Chouard, une figure du référendum de 2005 que les gilets jaunes ont rappelé, notamment pour le RIC, milite avec d'autres pour une assemblée constituante tirée au sort pour sortir de notre Vème république agonisante (ref. 2). Le tirage au sort est représentatif : on constitue d'ailleurs comme cela les jurys d'assise qui sont éclairés par les magistrats et décident des sentences. Les tirés au sort de la convention citoyenne ont pu être éclairés par des scientifiques, ont débattu, ont fait consensus, et ont proposé.

On pourrait renverser la question, l’élection est-elle absolument légitime ? Le système de vote actuel fait que seule une fraction (10 % ?) de tous les électeurs ont voté pour le parti présidentiel et son programme. « Macron » a été élu contre « Marine » et n'en a pas tiré les leçons, un peu comme Chirac en 2002. « De son côté, Charles Pasqua a estimé sur i-télé que Nicolas Sarkozy était en train de tenter l'ouverture qu'aurait dû faire Jacques Chirac en 2002 » (ref. 3).

DEUX, Est ce que les députés légifèrent ? Les députés LREM votent comme un seul toutes les propositions de loi de l’exécutif après passage au conseil des ministres. Ils votent même des textes très importants qui sont retoqués immédiatement par le conseil d’état (Réforme des règles d'indemnisation chômage, nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel du 19 août qui restreignaient les critères de mars ; ref. 4).

Un député LREM doit au pire s'en aller quand il veut des informations sur une loi et ne veut pas la voter (exemple médiatique : Carriou ref. 5), au mieux il ne doit pas être présent dans l’hémicycle quand la loi est votée pour rester dans le parti. D'ailleurs une lente érosion des députés (ref. 6) redonne un rôle au parti allié Modem de LREM et on revoit François Bayrou (ref. 7 et ref. 8) dans les dîners au près du covidisé. Dîner non pas aux bougies chez les amish ! ni aux homards ! mais maintenant à La lanterne. (ref. 9 et ref. 10)

Proposition au parlement ne veut pas dire imposition (comme le coup de force du 49-3 imposé aux députés sur la loi retraite). L’exécutif cherche à communiquer en ce contre-sens. La promesse initiale de E. Macron est de transmettre sans filtre au parlement les propositions de la convention. Or qu'est ce qu'il se passe ? La case exécutif et lobbies qui y gravitent filtrent et détricotent les propositions avant qu'elles arrivent au parlement.

Après les jus d’été Joker qu'il a fallu boire (ref. 11), la convention citoyenne est encore étouffée, le moratoire sur la 5G, enterré, même si la 5G va faire augmenter nos émissions d’après le haut conseil pour le climat (ref. 12). Le besoin de 5G est nul pour les consommateurs mais énorme pour les données des objets antenno-connectés-collecteurs dont on pourrait se passer.

Il y a ainsi un triple déni de démocratie : (ref. 13 expression de Benjamin Coriat)

- Le déni du mouvement populaire qui s'est lentement construit et a bien compris qu'on n'essaye de sauver non pas le climat et la planète mais bien nos conditions de vie futures. Le déni des marches initiées par la jeunesse (ref. 14 ), des grandes pétitions (ref. 15).

- Le déni de la convention citoyenne représentative tirée au sort et légitime qui a tenu son rôle et conçu des propositions raisonnables et débattues.

- Le déni du rôle législatif des députés qui devaient recevoir ces propositions dans leur entièreté et en débattre et les modifier eux-mêmes au sein des commissions parlementaires avant d'en faire une loi.

L'Histoire ne s’arrête jamais (…There are always many alternatives, knowledges and choices) et une pétition est actuellement en route (ref 16.) pour contrer le détricotage. Les éléments médiatiques de la convention qui peuvent aller dans les médias contre-argumentent les éléments de communication de l’exécutif. (ref. 17 et ref. 18)

Est-ce que l'avenir va perdre ou gagner, est-ce que la démocratie va perdre ou va gagner avec cette histoire de démocratie un peu plus directe, à tout le monde de s'informer, de proposer, de revendiquer et d’écrire la suite.

