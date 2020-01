Les publicités clandestines pour les téléphones portables visent les enfants lors des journaux télévisés sur France Télévision.

A chaque veille de Noël les opérateurs de téléphonie mobile redoublent d'imagination pour vendre leurs jouets toxiques avec la complicité de la presse. Et il fait quoi le CSA contre la publicité clandestine dans les JT pour les téléphones portables et tablettes, rien du tout. Les risques avérés des micro-ondes sont pourtant connus du gouvernement depuis 1999. Alors que le Président Macron a dénoncé les dépenses de santé, il n'y a pas un seul message de prévention à la télé, alors qu'en 2013 l'ANSES avait fait une mise en garde suite aux résultats de l'étude Interphone. Les cancers, les tummeurs, les AVC explosent, mais il n'y a aucune réaction du gouvernement.

prévention, Sécurité routière, téléphonie mobile

A la veille de Noël, ce n'est pas en France que nous verrons ce type de prévention anti-smartphone, il ne faut pas perturber les ventes des jouets qui enrichissent les opérateurs.

Campagne de prévention choc pour la sécurité routière en Suisse (1mn)

Anne Sophie Lapix, France 2, le 10/12/2019-20h32.

« Un mot pour vous présenter OKOO, la nouvelle offre de France Télévision destinée aux enfants de 3 à 12 ans qui veulent apprendre en s'amusant. Elle est accessible gratuitement sur smartphone, sur tablette, et sur les chaînes France 3, 4 et 5. »

Cette information qui est passée inaperçue ne m'a pas échappée. Autre technique utilisée par les services secrets, quand ils veulent faire de la manipulation de masse, ils utilisent systématiquement les enfants, méthode reprise par les industriels. C'est aussi une des techniques de base pour déclencher des guerres civiles par exemple, connue aussi des stratèges militaires. Pourquoi croyez-vous que les grands groupes comme France Télécom, Bouygues et autres, utilisent des enfants dans toutes leurs publicités. Pour avoir la paix avec vos enfants, coupez votre télé au moment des publicités. A 5 ans vos enfants auront un smartphone ou une tablette graphique sans fil, et à 20 ans ils auront une tumeur cérébrale ou un AVC, ou ils seront stériles.

Laurent Delahousse, Journal de France 2, 14/12/2019-20h20-(20-23mn)

« Il font partie de nos vie, c'est le cas pour les adultes mais également pour les plus jeunes, avec une consommation moyenne de 7heures par jour pour les adolescents de 13 à 18 ans, près de 5 heures pour les 8 à 10 ans. Rien ne semble pouvoir inverser cette tendance, bien au contraire, les écrans, tablettes, téléphones ordinateurs seront une nouvelle fois les rois des achats des cadeaux de cette fin d'année.Pour de nombreuses famille, en tête un objectif crédible ou pas, réguler leur consommation. »

Des écrans ici, et encore là, dans tous les rayons ils attirent nos regards. Télévisions, téléphones, ordinateurs, tablettes, ils sont toujours plus grands, un confort pour regarder nos séries préférées, et toucher à Noël une clientèles variée.

Un vendeur multimédia.

« Alors c'est tous les ans, du premier adolescent, du premier achat, à la personne senior. Demain par exemple, une grand-mère veut communiquer avec son petit-fils, entre deux tablette vous communiquez ensemble directement. »

Journaliste : Un écran de plus sous le sapin, pourquoi pas, ces clients compte rarement combien ils en possèdent tout.

« - Alors on va dire 4.

- J'ai deux téléphones, perce que des ordinateurs j'en ai deux aussi.

- Il y a toujours des nouveautés, et on veut toujours, toujours les dernières nouveautés, cela fait toujours plaisir. »

Journaliste : Alors comment gérer cette invasion de pixel dans nos salons ? Pour d'autres familles l'écran star c'est la télévision pour les jeux, une passion difficile à contrôler, pour les enfants comme pour les adultes.

Un parent : « C'est vrai que par rapport à la publicité sur la fait que moi je leur dis stoppe au jeux vidéos, et que derrière moi je prends mon téléphone pour ouvrir un coffre ou ouvrir un jeu, c'est un peu moyen. Après je leur fais comprendre que moi je suis l'adulte et que je n'ai pas des devoirs à faire, et je n'ai pas les mêmes contraintes qu'eux. »

Journaliste : Les apprentissages et le cerveau c'est ce qu'étudie ce chercheurs spécialisé sur les écrans. Pour les enfants et les ados IL RECOMMANDE 30 MINUTES, 1 HEURE TOUT AU PLUS POUR CHAQUE JOUR. Son conseil, se réguler grâce à un chronomètre.

Chercheur : « Dans une étude on a demandé à des ados, alors combien de temps tu les utilises, mais ils savaient qu'il y avait un timer, et il savait que çà allait être vérifié, et en toute bonne fois ils ont sous-estimé d'un facteur de un. En fait ils ont mis deux heures et ils ont mis quasiment quatre heures, donc vraiment on a beaucoup de mal a apprécié nos consommations, et ces timers ça aident à apprécier la consommation. »

Journaliste : Dans cette famille on a adopté le chronomètre, ces 3 enfants ont droit à 15 minutes chacun sur la tablette. Une lutte de chaque instant pour les parents qui outre le chronomètre ont installé en plus le contrôle à distance. Et comme aujourd'hui c'est samedi, les 3enfants ont droit à un petit bonus.

Un parent : « Hop cela paraît pas mal comme jeu, on peut surveiller, il y a des durées par application, donc je sais exactement c qu'ils font quand ils font une application vidéo, quand ils sont sur internet, c'est vraiment au jour le jour tous leurs usages. »

Laurent Delahousse, Journal de France 2, rebelotte, repub déguisée(09:10) pour inciter les parents dépenser, mais en demandant que risque-t-on à vouloir trop les gâter, les parents dépensent parfois sans compter, même si d'autres décident de limiter leurs achats à l'essentiel... Les journalistes font parler des gamines de moins de 10 ans, qui parmi les cadeaux demandent non pas des poupées, mais surtout n'oublier pas comme par hasard les téléphones portables et/ou les tablettes portables. Eh oui sous couvert d'information, le journal télévisé de France 2 fait de la publicité pour les smartphones qui vont encore enrichir les opérateurs et alourdir les dépensent de la sécurité sociale. Il est intéressant de signaler que les journalistes ne vont pas vous dire de limiter la durée de vos appels, ou d'éviter d'utiliser ces appareils à proximité de vos organes reproducteurs.

Voilà ce qu'est devenu la presse télévisée, un relais publicitaire des opérateurs de la téléphonie mobile sans foi ni loi. Ils ont infiltré toutes les institutions, le monde politique, la presse, l'ANSES, et même le conseil d'état. La suite au prochain numéro.