Les publicités non inclusives n’existent plus !

@Joséphine

Merci pour votre remarque Joséphie. Vous dites : « le grand métissage mis en avant dans toutes les pubs... » Mais comme vous le savez, il n’y a pas que les pubs (le cinéma, la littérature menacée par l’écriture inclusive... Les progressistes mènent un combat de tous les instants pour imposer un monde woke dans lequel il n’y aurait plus de genre, plus de frontières, plus d’identité, et où chacun, dans un individualisme extraordinaire, pourrait imposer ses désirs (moeurs et autres volontés personnelles).

Le résultat de ce monde multicolor dont ils rêvent donnera des affrontements sanglants, chacun voulant imposer sa volonté (sa culture) à l’autre. Voilà ce qu’il se passe forcément lorsqu’il n’y a plus de ligne directrice pour un pays.

Imaginez une entreprise, une école... sans règlement intérieur ? Imaginez que chacun décide d’arriver à l’heure qu’il veut, de déjeuner à l’heure qu’il veut, de... La liste est longue. On observe déjà tant de revendications à l’école et ailleurs, de reventications qui ne cesseront jamais puisque la ligne directrice faiblit, voulant satisfaire toutes ces demandes individuelles au non d’une tolérance qui se voudrait toujours plus grande.

La naïveté de tous ces progressistes est de croire que ces demandes auront une fin un jour, et que tout le monde sera ainsi contenté.