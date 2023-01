Les puissances de l'OTAN envoient des chars en Ukraine

publié le 6 janvier 2023 par The World Socialist Web Site (WSWS)

Les États-Unis, la France et l'Allemagne ont annoncé qu'ils allaient envoyer plus d'une centaine de chars et d'autres véhicules blindés et chenillés en Ukraine, intensifiant massivement la guerre par procuration que l'OTAN mène contre la Russie.

Le président français Macron a déclaré mercredi : "Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas". Je l'ai confirmé au président Zelensky : La France fournira des chars de combat légers."

Macron a annoncé le déploiement du char AMX-10 RC, dans ce qu'un assistant du président a déclaré à France 24 comme étant "la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la "décision de la France de transférer des chars légers et des APC Bastion à l'Ukraine."

Le lendemain, le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont annoncé qu'ils allaient envoyer le véhicule blindé Bradley et le véhicule blindé Marder, ainsi qu'une deuxième batterie de missiles Patriot. L'annonce de Biden faisait partie d'une livraison d'armes de 3 milliards de dollars, l'une des plus importantes à ce jour dans la guerre.

Politico a commenté : "Enfin, l'Ukraine reçoit des chars occidentaux".

Les annonces faites par les alliés de l'OTAN montrent clairement que le voyage de Zelensky à Washington le mois dernier était le prélude à une escalade massive de la guerre. En même temps que le voyage de Zelensky, la Maison Blanche a annoncé que les États-Unis allaient envoyer le système de missiles Patriot à l'Ukraine, ce qui était jusqu'alors le système le plus avancé mis à disposition pour la guerre contre la Russie.

Au cours des jours suivants, l'Ukraine a mené une série de frappes à l'intérieur du territoire russe, dont le point d'orgue a été la frappe du jour de l'An par des missiles HIMARS fournis par les États-Unis qui, selon l'Ukraine, ont tué des centaines de soldats russes.

Dans un aveu détourné des conséquences massivement provocatrices de la décision de fournir des chars et des missiles Patriot, Ben Hodges, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, a déclaré : "C'est la prochaine étape de l'administration pour fournir quelque chose qu'elle a été réticente à faire dans le passé."

En mars, Biden a déclaré : "L'idée que nous allons envoyer du matériel offensif et que des avions, des chars et des trains vont y aller avec des pilotes et des équipages américains - comprenez bien, ne vous faites pas d'illusions, quoi que vous disiez, cela s'appelle la Troisième Guerre mondiale."

En juin, Macron s'est fait l'écho de ces sentiments en déclarant : "Nous n'entrons pas en guerre... Ainsi, il a été convenu de ne pas fournir certaines armes - y compris des avions d'attaque ou des chars - et le président Zelensky est au courant de cet accord."

Commentant l'annonce, The Economist a écrit : "L'annonce française souligne également à quel point les lignes rouges occidentales, y compris celles de M. Macron, ont évolué depuis le printemps dernier : de la mise en garde contre l'armement offensif à la fourniture d'une capacité qui aidera les contre-offensives ukrainiennes."

Le Washington Post, citant un responsable de la Maison Blanche, conclut :

Les États-Unis estiment que "les combats se poursuivront le long de cette ligne ... dans un avenir prévisible", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration, sans s'attendre à ce que les combats ralentissent pendant les mois d'hiver. Au lieu de former uniquement de petites unités à l'utilisation de systèmes d'armes spécifiques, les alliés retirent maintenant des milliers de soldats ukrainiens des lignes de front pour les entraîner à des manœuvres combinées en Europe.

Le mois dernier, le Pentagone a annoncé qu'il allait étendre son programme de formation des forces ukrainiennes sur une base américaine en Allemagne, en formant un bataillon entier de 500 soldats à la fois. Les soldats seront formés à ce que l'on appelle les "opérations d'armes combinées", qui impliquent la manœuvre simultanée de chars, de troupes, de forces aériennes et d'artillerie.

Hodges, s'adressant à Politico, a poursuivi sur ce thème :

"Une grande partie de la guerre à armes combinées est que vous avez une infanterie protégée qui peut se déplacer à côté des chars, les suivre, et c'est une partie de ce que sont les armes combinées : l'infanterie, les blindés, l'artillerie... En ayant votre infanterie qui se déplace avec eux, cela les rend d'autant plus mortels."

D'un point de vue critique, il est probable que l'envoi de chars légers et de véhicules de combat d'infanterie en Ukraine ne soit que le prélude à l'envoi de chars de combat principaux en Ukraine. Politico, citant "deux responsables américains", rapporte que les États-Unis envisagent d'envoyer à l'Ukraine des chars de combat principaux tels que le M1 Abrams.

Hodges a exigé : "Que l'Ukraine choisisse 100 tankistes qui sont des mécaniciens de chars expérimentés et les envoie là où les États-Unis ont des chars Abrams en Pologne ou les renvoie à Fort Benning, en Géorgie, où se trouve l'école de blindés, et qu'ils commencent à apprendre maintenant."

Ces remarques font apparaître clairement la signification fondamentale des annonces faites par l'OTAN cette semaine. Les États-Unis sont en train de transformer leur force mercenaire mandataire en Ukraine en une véritable armée terrestre, financée, armée, dirigée et entraînée par l'alliance de l'OTAN, et utilisant les systèmes d'armes les plus avancés au monde.

L'objectif de ce renforcement militaire massif ne sera pas seulement la reconquête du territoire perdu par l'Ukraine dans la guerre actuelle, mais la reconquête de l'ensemble du Donbas et de la Crimée.

Ces développements soulignent les avertissements lancés par le World Socialist Web Site dans sa déclaration du Nouvel An, "2023 : La crise capitaliste mondiale et l'offensive croissante de la classe ouvrière internationale." Le WSWS a averti : "La guerre des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie est une étape importante dans la progression vers la troisième guerre mondiale."

Le document conclut : "L'une des conséquences les plus réactionnaires de la guerre par procuration a été la normalisation des armes nucléaires comme instrument légitime de conflit géopolitique. L'affirmation répétée que les puissances de l'OTAN ne seront pas "dissuadées" par l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires ne peut que signifier qu'elles sont déterminées à poursuivre leur guerre jusqu'à la victoire totale sur la Russie et, le moment venu, sur la Chine, même si cela implique de risquer la vie de milliards de personnes."