Les Pygmées d’Europe

Les élections européennes qui auraient dû être le scrutin d'une apothéose, tournent en eau de boudin fasciste.

C'est une honte pour tous ceux qui n'ont pas su unir les peuples d'Europe par une Europe sociale.

Ce ne sont pourtant pas les propositions de la Confédérations Européen des syndicats qui ont manqué pour négocier des conventions collectives européennes, un salaire minimum Européen, une couverture sociale Européennes . Rien n'y a fait, les états s'y sont opposés dont nos gouvernants.

Tous ceux qui depuis trente ans nous demandent de voter pour eux et que nous élisons en alternance.

Tous ceux qui nous expliquent que la richesse de ceux qui retirent leur capital de l'ignorance proche de zéro en économie des peuples d'Europe rebondira sur les Citoyens.

Trente ans que ces citoyens ont la gueule ouverte tournée vers le ciel à attendre qu'il pleuve de la monnaie.

Il leur faudrait un Moïse avec son bâton magique pour faire surgir de la monnaie de la roche plutôt que de l'eau. Sauf que les miracles de MOÏSE sont des métaphores qu'il faut interpréter.

La révolutionnaire avait été ce bâton qui avait donné la monnaie au peuple. Les Citoyens croyaient qu'en la refilant à des spécialistes, des gestionnaires, des élites de la BCE, les riches leurs prêteraient leurs capitaux à l'œil.

Leur désenchantement et grands. C'est la faute des élites, parce-que les Pygmées qui sont petits et noirs sont venus de nuit sans qu'on les voit voter pour eux. Voter pour les accords de Maastricht et de Lisbonne. Ah, ils n'ont pas été contents en 2005, mais ces putains de Pygmées sont revenus voter pour les mêmes. Aussi haro à l'immigration, c'est de leurs fautes, ils viennent nous sucer les Restes que nous jette le capital. Ces Pygmées ils repartent les avec des dents neuves et nous l'on reste sans. .

Il faut dresser des murs mettre des barbelés aux frontières, sélectionner les gens honnêtes, tandis que les malfrats, ni les murs, ni les barbelés, ni la douane ni la police n'a pu les empêcher de passer.

Mais on s'en fout, nous on ne veut plus de Pygmées, parce que l'on est racistes, et qu'il est interdit de le dire. Nous on s'en fout du patriotisme et des droits de l'homme, on est Identitaire et Nationaliste.

On préfère crever entre nous que vivre avec les autres. On préfère étouffer dans nos frontières, creuver sous nos haines, au moins l'on sait de quoi l'on meurt.

Messieurs les socio démocrates, du PS, de UMP/LR, du MoDem et tous ceux qui ont apporté leurs concours à ces partis pour gouverner,

Vous êtes responsables de la montée de valeurs fascisantes dans notre pays et en Europe.

Vous n'avez même pas la décence de l'appeler par son nom, le fascisme ce est pas le populisme.

À ne pas vouloir regarder cette réalité vous allez en crever, et j'espère que vous en souffrirez.

Les Le pen ou le FN/RN et autres fascisants ne sont en rien responsables. C'est vous qui croyiez que l'on pouvait rendre le Capitalisme Social sans qu'il ait un opposant crédible et de poids.

Si justement. Vous avez viré le communisme, vous avez dans le même temps détruit le contre poids nécessaire à toutes sociétés pour ne pas subir la loi du plus fort.

C'est à eux que vous avez tracé une voie royale. C'est les Citoyens que vous avez trompé en leurs faisant croire qu'il n'y avait pas de classe sociale. C'est vous qui avez nourri les ghettos.

C'est vous qui avez pratiqué l'ostracisme social.

C'est vous qui avez nourri la haine du public.

C'est vous qui n'avez pas su faire aimer la Mondialisation (trop long à expliquer).

Enfin c'est vous qui avez fait détester l'Europe.

S'il n'y a aucun doute que les visions altruistes des américains sont de la légende, l'on ne peut soupçonner De Gaulle de ne pas avoir rêvé d'une Europe des peuples et de considérer du fait des inimitiés de la guerre qu'il fallait commencer par une union d'intérêt commun économique.

Certainement que cela devait être un engagement démesuré pour les peuples.

La première fois dans l'histoire humaine qu'un état Européen pouvait naître dans la PAIX.

Sauf que ses successeurs avaient compris PAIE.

Et depuis ils ont enlevé le pouvoir monétaire aux peuples pour qu'ils ne se paient pas directement.

En conséquence de quoi ils vendent leurs actifs pour rembourser les capitaux que leurs prêtent les riches.

Soyons clair je suis anti Capitaliste et anti fasciste car je suis un libéral et je m'oppose à tout ce qui peut nous empêcher de dire au nom de la liberté ce à quoi l'on ne veut pas être soumis.

Ceci précisé, les Citoyens qui étaient attachés à la république ont mis beaucoup de temps avant de franchir le pas, avant de se décomplexer comme l'on dit.

Tout ces socio démocrates que j'ai cité auront réussi deux choses 1/ à dégouter les Citoyens de prendre leurs places dans le monde au commande de grands États-Unis d'Europe pour discuter à égalité avec d'autres puissances.

2/ de détruire la confiance dans la démocratie représentative.

Ce sont eux qui sont responsables de la montée du fascisme et non ceux qui l'étaient déjà.

Et pourtant ils étaient instruits, ils étaient notre élite et savaient que le Capitalisme y conduisait.

La seule chose dont j'ai peur c'est que les Pygmées reviennent.