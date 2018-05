« Les pyromanes indignés »

L e système politique français est explosé depuis les dernières présidentielles. Meme les gens les plus politisés en France ne savent plus où ils en sont. Et Macron a de beaux jours devant lui. Lepen tape sur Mélenchon qui lui meme tape sur Lepen , Wauqiez cherche encore son positionnement vis à vis de tout cela , mal placé , alors qu’une partie de ses amis sont dans le gouvernement , et reste les petits partis qui n’ont aucune influence. Et c’est vrai que beaucoup de français notamment chez les épargnants ont peur des extremes et de la sortie de L’Euro. Il y a un nouveau monde qui arrive et personne ne sait le comprendre et comment l’aborder , surtout nos vieux politiciens , accrochés à leurs gâteaux.