Les Racines de l’Extrémisme chez l’Autre

Ces derniers mois, le débat sur la diffamation des religions en Europe a été relancé après que Geert Wilders, le chef de l’extrême droite du Parti pour la liberté, eut annoncé son intention d’organiser un concours de dessins animés pour représenter le prophète Mohammed. Le concours aurait été officiellement approuvé avant d'être annulé après que près de 200 dessinateurs ont demandé à remporter la récompense de 10 000 $.

Il semble y avoir quelque chose qui cloche dans la perception de l'extrémisme en Occident, où les manifestations d'extrémisme non liées à l'islam, bien que tout aussi dangereuses, ne sont pas prises au sérieux. La haine de l'autre est ce que toutes ces manifestations ont en commun. Alors que certaines organisations terroristes prétendent défendre l’islam et parler en son nom, d’autres encouragent les discours de haine contre l’islam dans l’aile occidentale.

L’extrémisme, le discours de haine, l’étroitesse d’esprit, l’intolérance et la non-acceptation de l’autre sont les causes profondes de l’extrémisme, de la radicalisation et du terrorisme et nourrissent les conflits religieux et des civilisations.

Les constitutions et lois occidentales et les conventions internationales sur les libertés civiles et politiques stipulent que les religions doivent être respectées et que la diffamation de la religion est passible de sanctions. Et pourtant, certains utilisent la liberté d’expression comme une excuse pour défier ces principes par intolérance et par pure haine.

Il y a une limite entre les libertés et le respect de la religion. Le concours absurde de dessins animés nuirait aux sentiments de plus de 1,5 milliard de musulmans à travers le monde. Les politiciens qui comprennent la valeur de la sécurité et de la stabilité dans le monde devraient mieux connaître.

Organiser des concours visant des symboles religieux est très dangereux, car ils peuvent devenir des prétextes pour que les organisations terroristes diffusent leurs idées radicales. Cependant, l'homme politique néerlandais, connu pour ses attitudes et ses déclarations anti-musulmanes, a tweeté que la liberté d'expression est plus importante que tout. Mais je pense qu'il aurait dû ajouter "tant que cela ne fait pas de mal aux autres". L’objectif de la liberté est de promouvoir des sociétés pacifiques et sûres, ce qui serait très difficile à atteindre si l’intolérance était normalisée.

En Europe, l'intolérance signifie moins de sécurité et moins d'intégration des citoyens musulmans dans le tissu social, en particulier les jeunes générations, qui sont plus enclines à la radicalisation.

Cheikh Al-Azhar Ahmed al-Tayeb a récemment rencontré l'ambassadeur des Pays-Bas en Égypte. Il a déclaré à l’ambassadeur que la liberté de parole et d’expression ne devait pas légitimer la diffamation des religions et des croyances.

La position officielle des Pays-Bas est différente de celle de certains politiciens extrémistes. Mais les terroristes ne se soucient pas de la différence et attribueraient des discours haineux à des pays entiers.

L'intolérance alimente et légitime l'idéologie terroriste ; il faut donc s’y attaquer à la fois dans le monde musulman et dans les sociétés occidentales.