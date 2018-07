Les ravages de l’indulgence...

Outre les arguments développés dont certains sont contestables comme le soulignent certains commentaires, je trouve toujours assez savoureux de focaliser sur une conséquence plutot qu’une cause... La poule, l’oeuf tout ça...





Les jeunes sont moins ceci ou plus cela. Déjà « les jeunes » n’existent pas

Entre le fils d’une famille bourge du 16eme et la fille d’une femme de menage d’origine immigrée habitant saint-denis, aucune comparaison n’est possible : environnement familial, disponibilité éducative, bagage culturel academique, environnement socio culturel, pression économique et financière, réseau social, cercles relationnels... Tout les oppose...







Ensuite, les Jeunes comme vous dites ne se construisent pas ex nihilo en mode hors sol... Ils sont imprégnés de ce qui constitue notre société, ou ce qu’il en reste, du comportement de leur entourage familial et social, de ce qu ils voient à la tele ou autres medias, du comportement des élites, etc etc...

Il ya quelques dizaines d’années, on valorisait effort, culture, intelligence, et probité

Aujourd’hui on fait l’apologie de la faineantise, du culte du corps à defaut de la tête, on promeut des starlettes dont le seul merite est d’avoir montré leur cul ou fait de l’escorting (= pute)

Les modeles de reussite sociale sont la telerealité, le foot, et la fraude sous toutes ses formes (evasion fiscale devenue un sport autorisé, manipulations médiatiques permanentes et grossières). La verité n’a plus aucune espece d’importance, la communication et l’image ont pris le pas sur tout, y compris dans les plus hautes sphères publiques.

On a des ministres qui fraudent et mentent à l’assemblée sans sourciller.

On a des présidents en exercice qui utilisent un vocabulaire de charretier et l’assument, tout en naviguant entre deux affaires de financement occulte, d’utilisation privée des moyens de l’etat, et de blanchiment

On prefere payer moins cher quelqu’un de pas compétent que de reconnaitre que la compétence merite un salaire convenable

Et y en a encore tellement...







On s’etonne que les gamins s’adaptent ? C’est juste logique

Dramatique mais logique