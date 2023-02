Les ravages de la drogue au volant...

Pierre Palmade impliqué dans un grave accident de la route, alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne : des vies brisées, trois victimes dans un état grave, entre la vie et la mort, une femme enceinte qui a perdu son bébé, un bilan désastreux.

Cet accident montre les dangers de la drogue au volant : un fléau dont on parle peu.

Pourtant, depuis quelques années, on assiste en France à une forte augmentation de la consommation de cocaïne. Cette évolution s’accompagne d’une progression des cas d’intoxication aiguë en lien avec sa consommation.

Désormais moins chère et plus pure, la cocaïne bénéficie d’une image positive malgré des risques sanitaires et sociaux importants liés à sa consommation. Ses effets psychostimulants sont recherchés par un public plus large, touchant toutes les catégories socio-professionnelles.

Le cannabis peut avoir aussi des effets sur la vigilance...

"Ainsi, un homme marqué accepte de raconter son histoire : il y a 4 ans, lors d'un contrôle de routine, il se fait prendre au volant de sa voiture, sous l'emprise du cannabis.

"J'avais l'impression que ça ne me faisait rien, que ça ne m'empêchait pas d'être vigilant, au contraire..."

Pourtant, l'année dernière, il récidive. A 35 ans, ce père de famille attend sa sanction, il risque deux ans de prison, une annulation automatique du permis et la confiscation de son véhicule.

Il affirme avoir tout arrêté. Il regrette.

"Aujourd'hui, je me rends compte que ça a un impact réel, c'est à dire qu'on peut être moins concentré au volant. Le déclic ? Ma famille, mon boulot, mon avenir..."

En 2020, sur 450 000 contrôles ciblés, un sur cinq était positif aux stupéfiants, en grande majorité des hommes jeunes. Cette conduite à risque est de plus en plus répandue...

En 2021, après la vitesse excessive et l'alcool, les stupéfiants ont été la troisième cause d'accidents mortels. Chaque année, 700 personnes perdent la vie sur la route, tués par des conducteurs sous l'emprise de la drogue. Les substances le plus détectées sont le cannabis, qui altère les réflexes, et la cocaïne, un excitant.

"On roule vite, on baisse la vigilance, on surestime ses capacités, toutes les drogues font baisser la vigilance. Avec la cocaïne, on surestime ses capacités à réagir", dit un chef de service d'addictologie.

Pour les conducteurs testés positifs, les sanctions sont lourdes : une suspension du permis, jusqu'à 4500 euros d'amende et une peine de prison qui peut aller jusqu'à 7 ans en cas d'accident mortel."

L'affaire Pierre Palmade a permis de mettre en lumière ce problème de la drogue au volant : 700 morts par an, un bilan inquiétant.

J'ai moi-même constaté les effets désastreux de la drogue sur des élèves de 16 ans, des élèves qui arrivaient en classe dans un état d'euphorie, ils semblaient hors du monde... un sujet tabou pour l'administration...

Un sujet tabou aussi pour les politiques qui daignent enfin évoquer ce problème à propos de l'affaire Palmade...

Quant à la pratique du "chemsex", le sexe sous l'emprise de la drogue, c'est là une dérive dangereuse, condamnable et sordide.

Il serait temps de mener des campagnes actives de prévention et de juguler les trafics de drogue, une économie souterraine qui fait des ravages...

