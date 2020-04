Les relations américano-chinoises s’aggravent sur fond de recherche de l’origine du Covid-19

Le plus effarant et le plus vérifiable, un véritable scandale de grande amplitude, et ce dont on est aujourd’hui certain est que le gouvernement de la Chine communiste a, dès le début de cette affaire, suspendu tous les vols et les liaisons ferroviaires entre Wuhan et le reste du pays tout en laissant tous les vols internationaux à partir de Wuhan avoir lieu sans la moindre restriction.



C’est ce qui explique que la contagion a touché de nombreux pays étrangers, à commencer par l’Italie où existe une importante communauté originaire de Wuhan et qu’aucune autre ville chinoise n’ait été touchée. Ça c’est absolument certain.