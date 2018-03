Les renégats de Mai 68

Romain Goupil aussi, depuis longtemps En Marche (avec le Robert Hue)



Les vieux collabos 68ards d’Agoravox ont détruit la France et en ont fait une colonie multiethniquée otanienne, soumise à Soros et Rothshild.



Devant l’échec pratique de son idéologie, le gocho fut incité, par son ami capitaliste, à se réfugier dans une idéologie de gland remplacement :



- le bourgeois fût remplacé par l’homme blanc

- le prolétaire par l’immigré

- le capitalisme par la civilisation occidentale opprimante



Ainsi le gauchiste est devenu le gocho-collabo à la grande satisfactions des .

Le premier pouvait continuer à pontifier et se croire révolutionnaire en fumant du shit et en se faisant tripoter par les petites filles, et le deuxième avait doublement baisé le premier.

Et les 2 s’en prirent aux peuples, et firent l’apologie du saint sans-frontièrisme libéral libertaire. Démolition de la citoyenneté, du holisme et du social dans le folklore multiculturel multiethniqué.