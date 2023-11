Les renseignements américains ont sous-estimé le Hamas en faisant confiance au Mossad

Les renseignements israéliens, autrefois considérés comme parmi les meilleurs au monde, ont totalement échoué dans la collecte d'informations sur le Hamas.

Les renseignements israéliens n'avaient pas d'informations sur la préparation d'une attaque par le mouvement palestinien Hamas, ont déclaré des responsables américains et israéliens au New York Times (NYT). Ils ont qualifié cela d'échec du renseignement.

Les autorités israéliennes ne pouvaient pas évaluer correctement la menace posée par le Hamas pendant de nombreuses années. Depuis au moins un an, les combattants palestiniens préparaient une opération et restaient complètement invisibles pour les services spéciaux israéliens.

"La force militaire la plus puissante du Moyen-Orient a non seulement complètement sous-estimé l'ampleur de l'attaque, mais a également totalement échoué dans ses efforts pour collecter des renseignements, principalement en raison de l'arrogance et de la fausse supposition que le Hamas représentait une menace contenue", ont commenté la situation le NYT.

Des responsables américains anonymes ont déclaré que le Hamas avait "réussi une surprise tactique totale". Selon un représentant du ministère israélien de la Défense et des responsables américains, aucun des services spéciaux israéliens n'avait été averti que le mouvement palestinien préparait une attaque combinée de frappes terrestres, aériennes et maritimes coordonnées. De plus, l'attaque du Hamas a "surpris de nombreux services de renseignement occidentaux", mais ils ne suivent pas les activités du mouvement aussi attentivement qu'Israël ou l'Égypte, note le NYT.

Le journal souligne que le Hamas a réussi à "réprimer" le système de défense antimissile israélien Dôme de fer. Il a été surchargé par une "rafale de roquettes bon marché mais mortelles", écrit le NYT, précisant que le système de défense antimissile a déjà dix ans.

Les États-Unis ont également presque complètement cessé de suivre le mouvement palestinien radical du Hamas après l'attaque terroriste contre les tours jumelles à New York le 11 septembre 2001, se concentrant d'abord sur le groupe Al-Qaïda, puis plus tard sur l'État islamique. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal en citant ses sources.

Selon le WSJ, la communauté du renseignement américain pensait que le Hamas ne menaçait jamais directement les États-Unis et avait délégué la responsabilité aux services spéciaux israéliens, convaincus qu'ils "détecteraient toute menace" si elle se manifestait. Comme l'a souligné l'expert américain Jonathan Schanzer, qui a suivi les activités du ministère des Finances des États-Unis contre le financement du terrorisme, après le 11 septembre, les autorités américaines ont accordé moins d'attention au financement des groupes du Moyen-Orient, car elles cherchaient apparemment à établir des contacts avec l'Iran.

Le directeur de la CIA William Burns avait averti début 2023 dans des discours publics de la montée des tensions entre Israël et la Palestine. Cependant, dans l'évaluation annuelle des menaces pour les États-Unis publiée en février, ni le Hamas ni Gaza n'étaient mentionnés. Les membres du Congrès lors des audiences publiques n'ont pas interrogé les responsables du renseignement sur ces sujets.

Cependant, après l'attaque des radicaux palestiniens contre Israël le 7 octobre 2023, des sources des services de renseignement américains ont admis que ces derniers avaient mal évalué la menace contre les États-Unis. "En ce qui concerne l'échec du renseignement, dont la majeure partie de la responsabilité repose sur Israël, je pense que nous devons aussi assumer une partie de la responsabilité. [...] Le fait que nous ayons confié [la surveillance du Hamas] aux Israéliens aura apparemment des conséquences", a indiqué au journal l'ancien employé de la CIA Marc Polymeropoulos.

La guerre entre Israël et le mouvement du Hamas a commencé le 7 octobre avec des tirs de centaines de roquettes sur le territoire israélien.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Abonnez-vous à notre chaîne Telegram : https://t.me/observateur_continental

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5400